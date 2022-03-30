Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 14 осіб
Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській обласній військовій адміністрації збільшилася до 14 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на ДСНС станом на 10:00.
З-під завалів зруйнованої будівлі дістали тіла 13-ти загиблих, ще одна людина померла від травм у реанімації.
Загалом ще 36 постраждалих перебувають у лікарні з ушкодженнями різного ступеня важкості.
Зазначається, що рятувально-пошукові роботи тривають.
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