Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги
Норвегія виділить 200 млн норвезьких крон (20 млн євро), щоб допомогти українському уряду продовжувати надавати критично важливі послуги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на уряд Норвегії.
"Фінансування буде спрямоване на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, а також на виплату пенсій і соціальної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Кошти буде спрямовано через пакет екстреного фінансування Світового банку для України.
"Атака Росії на Україну дуже впливає на українську економіку. Норвегія тепер використає 200 млн норвезьких крон із підтримки, яку ми виділили для цього конфлікту, для надання прямої допомоги українській владі. Ці кошти будуть дуже корисні", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.
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нашел у одного ватника в письме вот это
Alexh, Оформите компенсацию 57.43О рублей
и ссылка на тот сайт
письмо за 2021 год за июнь месяц
там лес ещё остался?
так что лес доставляют в рашку не зря у них на сайте есть телефон для заказчиков России, по их описанию они могут доставить в порт свою продукцию, а потом куда карта ляжет.