Обстріл Ніжина: одна людина загинула, постраждали 6, в тому числі дитина, - мер
Внаслідок обстрілу Ніжина одна людина загинула, шестро постраждали. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив у фейсбуці мер Ніжина Олександр Кодола, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина нажаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", - написав він.
Кодола зазначив, що нині в місті діє комендантська година. До 5 ранку четверга, 31 березня не можна виходити на вулицю.
"Комунальні служби працюють в штатному режимі, щоб у нас в усіх було тепло, вода, світло. За межами міста є пошкодження мережі електроживлення, залишаються 2 вулиці без світла", - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, загарбники, попри заяви про зниження інтенсивності боїв на Чернігівщині, обстріляли Ніжин та гатили цілу ніч по Чернігову.
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Вчора піарились що вигнали русню з села великої дорогі, але - всі на місці там і зараз лупять по нам в Ніжині.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU https://www.youtube.com/watch?v=tvna4MynPUU