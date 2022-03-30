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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях, - бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр. ФОТО

Захисники України з 93-ї ОМБр Холодний Яр розбили чергову колону ворожої техніки, яка втікала у бік російського кордону.

Про це повідомляють самі бійці 93-ї ОМБр і публікують фото кинутої ворожої техніки, інформує Цензор.НЕТ

Хвалені Сонцепьоки, якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях, - бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр 01

"Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях. На фото - російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу", - пишуть холодноярівці.

Хвалені Сонцепьоки, якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях, - бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр 02

"Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", - розповів історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним "Сід".

Також дивіться: Звільнений від російських окупантів Тростянець. ФОТОрепортаж

техніка (1819) Холодний Яр (11) 93 окрема механізована бригада (291)


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Топ коментарі
+52
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZV_pJXVFBS6ZW0fpOQeaEfRQNdtVqM4tctyLA3d5YDUzvivQecCCkDiTfbBn1n_N7SpB_cSPPhdv86nHXzgm-YdnnCCKoMI_RUyazjVHz5uQfHDy6YdUtp_oHRIbDlmBzk&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.

Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.

Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.


















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30.03.2022 12:57
+42
Слава нашим Воїнам!!!
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30.03.2022 12:47
+29
Если бахнуть по белгороду кацапским же оружием, кассетньіми, вакуумньіми, огнеметньіми припасами, сможем увидеть черную кацапскую кровь и ужас в немьітьіх глазах пока еще живьіх не очень мирньіх нацистов.
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30.03.2022 12:58
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Ляпота, молодці хлопці ))
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30.03.2022 12:46 Відповісти
Слава нашим Воїнам!!!
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30.03.2022 12:47 Відповісти
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30.03.2022 12:47 Відповісти
Вот рашистам и ******..
.Кто это сделал-молодец!
(окончание рускай народнай сказочки)
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30.03.2022 16:11 Відповісти
Давайте її на штрафмайданчик, коли зберемо весь комплект то візьмемо на баланс і до бою.
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30.03.2022 12:47 Відповісти
уже були фотки захопленої ТОС-1,просто треба їх докупи звести)))
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30.03.2022 14:44 Відповісти
Я знаю, але треба не просто звести, але і підготувати екіпажі і технічний персонал, організувати логістику та відпрацювати методи застосування, бо у нас такої до війни не було. Штука потужна, але не далекобійна і дуже небезпечна для отучающих.
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30.03.2022 15:40 Відповісти
треба шоб самім кацапам ці солнцепьокі припекли
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30.03.2022 12:52 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZV_pJXVFBS6ZW0fpOQeaEfRQNdtVqM4tctyLA3d5YDUzvivQecCCkDiTfbBn1n_N7SpB_cSPPhdv86nHXzgm-YdnnCCKoMI_RUyazjVHz5uQfHDy6YdUtp_oHRIbDlmBzk&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/people/Taras-Chornovil/100010636159003/ 1 Покарання приходить іноді через роки. Але його не оминути. Ви мабуть не забули виродків 331-го гвардійського повітряно-десантного костромського полку рф. Це вони розстрілювали наших армійців та добробатів, що відходили наперед гарантованим коридором з Іловайська. Потім до себе на рашу повернулися хероями - як же, розстріляли в спину відступаючих.

Практично все командування полку утилізоване ЗСУ. Починаючи від комполку полковника Сухарєва, підполковника начштабу, офіцерів штабу, й до командирів батальйонів і рот та потужних втрат серед особового складу. Утилізація пройшла успішно й тотально. За Іловайськ виродкам відомстили.

Нагадаю, що цей полк був одним із основних учасників парадів на красній площі в мокші. Відмарширувалися.


















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30.03.2022 12:57 Відповісти
Если бахнуть по белгороду кацапским же оружием, кассетньіми, вакуумньіми, огнеметньіми припасами, сможем увидеть черную кацапскую кровь и ужас в немьітьіх глазах пока еще живьіх не очень мирньіх нацистов.
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30.03.2022 12:58 Відповісти
чому так непрсто захищати добро - тому що ви маєте діяти в межах закону і моралі, а з вами зло може поступати як завгодно. Але ми всеодно переможем... навіть якщо для цього буде потрібен новий президент.
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30.03.2022 13:22 Відповісти
Не згоден тільки з однією тезою - не новий президент, а новий виборець. Нажаль.
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30.03.2022 13:55 Відповісти
погоджусь з вами.
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30.03.2022 14:08 Відповісти
В скількох там лаптеногих носики пооблазили як наші припекли ,цікаво.
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30.03.2022 13:00 Відповісти
А где пукалка с боеприпасами?
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30.03.2022 13:10 Відповісти
Пукалка пукает от страха!
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30.03.2022 13:32 Відповісти
Аннигилировалась...
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30.03.2022 13:50 Відповісти
III Рейх перед своей кончиной тоже очень рассчитывал на чудо-оружие. На всякие ягд-пантеры, крыс и мышей. Не помогло...
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30.03.2022 13:11 Відповісти
Реактивные истребители и бомбардировщики были уже вполне пригодные. Их просто не успели достроить в нужном количестве. Но большинство вундервафлей действительно били полным бредом. Впрочем Гитлеру надо было больше слушать своих генералов.
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30.03.2022 13:16 Відповісти
При сегодняшных ночных обстрелах было слышно, как осколки сбитых оакет сыплются.
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30.03.2022 13:16 Відповісти
Вот же суки наплодили орудий убийства. Хотят ли руssкие войны?
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30.03.2022 13:32 Відповісти
Хотят ли руssкие войны?
**********
В Україні наші геройські хлопці дописали ще один рядок до цієї кацапської пісні:

Хатят лі рузкіє вайни,
Когда обосрани штани?

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30.03.2022 21:53 Відповісти
Там ще танчик має бути в комплекті)
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30.03.2022 14:03 Відповісти
у кацапского ******** башка работает очень изобретательно, когда они придумывают что-то для пыток, убийств, изощрённого уничтожения, насилия и всех ужасов и зверств, на которые только способны самые адские демоны
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30.03.2022 14:15 Відповісти
У них гены преступника от рождения!
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30.03.2022 14:31 Відповісти
Есиб у них были бы гены то былиб и мозги,а так это расходный биоматериал без
генома и мозгов.
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30.03.2022 16:41 Відповісти
 
 