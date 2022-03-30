Російські окупанти завдали артилерійського удару по будівлі із позначкою Міжнародного комітету Червоного Хреста, - "Азов"
У Маріуполі під артилерійський обстріл росіян потрапила будівля, відмічена червоним хрестом. Так позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні та гуманітарні вантажі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у полку "Азов".
"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи", - наголосили в полку "Азов".
Захисники Маріуполя нагадують, що єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами.
"Нагадаємо, МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацюють з росіянами. Зокрема, сприяють примусовій депортації українців до країни-агресора та планують відкриття центру для прийому українців у російському Ростові. Та співпраця з орками історично має один підсумок - російські бомби на вашому даху", - зазначили в "Азові".
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Нова партія "еліти" окупантів знищена ЗСУ: ліквідовані два підполковника РФ4
Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів. Серед знищеної російської "еліти" два підполковника, майор і лейтенант.
Убиті підполковники Олександр Окружнов та командир артилерійського дивізіону Дмитро Дормідонтов із Татарстану. Знищений майор Олег Лісовський із російської 35-ї окремої механізованої бригади та командир взводу морської піхоти, старший лейтенант Бехман Вердіханов.
Фотографії ліквідованих загарбників виклав у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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Ochen xoroshaja muzika, klasno uskorinom variante smatret na zbornik poxran fashistkix nacistof putna *****!
Российские войска в Сирии и Ичкерии постоянно так делали. А еще по пекарням, мельницам и элеваторам ракетно-бомбовые удары наносили.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU