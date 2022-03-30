Українські студенти в США створили сайт, який допоможе змусити компанії піти з Росії

Українці, які навчаються в Стенфордському та Массачусетському університетах, створили сайт, який допоможе бойкотувати західні компанії, що інвестують в економіку країни-агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланям на "Новое время", новий ресурс має назву Don`t Fund War.

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Сайт, розроблений студентом Стенфорда Ігорем Баракаєвим, збирає інформацію про європейські та американські фірми, які не бажають залишати російський ринок. Компанії, що потрапили у поле зору авторів проекту, отримують позначки залежно від статусу діяльності у Росії:

Digging In - відмовляються вийти або скоротити обсяг інвестицій в економіку РФ;

Buying Time - відкладають заплановані заходи щодо розробки та просування своїх продуктів, але продовжують працювати в Росії;

Scaling Back - суттєво скоротили певні види діяльності, але продовжують роботу за іншими напрямками;

Suspension - тимчасово згортають роботу, залишаючи собі можливість повернутися;

Withdrawal - повністю припинили роботу на території агресора.

Цей перелік не є вичерпним – користувачам сайту пропонується доповнювати його, надаючи інформацію про роботу підприємств та заходи, які могли б вплинути на рішення керівництва припинити діяльність у РФ.

При цьому ресурс відзначає компанії, що захищають свободу слова в Росії, а також фармакологічний бізнес, що надає життєво важливі ліки. За словами творців, їхнє завдання — припинити страждання українців, а не повторити подібне у РФ.

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Також засновники Don`t Fund War пропонують відзначати в соцмережах компанії, які продовжують працювати в Росії, та закликати їх припинити свій бізнес у країні-агресорі, використовуючи хештеги #LeaveRussia та DontFundWar.

"Наголосіть, що компанії, які залишаються в Росії, безпосередньо сприяють війні проти України, — пишуть автори. — Попросіть друзів і сім'ю поширити інформацію про фірми, які все ще ведуть бізнес у країні-окупанті."

Небайдужим до проблем України пропонується брати участь у мітингах по всьому світі. Для цього можна організовувати власні протести або приєднатися до тих, що вже є. Наприклад, подібні проводить Дмитро Дубілет.

Також на сайті пропонується фіксувати докази військових злочинів кремлівського режиму та допомагати ЗСУ пожертвуваннями.