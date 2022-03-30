У Запорізькій області окупанти брешуть, що Україна відключила мобільний зв’язок та інтернет

Загарбники намагаються переконати мешканців Приморська, що держава залишила людей росіянам, а "Росія тепер тут назавжди".

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"У Приморську окупанти залякують людей, повідомляють дезінформацію про те, що це Україна навмисне відключила мобільний зв’язок та Інтернет по береговій лінії, начебто держава залишила людей росіянам, а "Росія тепер тут назавжди", - йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що схожу пропаганду окупанти розповсюджують в усіх тимчасово окупованих містах регіону.

Зазначається, що попри напружену ситуацію триває направлення гуманітарних вантажів на тимчасово захоплені території області. Запорізька обласна військова адміністрація збирає списки потреб та відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів усіх районів необхідним.

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Як відомо, мобільний зв’язок та інтернет зник в Мелітополі, Бердянську та ряді інших населених пунктів Запорізької області.