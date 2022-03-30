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Норвегія виділить Україні 20 млн євро на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги

норвегия

Норвегія виділить 200 млн норвезьких крон (20 млн євро), щоб допомогти українському уряду продовжувати надавати критично важливі послуги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на уряд Норвегії.

"Фінансування буде спрямоване на виплату заробітної плати медичному персоналу, вчителям і працівникам бюджетної сфери, а також на виплату пенсій і соціальної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Кошти буде спрямовано через пакет екстреного фінансування Світового банку для України.

"Атака Росії на Україну дуже впливає на українську економіку. Норвегія тепер використає 200 млн норвезьких крон із підтримки, яку ми виділили для цього конфлікту, для надання прямої допомоги українській владі. Ці кошти будуть дуже корисні", - сказала міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

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30.03.2022 12:32 Відповісти
БОЖЕ ХРАНИ КОРОЛЯ И НОРВЕГИЮ.
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30.03.2022 12:53 Відповісти
Кожен українець, який працює за кордоном може підтримати Україну пересилаючи гроші в Україну для своїх близьких !
Кожен долар, євро, фунт, злотий який пересилають в Україну це підтримка України!
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30.03.2022 12:35 Відповісти
Що до Норвегії. Зараз немає інформації чи закрили норвежці вільне пересування і працевлаштування у північній частині своєї країни для росіян Мурманської області. Бо для них не потрібна віза та дозвільні документи для роботи. Декілька років тому працював у третій країні з кацапом який раніше прожив і пропрацював у Норвегії 7 років по цій програмі. Навіть здобув освіту бакалавра там. Але ментально залишився скрєпним покидьком і імперцем. Плюс запійним алканом. Не допомогла йому європейська країна в переосмисленні сенсу і правил суспільного життя.
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30.03.2022 12:47 Відповісти
Спс
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30.03.2022 12:50 Відповісти
лучше б в рашку лес не барыжили
http://woods.salus-group.ltd/ru
нашел у одного ватника в письме вот это
Alexh, Оформите компенсацию 57.43О рублей
и ссылка на тот сайт
письмо за 2021 год за июнь месяц
там лес ещё остался?
так что лес доставляют в рашку не зря у них на сайте есть телефон для заказчиков России, по их описанию они могут доставить в порт свою продукцию, а потом куда карта ляжет.
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30.03.2022 13:09 Відповісти
Норвежці ви супер! Сподіваюся колись в мене буде достатньо грошей приїхати до вас в Норвегію подивитися на ваші прекрасні фьорди, які я бачив лише на картинках.
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30.03.2022 14:14 Відповісти
 
 