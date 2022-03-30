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Новини Війна
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Крилату ракету ворога, спрямовану на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито з українського винищувача, - Повітряне командування "Захід"

ракета

Сьогодні вночі одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Захід".

"З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ завдали 3 удари по промислових об'єктах на Хмельниччині

Автор: 

ракети (4000) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+8
молодець !
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30.03.2022 11:10
+8
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30.03.2022 11:10
+5
Не быстрее. Крылатые ракеты - дозвуковые, для истребителя они легкая цель.
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30.03.2022 12:40
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молодець !
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30.03.2022 11:10 Відповісти
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30.03.2022 11:10 Відповісти
Повітряного командування - це те яке там "гумореску" закидало?
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30.03.2022 11:14 Відповісти
крылатые качели, ой - ракеты.. летят.. летят.. накуя летят???
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30.03.2022 11:18 Відповісти
Браво нашим "почти уничтоженным" ВВС и ПВО!
Кстати, ракета летит быстрее самолета, и сбить ее тяжелее. Тем более не с земли (когда РЛС отслеживает ее полет и рассчитывает точку встречи).
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30.03.2022 11:30 Відповісти
Не быстрее. Крылатые ракеты - дозвуковые, для истребителя они легкая цель.
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30.03.2022 12:40 Відповісти
Не зовсім легка, бо малорозмірна і мало помітна на фоні місцевості. Але коли виявили, то да збивається легко як ракетами так і гарматами.
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30.03.2022 13:17 Відповісти
Я знаю, що наземні комплексі ППО можуть "вести" ціль, розрахувати її швидкість і направити ракету для знищення у "точку зустрічі". На літаку така можливість є?
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30.03.2022 13:45 Відповісти
Есть конечно, радар истребителя с этими функциями справляется. Причем держать низколетящую цель на прицеле он может достаточно долго, в отличии от наземного комплекса, у которого есть десятки секунд, прежде чем цель скроется за горизонтом.
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30.03.2022 14:37 Відповісти
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30.03.2022 11:33 Відповісти
Больше похоже на статую Ху#ла
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30.03.2022 13:08 Відповісти
эту, если взлетит, так просто не собьешь, материал радиопоглощающий
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30.03.2022 15:06 Відповісти
Дякую...
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30.03.2022 13:21 Відповісти
 
 