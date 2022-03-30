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Новини Війна
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У Запорізькій області окупанти брешуть, що Україна відключила мобільний зв’язок та інтернет

телефон,смартфон

Загарбники намагаються переконати мешканців Приморська, що держава залишила людей росіянам, а "Росія тепер тут назавжди".

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Приморську окупанти залякують людей, повідомляють дезінформацію про те, що це Україна навмисне відключила мобільний зв’язок та Інтернет по береговій лінії, начебто держава залишила людей росіянам, а "Росія тепер тут назавжди", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що схожу пропаганду окупанти розповсюджують в усіх тимчасово окупованих містах регіону.

Зазначається, що попри напружену ситуацію триває направлення гуманітарних вантажів на тимчасово захоплені території області. Запорізька обласна військова адміністрація збирає списки потреб та відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів усіх районів необхідним.

Читайте: На Чернігівщині проблеми із мобільним зв'язком, ще у 8 містах зв'язок не працює

Як відомо, мобільний зв’язок та інтернет зник в Мелітополі, Бердянську та ряді інших населених пунктів Запорізької області.

Автор: 

інтернет (1978) мобільний зв’язок (1017) Запорізька область (3552) фейк (742) дезінфекція (19)


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Пока жив кацап или манкурт, люди будут страдать. Только полное уничтожение кацапов и их манкуртов.
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30.03.2022 12:05 Відповісти
То поясніть,хто розмінування провів,та здав кацапами південь,чи воно само так сталось?
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30.03.2022 12:26 Відповісти
 
 