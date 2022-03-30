Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях, - бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр. ФОТО

Захисники України з 93-ї ОМБр Холодний Яр розбили чергову колону ворожої техніки, яка втікала у бік російського кордону.

Про це повідомляють самі бійці 93-ї ОМБр і публікують фото кинутої ворожої техніки, інформує Цензор.НЕТ

"Хвалені "Сонцепьоки", якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях. На фото - російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу", - пишуть холодноярівці.

"Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від "Сонцепьока" розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми", - розповів історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним "Сід".

Також дивіться: Звільнений від російських окупантів Тростянець. ФОТОрепортаж