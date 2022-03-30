Крилату ракету ворога, спрямовану на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито з українського винищувача, - Повітряне командування "Захід"

Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід".

"З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

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