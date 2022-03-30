Росія до підписання договору має вивести війська за лінію станом на 23 лютого 2022 року, - Арахамія
Російська Федерація має повністю вивести свої війська з України, коли переговірники вийдуть на умовне підписання мирного договору. Або коли його можна буде вже серйозно обговорювати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава української делегації на переговорах Давид Арахамія.
За його словами, на переговорах з російською делегацією та підтвердила, що буде рухатися в рамках Віденської конвенції. Згідно з цим документом, якщо договір підписано під тиском, то він є нікчемним.
"Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати", - зазначив він.
Він також підкреслив, що це міжнародний запобіжник, щоб забезпечити робоче підписання мирного договору. Арахамія уточнив, що мова йде про відведення військ на лінії станом на 23 лютого 2022 року.
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🔸🔸🔸https://www.facebook.com/KapranovyBraty?__cft__[0]=AZXhEx-8****************************************************************************************************************************************-GYNLGg5&__tn__=-UC%2CP-R Брати Капранови ПРО СТАМБУЛЬСЬКІ ЗУСТРІЧИ
UPD: Замість Японії можете підставити будь-яку іншу країну.
Ви серйозно?
Арахамія пропонує Росії домовитися з нею про те, що Японія гарантує нам безпеку? Не Японії пропонує, а Росії! Та ще й не просто так, а після референдуму. Український народ на референдумі вирішить, що Японія має нам гарантувати безпеку?
Це вже галоперідол чи все ще наркотики?
(По суті).
Українська сторона ніжайше просить царя Путіна прийняти капітуляцію України,ологошує позаблоковий статус,відмовляється від Криму і Донбасу,а самого царя Путіна просить бути гарантом безпеки України.
Це по суті,без шелухи.
Якщо це не державна зрада,то що тоді називається державною зрадою?
Цей договір дає змогу росії зробити роботу над помилками, підтягнути війська та просто нас розчавити.
На данний момент спрацював еффект несподіванки, далі такого не буде. Будь-яке перемир'я це велика верогідність втратити Україну остаточно((((
На тлі цих домовленностей підуть розмови про зняття санкцій з росії.
В мене одне питання нас (народ України) наш уряд і презиндет вважає людьми або просто гоями яких не шкода (знищать то і ладно)
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
Перемовини можуть вестися тільки з приводу репарацій, і ніяк інакше! Після повної капітуляції Кацапстана! Це ви там в Польщі зі США такий договір вирішили запропонувати? Що ви там курите? Відколи Єрмак виліз, почалися проблеми, мені одному так здається?
Цікаво, є ще тупіші перемовники у зеленої влади.
Він займає крісло президента,мабуть в нього це зветься " Ніяких компромісів з територіальною цілістністю України,"
Звичайно, все що воно меле, це думки призедента. Це наш жирік походу. І компанія у нього під стать!
Та тільки в одній Вікіпедії стільки гівна про цю Агрохімію, що ппц. З 2019 практично згорнув оборонпром...
Записка писалась власноручно, щоб не було витоку інформації. Що ж такого пообіцяв путін зеленському за капітуляцію?
@leusenko1
1. Коли ми виходили на Помаранчевий Майдан, на Революцію Гідності одноплемінниками арахамії були росіянці. Коли я змушений був покинути Крим від фсб і окупантів, як біженець, арахамія був росіянином.
2. Я борюсь за Україну проти москви з часів совка, а в цей час арахамія співав гімни агресора. І тепер ця макака каже мені, що 15 років моєю хатою користуватимуться вбивці мого народу. Йдуть всі ЗЕ за російським воєнним човном!"
Сводка зелёной доблести:
ЦЕ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ БУДЬ КОМУ!
Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
Відсутність представництва від України в НАТО!
Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів в близькому оточені президента!
Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа!
Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
Злиття операції ,,Ваґнерґейт''!
Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт''!
Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення військ, заборона давати вогонь у відповідь.
Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США. Результат - знищені літаки!
Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на т.з. ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун, протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
Відверте хамство на попередження США(особливо президенту Байдену!) Великобританії, Туреччини про наближення повномасштабного вторгнення. Результат - запрошення на шашлики!
І то лише частина того, що могло б приблизити Україну до НАТО або стати хоча б асоційованим партнером.
А постійне загравання з Путіним, бажання заглянути в очі і побачити мир!
А щоденні цирки і відосики, порушення Конституції і усіх можливих законів, корупція та непрофесіоналізм, а переслідування опозиції?
Скажіть який, хоча, один із перерахованих пунктів міг наблизити нас по курсу до НАТО?
А на нього росія потім представить свій проект.
В російському проекті буде, що Україна має признати Донбас і Крим за росією, і що південні території, які захватила росія - вона хоче собі забрати.
Вопрос с ОРДЛО и Крымом повисает в воздухе. Это факт.
И тут варианта ровно два:
1. Воевать до победного, надеясь, что РФ засцыт применять тактическое ЯО по украинских войскам и базам.
2. Вводить миротворцев из ЕС по самым важным местам линии соприкосновения по всей границы с РФ и ждать падения режима Х=ла. Вооружаясь по самое не хочу и еще больше. Ракеты, беспилотники, всё что только можно. Когда Х=ло сдохнет по сценарию Азербайджана забирать своё.
Ну вот предположим, (очень хочется в это верить) - украинские войска перейдут в активное наступление и начнут теснить рашистов к границам лугандона. Тогда для загнанной крысы наступит момент истины. Может и шарахнуть чем-нибудь, проигрывать он не умеет. Если конечно его самого к тому времени не шарахнет кто-нибудь. Но это упование на чудо.
Біс з ним з тим Зе. Його вибрали зомбаки.
Але ж перемовників можна замінити на нормальних.
Чи це все безглузді теревеньки так як ми розуміємо що кацапи ніколи не виконували обіцянок, також наші військові поки не вийдуть на кордон не заспокоються. І всі ці перемови чисто формальність.
- не я сказав, якшо шо
1. Покарання військових злочинців і в.в путін тут перший
2. Виплата репарацій Україні
3. План по відбудові України від наших союзників(головна його складова це відновлення ППО)
Жодного визнання за рф права на Крим чи визнання незалежності ОРДЛО бути не може але й звільнити віськовим шляхом ці райони наразі ми не можем.
Если в договоре (опять же, это договорняк, а не договор) не указано, что скрепостан обязан возместить все убытки - то это капитуляция. Нахер надо такая победа.
Киев, ты должен это сказать власти! Сейчас!
"Убивать российских ублюдков без всякой жалости. Это нелюди, это - чисто беспримесное зло." Z+V=ZVeri!!!!!!!!!!!
А репарації-контрибуції? Чи «пошалілі-набєдокурілі», обтрусились і далі нормально житимуть (на скільки можна до них застосовувати це слово). Ще й санкції нехай знімуть... Це пздць.
Спочатку ця агрохімія здала абхазію, потім втекла з грузіїб а тепер здає Україну. Доки будемо терпіти цих понаїхавших покидьків.
Агрохімію в абхазію
Значить, був свисток, шо вже можна вилазити.
Ці сцикливі сцуки, без свистка рота б не відкрили.
Війська треба вивести принаймі з усієї України, або воювати , навіщо було тоді спалювати тисячі Українців щоб знову повернутися до стану 23 лютого?
Зеублюдки як ви вже заїба.и
"...мова йде про відведення військ на лінії станом на 23 лютого 2022 року."
- І це називається "Ніяких поступок в питаннях суверенітету"?
- І референдум потрібен для отримання згоди на відмову від Криму та окупованих територій ОРДЛО?
и сказать что это успех ?!