Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях, - бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр. ФОТО
Захисники України з 93-ї ОМБр Холодний Яр розбили чергову колону ворожої техніки, яка втікала у бік російського кордону.
Про це повідомляють самі бійці 93-ї ОМБр і публікують фото кинутої ворожої техніки, інформує Цензор.НЕТ
"Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях. На фото - російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу", - пишуть холодноярівці.
"Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", - розповів історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним "Сід".
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https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.
Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.
Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.
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В Україні наші геройські хлопці дописали ще один рядок до цієї кацапської пісні:
Хатят лі рузкіє вайни,
Когда обосрани штани?
генома и мозгов.