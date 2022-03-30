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Росія до підписання договору має вивести війська за лінію станом на 23 лютого 2022 року, - Арахамія

перемовини

Російська Федерація має повністю вивести свої війська з України, коли переговірники вийдуть на умовне підписання мирного договору. Або коли його можна буде вже серйозно обговорювати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава української делегації на переговорах Давид Арахамія.

За його словами, на переговорах з російською делегацією та підтвердила, що буде рухатися в рамках Віденської конвенції. Згідно з цим документом, якщо договір підписано під тиском, то він є нікчемним.

"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати", - зазначив він.

Він також підкреслив, що це міжнародний запобіжник, щоб забезпечити робоче підписання мирного договору. Арахамія уточнив, що мова йде про відведення військ на лінії станом на 23 лютого 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чавушоглу про перемовини України і РФ: Зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій. Складніші теми розглянуть глави МЗС

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армія рф (17143) перемовини (2846) росія (64846)


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Закінчився перший раунд https://gazeta.ua/articles/politics/_u-stambuli-zavershilisya-peregovori-mizh-**********-i-rf-ye-pershi-podrobici/1079013 переговорів у Стамбулі .
Пропозиції української сторони: розведення збройних сил до ліній, які існували станом на 23 лютого; надання Україні безпекових гарантій (країни-гаранти - Росія, США, Велика Британія, Франція, Китай, Туреччина та інші); проведення впродовж наступних 15 років переговорів щодо статусу Криму; переговори щодо статусу ОРДЛО.

Позиції зацікавлених сторін, зокрема США, наразі невідомі.

Щодо гарантій безпеки, то ми це вже проходили, - це перше.
І друге, РФ - гарант безпеки, який, надаючи безпекові гарантії, продовжує окупацію Криму та частини Донбасу, - це правовий маразм!

Як на цьому нонсенсі можна базувати безпеку України?! Незбагненно!

До того ж - Україна відмовляється від участі у військово-політичних блоках і підтверджує без'ядерний статус.

Переговори стали можливим тільки тому, що ЗСУ і тероборона наваляли клятим окупантам. І ті втекли за стіл переговорів.

Цікаво, а які зобов'язання бере на себе російська сторона? Маріуполь знищено, Харків, Суми, Чернігів піддані варварським обстрілам. Волноваха й Ірпінь - руїни. А тепер орки сідають за стіл переговорів і не несуть жодної відповідальності?!

Як це пояснити тисячам загиблих?

Я не знаю. Може, на Банковій знають.

Я і хлопці, з якими ми зараз в теробороні, хочемо почути відповідь. Як Росія, зазнавши поразки на нашій землі, відповість за агресію та злочини проти людяності?

І наступне: чому українська сторона веде переговори з позиції країни, яка програла війну? Зобов'язання ж бо лягають тільки на українську сторону. Україна, по суті, відмовляється від Криму та окупованих районів Донбасу, а натомість отримує перемир'я у війні, в якій вже є перелом на користь України, та примарні сприяння країн на кшталт РФ вступу України до ЄС.

Все це нагадує тупий жарт.

Це не переговори, а спроба РФ виграти в дипломатичному форматі війну, яку вона програла на полі бою.

Переговорні позиції української сторони неприйнятні для народу, який б'ється за свою Батьківщину! - https://gazeta.ua/blog/56805/peregovori-u-stambuli-kapitulyaciya-ak-rosiya-vidpovist-za-zlochini
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30.03.2022 12:25
+38
а как насчет десятков тысяч погибших, ну там по мелочи триллион баксов потерь (это только по зданиям. не учитывая компенсацию семьям погибших и раненых)? Трахомония там на ушко у мединского не спрашивала?
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30.03.2022 12:24
+37
а что же хламидия-трахамония не вспомнил о тысячах убитых украинцев, разрушенной инфраструктуре, переселенцах... конечно... оно ведь с гор пришло, коз любило... не украинец... похер ему украинцы и Украина... на ближайшем заседании Рады это чмо должно быть лишено и депутатства и гражданства Украины... ПОЗОРИЩЕ!
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30.03.2022 12:46
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ГОНИТЕ ИДИОТА В АБХАЗИЮ - пусть свою родину освобождает

🔸🔸🔸https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__cft__[0]=AZXhEx-8****************************************************************************************************************************************-GYNLGg5&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови ПРО СТАМБУЛЬСЬКІ ЗУСТРІЧИ

UPD: Замість Японії можете підставити будь-яку іншу країну.

Ви серйозно?
Арахамія пропонує Росії домовитися з нею про те, що Японія гарантує нам безпеку? Не Японії пропонує, а Росії! Та ще й не просто так, а після референдуму. Український народ на референдумі вирішить, що Японія має нам гарантувати безпеку?
Це вже галоперідол чи все ще наркотики?

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30.03.2022 12:45 Відповісти
‼️‼️‼️Що по суті в Стамбулі.
(По суті).
Українська сторона ніжайше просить царя Путіна прийняти капітуляцію України,ологошує позаблоковий статус,відмовляється від Криму і Донбасу,а самого царя Путіна просить бути гарантом безпеки України.
Це по суті,без шелухи.
Якщо це не державна зрада,то що тоді називається державною зрадою?
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30.03.2022 12:49 Відповісти
Я не розумію, наступати на одні й ті самі граблі наша національна політика? Навідь людина без воєнної підготовки розуміє, що росія не залишить спроби знищіти Україну, а домовленності з кацапами нічого не варті.
Цей договір дає змогу росії зробити роботу над помилками, підтягнути війська та просто нас розчавити.
На данний момент спрацював еффект несподіванки, далі такого не буде. Будь-яке перемир'я це велика верогідність втратити Україну остаточно((((
На тлі цих домовленностей підуть розмови про зняття санкцій з росії.
В мене одне питання нас (народ України) наш уряд і презиндет вважає людьми або просто гоями яких не шкода (знищать то і ладно)
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30.03.2022 12:45 Відповісти
Бубочка трохи погрався в національного лідера, записав кучу всіляких патріотичних роликів, покрасувався у тактичній футболці та у стрижці по останній моді та й занявся більш звичною справою - державними інтересами торгувати.
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30.03.2022 17:31 Відповісти
а что же хламидия-трахамония не вспомнил о тысячах убитых украинцев, разрушенной инфраструктуре, переселенцах... конечно... оно ведь с гор пришло, коз любило... не украинец... похер ему украинцы и Украина... на ближайшем заседании Рады это чмо должно быть лишено и депутатства и гражданства Украины... ПОЗОРИЩЕ!
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30.03.2022 12:46 Відповісти
Вже викручуються,суки! Спочатку нічого подібного не було,тепер додумують на ходу,щоб обдурити нас,тварюки продажні!
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30.03.2022 12:47 Відповісти
І цей виродок від імені України з ****** про щось домовитись хоче!!! Українці ну доки над нами будуть глузувати такі мавпоподібні створіння???

Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.
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30.03.2022 12:47 Відповісти
Раша має вивести війська з усієї території України.
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30.03.2022 12:49 Відповісти
Если мы сейчас эту всю погань со всей территории Украины не выгоним, включая и Донбасс и Луганск (Крым походу лет через 100 вернем.. ) То второго шанса нам орки не дадут!!! И всякие переговорщики типа Арахамии, чувствую на "переговаривают" нам хер зна шо..
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30.03.2022 13:35 Відповісти
Я хрін його знає як взагалі на це реагувати. Мало того що якісь перемовини з терористами почали вести, ще й невідомо ким через 3тіх осіб. Так ще й просто зрадницькі умови пропонують кацапам. Ви там подуріли чи що?

Перемовини можуть вестися тільки з приводу репарацій, і ніяк інакше! Після повної капітуляції Кацапстана! Це ви там в Польщі зі США такий договір вирішили запропонувати? Що ви там курите? Відколи Єрмак виліз, почалися проблеми, мені одному так здається?
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30.03.2022 12:52 Відповісти
Нажель не тільки тобі!(((
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30.03.2022 13:20 Відповісти
Не думаю що бубочка пішов на ці перемовини заручившись згодою своїх найближчих союзників. Він так загрався у говнокомандуючого що зовсім під собою землю не відчуває.
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30.03.2022 17:36 Відповісти
Тепер параша має повне право заявити, що вона приймає пропозицію України стати гарантом нашої безпеки, і саме заради безпеки буде тримати свої війська в Україні і вбивати наших людей стільки, скільки буде потрібно для повної безпеки. Це точно в стилі казуїстики мордора.
Цікаво, є ще тупіші перемовники у зеленої влади.
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30.03.2022 12:52 Відповісти
Арахамию с придурком Зеленым уже давно пора на кол садить. Достали...
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30.03.2022 12:53 Відповісти
Заткнись, рашист хренов ! Под украинца рядишься! Мол не заметят !Сволочь!
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30.03.2022 13:15 Відповісти
...а ти яким боком до українця?
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30.03.2022 13:21 Відповісти
а потом игра в минский договорняк и как будто войны не было... где таки идиотов выращивают
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30.03.2022 12:54 Відповісти
Українці , чому якась арахімія представляє Україну?! Невже немає нікого краще за це???!!!
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30.03.2022 12:57 Відповісти
Це треба спитати в Зеленського!
Він займає крісло президента,мабуть в нього це зветься " Ніяких компромісів з територіальною цілістністю України,"
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30.03.2022 13:03 Відповісти
Саме час відправити арахамію в Абхазію. ***** перекинуло війська звідти в Україну, то є шанс абхазцям звільнити свою країну від рашизму, а арахамії прислужитись своєму народу.
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30.03.2022 14:40 Відповісти
А чому це станом на 23 лютого 2022, а Крим, Донбас? Це Абхазією ви розпорядились по "своему усмотрению", Україна не Абхазія
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30.03.2022 13:01 Відповісти
для початку, потрібно дивитись на переговорників з нашого боку. істота на прізвище чалий, хто цікавився політичним життям, той знає, за цього імбецила, воно всю дорогу було противником нато і євроінтеграціїУкраїни, тимошенка бачив, якийсь там заступник стукача гру єрмака, на якому проби немає де ставити, ну і наркоман діджей арахамія, який ще пару років тому діджеїв на росії! після такої " потужної" групи переговорників повістка,не така вже і важлива, бо і так зрозуміло.
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30.03.2022 13:02 Відповісти
Арахамія озвучує позицію Зеленського?
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30.03.2022 13:04 Відповісти
Обидва озвучують позицію москви. Повернення до status quo ante 23 лютого означатиме повторення мінської зради, себто заборону стріляти по кацапах і як наслідок безповоротну втрату Крима, Донецька, Луганська, Херсона, Маріуполя, Бердянська, Каховки тощо.
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30.03.2022 13:21 Відповісти
Та що Ви, Кім Чин Ина
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30.03.2022 13:21 Відповісти
Позиція Булочки тестується за допомогою цієї Ара хамії, (його не шкода) на предмет того, що скаже мудрий нарід...
Звичайно, все що воно меле, це думки призедента. Це наш жирік походу. І компанія у нього під стать!
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30.03.2022 16:13 Відповісти
Арахамія 11 лютого 2020 року під час участі в програмі телеканалу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9 «Прямий» зробив заяву про можливість відновлення подачи води до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Криму , що залишається окупований https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російською Федерацією https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44 [44] https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-45 [45] . Це викликало суспільну критику та збурило український політикум. Представники https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BB%D1%96%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 Меджлісу кримськотатарського народу назвали це «здачею народу». Спікер парламенту https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Разумков запевнив, що жодних перемовин про це Україна не веде. Згодом Арахамія вибачився

Та тільки в одній Вікіпедії стільки гівна про цю Агрохімію, що ппц. З 2019 практично згорнув оборонпром...
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30.03.2022 13:06 Відповісти
в дело уже включен Гаагский трибунал...Уже подключены более-менее серьёзные санкции,есть движение в признании России агресссором в ООН и всё это останавливать возвратом на 23.02.2022 ? это тогда.когда мир заговорил об ответственности россии за геноцид и обязательства по компенсациях???...В обмен на что? На то.что росссия отведёт и так разбитые войска,снова залижет раны и через несколько лет повторит нападение.как сталось после 2014 года??? Снова заморозка милитаризованного Кроыма и ОРДЛО,до момента.когда России захочется вернуться к реваншу???.Опять за какие-нибудь "открытые двери" куда-нибудь.как были "открыты " в НАТО ???
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30.03.2022 13:07 Відповісти
У путіна бабла багато, він вміє давати пропозиції від яких важко відмовитись, особливо падким на дармове бабло. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/28/7335340/ Посередник у перемовинах між Банковою та Кремлем Роман Абрамович передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.
Записка писалась власноручно, щоб не було витоку інформації. Що ж такого пообіцяв путін зеленському за капітуляцію?
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30.03.2022 14:53 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

1. Коли ми виходили на Помаранчевий Майдан, на Революцію Гідності одноплемінниками арахамії були росіянці. Коли я змушений був покинути Крим від фсб і окупантів, як біженець, арахамія був росіянином.
2. Я борюсь за Україну проти москви з часів совка, а в цей час арахамія співав гімни агресора. І тепер ця макака каже мені, що 15 років моєю хатою користуватимуться вбивці мого народу. Йдуть всі ЗЕ за російським воєнним човном!"
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30.03.2022 13:08 Відповісти
Перемовини ведуть зелені чоловічки. Я все сказав.
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30.03.2022 13:10 Відповісти
Ух ты, расскажите, а что, и крымский перешеек освободят, и Мариуполь, и Херсон? Правда?
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30.03.2022 13:17 Відповісти
https://www.facebook.com/ViktoriaJoy21?__cft__[0]=AZWnuJXhOid7ptyBO8FPGVsTF0HRbvny106oJf6cPz7ZtwnjAED6DYgBi_iAgpWOCxbWDGIHlSjRi5ixY8JX8yk2ZZMtQ59TYQtf94OIJhaFfyqCq5-************************-WfVxiQt_5l1-a-i4M_W97eVPhSRLvMuMMw&__tn__=-UC%2CP-y-R Victoria Maximenko

Сводка зелёной доблести:

ЦЕ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ БУДЬ КОМУ!

Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
Відсутність представництва від України в НАТО!
Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат - знищені літаки!
Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!

І то лише частина того, що могло б приблизити Україну до НАТО або стати хоча б асоційованим партнером.
А постійне загравання з Путіним, бажання заглянути в очі і побачити мир!
А щоденні цирки і відосики, порушення Конституції і усіх можливих законів, корупція та непрофесіоналізм, а переслідування опозиції?
Скажіть який, хоча, один із перерахованих пунктів міг наблизити нас по курсу до НАТО?
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30.03.2022 13:18 Відповісти
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30.03.2022 13:19 Відповісти
нікуди вони з Херсона не підуть

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30.03.2022 13:20 Відповісти
Оце все, що вони розказують - то це проект української сторони.

А на нього росія потім представить свій проект.

В російському проекті буде, що Україна має признати Донбас і Крим за росією, і що південні території, які захватила росія - вона хоче собі забрати.
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30.03.2022 13:22 Відповісти
значит будет Война и точка.
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30.03.2022 13:23 Відповісти
Не ясно, що робить на свободі громадянин Арахамія, котрий давно мав бути арештований за статтею 114-ою, а від учора ще й за статтею 111-ою.
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30.03.2022 13:25 Відповісти
Если РФ согласится на полный вывод войск по состоянию на 2302, это будет первая победа Украины. Отбились с кровью и ценой больших жертв от навалы орды...
Вопрос с ОРДЛО и Крымом повисает в воздухе. Это факт.
И тут варианта ровно два:
1. Воевать до победного, надеясь, что РФ засцыт применять тактическое ЯО по украинских войскам и базам.
2. Вводить миротворцев из ЕС по самым важным местам линии соприкосновения по всей границы с РФ и ждать падения режима Х=ла. Вооружаясь по самое не хочу и еще больше. Ракеты, беспилотники, всё что только можно. Когда Х=ло сдохнет по сценарию Азербайджана забирать своё.
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30.03.2022 13:27 Відповісти
зная *****, он никогда не согласиться отползти до того с чего начал. Это будет выглядить поражением , на это он не пойдёт, холопы не поймут. Значит скорее всего никаких "мирных" договоров просто не состоится. Во всяком случае в ближайшее время, пока не наступит реальный перелом в военных действиях в ту или иную сторону. На истощение ресурсов обеих сторон.
Ну вот предположим, (очень хочется в это верить) - украинские войска перейдут в активное наступление и начнут теснить рашистов к границам лугандона. Тогда для загнанной крысы наступит момент истины. Может и шарахнуть чем-нибудь, проигрывать он не умеет. Если конечно его самого к тому времени не шарахнет кто-нибудь. Но это упование на чудо.
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30.03.2022 13:59 Відповісти
Як би ж так. Ніякі договори під час воєнних дій не мають сенсу, тому що все впирається лише в нашу здатность до оборони, ворог лізе туди куди може і ніякі договори не дають ніякої гарантії. Тільки на основі значних втрат можна змусити ворога відступити і тільки гарантія розгрому ворога створює справжню безпеку країни. Все інше є демагогія і пуста маячня. Хто сказав що ми взагалі забов'язані щось із ними підписувати в цій ситуації. Тільки армія і воєнні експерти взмозі оцінити наші сили і можливості щоб говорити в чому, де, як ми можемо йти на уступки.
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30.03.2022 14:05 Відповісти
Ми тобі цю лінію в горлянку запхнемо. Їдь малюй свою нікчемну шкуру на абхазію.
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30.03.2022 13:28 Відповісти
Будь-ласка, заміть Арахамію на українця, який є послідовником ідей Чорновола. Це має бути людина, яка десятиліттями просувала українську культуру, мову. Яка досконало знає історію України останніх 400-х років, яка знає українські народні пісні....

Біс з ним з тим Зе. Його вибрали зомбаки.
Але ж перемовників можна замінити на нормальних.
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30.03.2022 13:30 Відповісти
Так, Хламідія не українець й завжди намагався угодити позиції рашки: заявляв про подачу воду у Крим, кричав напередобні війні про майбутню агресію західним країнам "нє разводітє паніку, все добре" й так далі...
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30.03.2022 15:20 Відповісти
І дерьмака теж.
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30.03.2022 15:23 Відповісти
Вивести за держ кордони України, не менше. Воно що, знущається?
Чи це все безглузді теревеньки так як ми розуміємо що кацапи ніколи не виконували обіцянок, також наші військові поки не вийдуть на кордон не заспокоються. І всі ці перемови чисто формальність.
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30.03.2022 13:36 Відповісти
Кожно разу, коли йдуть перемовини, все більше відчуття розпачу від їх поведінки. Очікувати від їх дій позитивних рішень нам не варто, це не компетентні пацани з низьким рівнем розуміння ситуації і з крайньо мінусовими особистим людським рівнем інтелекту. Що нам робити? В перспективі розуміти за кого треба голосувати та створити механізми контролю та покарання обранних в процесі їх діяльності. Зараз лише наш протес та підтримка тих хто воюе на передку та своїх особистих линиях оборони. Уявіть що цей бред від арахамій дійде до учасників бойових дій?Настрої будуть від відчаю до щирого гніву.
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30.03.2022 13:37 Відповісти
73% ще є? мабуть не всіх війна навчила.
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30.03.2022 13:40 Відповісти
"переговори з окупантом мають тривати не довше автоматної черги"
- не я сказав, якшо шо
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30.03.2022 13:42 Відповісти
Вся ця катавасія із договорняками починає вще дратувати. Народ їм одне, а вони все своє і постійно теж саме. Ви що не читаєте кожен день що пишуть вам люди? Єдиний гарант нашої безпеки це потужна армія! В цій війні треба зараз ставити жирну крапку раз і назавжди. Он Японія не підписала із ними взагалі ніякого мирного договору і нічого, живуть і процвітають. Повторюю, ЄДИНИЙ гарант безпеки країни - це така наша армія, коли напад на нас не давав би шансів на успіх ворогу. Все інше є нісенітниця як із воєнної так і громадянської точки зору.
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30.03.2022 13:44 Відповісти
Этого ублюдка, кацапскую ***** в Мариуполь, ссуку продажную. Границы Украины признаны международным правом и не тебе скотина их менять. Подонок, как и та тварь шо думает шо оно президент. 73% быдла, как вам кацапский член в жопе, ходить не мешает? Это вы привели в страну войну и разруху выбором в 2019 году.
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30.03.2022 14:06 Відповісти
Так більшість того бидла першим ломанулось біженцями на Європу. А ті що залишились, то їм "ето всьо ужє надоєло, нада шото рєшать".
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30.03.2022 15:05 Відповісти
Наразі переговори з рашею можуть бути тільки з виведення окупаціних військ на позиції 23 лютого і припинення вогню. Другий етап переговорів це заключення миру тут справді є над чим говорити проти три речі без яких мир неможливий:
1. Покарання військових злочинців і в.в путін тут перший
2. Виплата репарацій Україні
3. План по відбудові України від наших союзників(головна його складова це відновлення ППО)

Жодного визнання за рф права на Крим чи визнання незалежності ОРДЛО бути не може але й звільнити віськовим шляхом ці райони наразі ми не можем.
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30.03.2022 14:11 Відповісти
до підписання договору з рашистом має бути Україною складений кошторист навідшкодування завданої шкоди,а також на виплату відшкодування за втрачене життя українських громадян.Кошторис має бути погоджений із міжнародним трибуналом.Відведення війск до початку рашистської окупації в 2014 році і виплату за 8 ми річну окупацію українського Криму,та українського Донбасу.Лише після виконання цього ,можна розпочинати вести переговори про відносини .
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30.03.2022 14:12 Відповісти
Чому Крим має бути окупрваний на думку довбня Зеленського аж 15 років? Чому не 1 рік чи 1 місяць??? Зеля, ти повний плуг... Який даже хоче зрадити українських людей.
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30.03.2022 14:19 Відповісти
Даже если завтра на росии к власти придет Иисус Христос, а в парламент (прости Господи эту дуру назвать парламентом) будут сидет апостолы и 40 святых - то через 20 лет кацапня всё равно будет орать, что мы поимели хохлов, можем повторить.
Если в договоре (опять же, это договорняк, а не договор) не указано, что скрепостан обязан возместить все убытки - то это капитуляция. Нахер надо такая победа.
Киев, ты должен это сказать власти! Сейчас!
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30.03.2022 14:21 Відповісти
Вірити Раші де 90% ненавидять українців ЦЕ вірити САТАНІ!!!АМІНЬ!!Й
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30.03.2022 14:25 Відповісти
ЦЕ НЕ НАРОД, ЦЕ ВБИВЦІ, ДЕ ЗОМБОВАНИЙ НАРІД, НЕ ДИВИТЬСЯ НА БОГАТСТВО І ЗЛОЧИНИ ЦИХ НЕЛЮДІВ!!!ГРАБУЮТЬ УКРАЇНСЬКІ МІСТА ВІД ТЕХНІКИ ДО КОСМЕТИКИ, ЦЕ ПРИ ТОМУ ЩО МОРЯМИ ХОДЯТЬ ЗОЛОТІ ЯХТИ ,І ХОРОМИ!!
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30.03.2022 14:31 Відповісти
Шануймося українці!
"Убивать российских ублюдков без всякой жалости. Это нелюди, это - чисто беспримесное зло." Z+V=ZVeri!!!!!!!!!!!
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30.03.2022 14:47 Відповісти
А Крим? А Донецька та Луганська області? Далі що з цим робити?
А репарації-контрибуції? Чи «пошалілі-набєдокурілі», обтрусились і далі нормально житимуть (на скільки можна до них застосовувати це слово). Ще й санкції нехай знімуть... Це пздць.
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30.03.2022 14:31 Відповісти
Я досі не розумію, як чмо, яке тричі зраджувала свою батьківщину отримала право представляти Україну на цих перемовинах, які реально нікому нах.й не потрібні , крім путлера.
Спочатку ця агрохімія здала абхазію, потім втекла з грузіїб а тепер здає Україну. Доки будемо терпіти цих понаїхавших покидьків.
Агрохімію в абхазію
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30.03.2022 14:49 Відповісти
О, вже і ОПЗЖ передумала розпускатися... Кажуть, після війни продовжать "роботу".
Значить, був свисток, шо вже можна вилазити.
Ці сцикливі сцуки, без свистка рота б не відкрили.
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30.03.2022 14:54 Відповісти
Ну чому при владі постійно якісь уюлюдки !?
Війська треба вивести принаймі з усієї України, або воювати , навіщо було тоді спалювати тисячі Українців щоб знову повернутися до стану 23 лютого?
Зеублюдки як ви вже заїба.и
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30.03.2022 15:06 Відповісти
та скільки ще цей ідіот буде буде розказувати що робити народу України.ця тварь безмозгла не аспомнила ні убитих дітей.згвалтованих жінок..поїдь в окуповані міста і там розкажи а не стовбичиш перед мікрофонами.ді джей сраний
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30.03.2022 15:30 Відповісти
"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати"
"...мова йде про відведення військ на лінії станом на 23 лютого 2022 року."

- І це називається "Ніяких поступок в питаннях суверенітету"?

- І референдум потрібен для отримання згоди на відмову від Криму та окупованих територій ОРДЛО?
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30.03.2022 15:56 Відповісти
И для того, что стало как было надо полстраны радолбать, города стереть с земли, уничтожить военные заводы... тыщи людей положить... сотни детей ...милллионы выгнать за границу -
и сказать что это успех ?!
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Яке ж воно дебільне! Воно сподівається що ***** так просто візьме та вийде. А про воду в Крим, яка вже іде мовчать? ***** не для того Каховську ГЕС захоплювало щоб її віддати. Чи там окрім заборони військових навчань без дозволу рашки, буде ще й обов'язок давати воду в Крим? А де тут суверенітет та незалежність України? Про референдуми під час війни черз срану "Дію" я взагалі мовчу. Або ми переможемо та здобудемо перемогу та незалежність або України взагалі не стане. Але рабами українці ніколи не будуть. Ніколи народ та армія не дозволять нав'язування подібного лайна, а зеленський, арахамія, єрмак, подоляк та ін просто підуть нах.
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Уберите это тупое биосоздание из переговоров.
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30.03.2022 16:35 Відповісти
Не верьте русише швайне!
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30.03.2022 17:01 Відповісти
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30.03.2022 17:21 Відповісти
Ара как обычно в своей наглой манере трындит,заявления делает,почему Резников,как глава делегации ничего не говорит?)
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30.03.2022 17:54 Відповісти
***, когда читаешь- ,,.......заявил арахамия ,, уже ни чего не хочется. у нас нет достойных людей ?
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30.03.2022 22:50 Відповісти
арахамія- біндюжнік з Молдованки без мізків, хай вибачать мене Одесити не хотів їх образити...
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12.08.2022 16:13 Відповісти
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