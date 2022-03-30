Російські окупанти завдали артилерійського удару по будівлі із позначкою Міжнародного комітету Червоного Хреста, - "Азов"

У Маріуполі під артилерійський обстріл росіян потрапила будівля, відмічена червоним хрестом. Так позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні та гуманітарні вантажі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у полку "Азов".

"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи", - наголосили в полку "Азов".

Захисники Маріуполя нагадують, що єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами.

"Нагадаємо, МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацюють з росіянами. Зокрема, сприяють примусовій депортації українців до країни-агресора та планують відкриття центру для прийому українців у російському Ростові. Та співпраця з орками історично має один підсумок - російські бомби на вашому даху", - зазначили в "Азові".

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