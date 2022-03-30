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Обстріл Ніжина: одна людина загинула, постраждали 6, в тому числі дитина, - мер

ніжин

Внаслідок обстрілу Ніжина одна людина загинула, шестро постраждали. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив у фейсбуці мер Ніжина Олександр Кодола, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина нажаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав він.

Кодола зазначив, що нині в місті діє комендантська година. До 5 ранку четверга, 31 березня не можна виходити на вулицю.

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"Комунальні служби працюють в штатному режимі, щоб у нас в усіх було тепло, вода, світло. За межами міста є пошкодження мережі електроживлення, залишаються 2 вулиці без світла", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, загарбники, попри заяви про зниження інтенсивності боїв на Чернігівщині, обстріляли Ніжин та гатили цілу ніч по Чернігову.

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Ніжин (58) обстріл (28156) Чернігівщина (1584) Кодола (6)


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Надеюсь скоро Нежин деблокируют.
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30.03.2022 12:26 Відповісти
І продовжуються вже сьоднішні обстріли - по житловим масивам Ніжина.

Вчора піарились що вигнали русню з села великої дорогі, але - всі на місці там і зараз лупять по нам в Ніжині.
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30.03.2022 12:32 Відповісти
"ПоZорное" отступление ВС РФ: Аппетит оккупантов упал после серии смачных ударов по зубам от ВСУ
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU

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30.03.2022 12:35 Відповісти
 
 