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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські окупанти завдали артилерійського удару по будівлі із позначкою Міжнародного комітету Червоного Хреста, - "Азов"

азов,хрест,червоний

У Маріуполі під артилерійський обстріл росіян потрапила будівля, відмічена червоним хрестом. Так позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні та гуманітарні вантажі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у полку "Азов".

"Російські окупанти вкотре підтвердили, що вони є воєнними злочинцями, які не дотримуються жодних правил та принципів ведення війни. Цього разу вони вчинили воєнний злочин проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами. Це є одним з найбільш зухвалих воєнних злочинів. Адже такими хрестами відмічаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні грузи", - наголосили в полку "Азов".

Захисники Маріуполя нагадують, що єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами.

"Нагадаємо, МКЧХ останнім часом все тісніше співпрацюють з росіянами. Зокрема, сприяють примусовій депортації українців до країни-агресора та планують відкриття центру для прийому українців у російському Ростові. Та співпраця з орками історично має один підсумок - російські бомби на вашому даху", - зазначили в "Азові".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі персонал та пацієнток пологових насильно вивезли до РФ

Маріуполь (3220) Червоний Хрест (402) Азов (774) воєнні злочини (1846)


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Топ коментарі
+14
Новым «грузом-200» в Украине стал еще один старший офицер армии РФ - командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Дормидонтов Дмитрий из Татарстана.
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30.03.2022 11:28
+10
Договірняк з Міжнародним червоним хрестом. Усе тайне,стає явним
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30.03.2022 11:27
+7
а у зеленьськага не исчезает желание посмотреть в глаза военного преступника и убийцы мирного населения путенина...
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30.03.2022 11:30
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Договірняк з Міжнародним червоним хрестом. Усе тайне,стає явним
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30.03.2022 11:27 Відповісти
Новым «грузом-200» в Украине стал еще один старший офицер армии РФ - командир реактивного артиллерийского дивизиона подполковник Дормидонтов Дмитрий из Татарстана.
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30.03.2022 11:28 Відповісти
горжусь
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30.03.2022 11:30 Відповісти
На палку його і носити з дідами.
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30.03.2022 11:33 Відповісти
І цей став хорошим росіянином.
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30.03.2022 11:43 Відповісти
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Нова партія "еліти" окупантів знищена ЗСУ: ліквідовані два підполковника РФ4

Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів. Серед знищеної російської "еліти" два підполковника, майор і лейтенант.
Убиті підполковники Олександр Окружнов та командир артилерійського дивізіону Дмитро Дормідонтов із Татарстану. Знищений майор Олег Лісовський із російської 35-ї окремої механізованої бригади та командир взводу морської піхоти, старший лейтенант Бехман Вердіханов.
Фотографії ліквідованих загарбників виклав у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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30.03.2022 11:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ceRvF_ijDqY&t=29s Хотели взять Киев, а лежат в земле. Очень много российских солдат умерли в Украине
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30.03.2022 12:00 Відповісти

Ochen xoroshaja muzika, klasno uskorinom variante smatret na zbornik poxran fashistkix nacistof putna *****!
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30.03.2022 13:00 Відповісти
а у зеленьськага не исчезает желание посмотреть в глаза военного преступника и убийцы мирного населения путенина...
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30.03.2022 11:30 Відповісти
Коля-Котлета тоже герой . Він втік , але не далеко ... (С) Яневтік.
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30.03.2022 11:42 Відповісти
у тебе є більш геніальні ідеї? то поділись з товариством.
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30.03.2022 11:45 Відповісти
Як там на бото-фронті, Подоляка бабки справно платить?
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30.03.2022 12:39 Відповісти
хто би про ботів тут цвірінькав.
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30.03.2022 12:49 Відповісти
РФ війська, ще поруч стоять в Ростові. Це інноагенти, які фінансуються із-за кордону. Треба бахнути і не раз.
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30.03.2022 11:31 Відповісти
А КК все возив гуманітарку сепарні.
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30.03.2022 11:36 Відповісти
НЕЛЮДИ!Только после полного разгрома этой рашистской мрази ,поможет наступлению полноценного мира на земле..
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30.03.2022 11:36 Відповісти
"Захисники Маріуполя нагадують, що єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами. Джерело: "
Российские войска в Сирии и Ичкерии постоянно так делали. А еще по пекарням, мельницам и элеваторам ракетно-бомбовые удары наносили.
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30.03.2022 11:42 Відповісти
Вийшла книга про гуманні вчинки росіян. Книга складається з чистих листів.
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30.03.2022 11:45 Відповісти
орда не має право на існування...
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30.03.2022 11:46 Відповісти
"ПоZорное" отступление ВС РФ: Аппетит оккупантов упал после серии смачных ударов по зубам от ВСУ.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU

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30.03.2022 11:47 Відповісти
Наоборот маскировать нужно! Они метку обозначили, бей сюда
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30.03.2022 12:04 Відповісти
То в кацапів називається "русская смєкалочка"
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30.03.2022 12:37 Відповісти
 
 