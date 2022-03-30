Ворог тимчасово відмовився від блокування Києва та зосереджує зусилля на наступі у Східній операційній зоні, - Генштаб
Триває тридцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 30 березня.
Як зазначається, ворог зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках.
"У зв’язку з необхідністю комплектування підрозділів збройних сил Російської Федерації, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.
Особовий склад противника деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України. Так, за наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих "добровольців", йдеться у зведенні.
На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У збройних силах республіки Білорусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки.
За даними Генштабу, на Поліському напрямку відзначається переміщення військ противника вздовж державного кордону України з республікою Білорусь. Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом. Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.
"На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних Сил України і об’єктах інфраструктури в районі міста Чернігова.
На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з Російською Федерацією", - зауважили у Генштабі.
На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків та завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста.
На Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.
Крім того, як повідомляється, на Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.
На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.
"Вчора, в російському місті Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС", - додають у Генштабі.
Також у Генштабі наголошують, що Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.
Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
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Не буде вбивати під Києвом, буде вбивати від Маріуполем.
Ні в якому разі не треба їх випускати, нищити на кожному кроці, бо вони можуть повернутися.
Бийте їх так щоби знищити.
В плен кацапов не брать !!!! Стрелять на поражение. Они сами уничтожили склад продуктов - кормить их не чем
Будь які інші домовленості, угоди, меморандуми - це просто засіб відтягнути час. Мінські угоди дали нам можливість пропетляти між крапельками і підняти свою армію. Чи могла росія влаштувати таке саме вторгнення у 14му? Могла, звичайно. Тільки тоді довкола Києва не було ППО, а боєздатна частина ЗСУ нараховувала кілька тисяч чоловік. А іскандери росії дійсно не боялися санкцій.
Це була б для росіян легка прогулянка, яку зупинили тільки за рахунок міжнародного тиску. Тиску, який забезпечив Порошенко, що б там зараз не говорили. Ну і ангели з неба нам допомогли у вигляді пасажирів збитого боїнга.
Будь-які угоди про припинення вогню, "розведення сил" під контролем чергової сліпої місії обсє чи домовленості про замороження конфлікту зараз гратимуть на руку росії. Тепер уже їм критично необхідний час для зализування ран і переозброєння з урахуванням допущених помилок. Гадина тяжко поранена, і їй треба пересидіти в норі та відростити новий хвіст.
Це розуміють на заході, це розуміють в Україні. І люди, які приносять нам із переговорів перспективу референдуму, відмови від вступу до НАТО і компромісу за рахунок українських територій, теж прекрасно це розуміють. Тому і поспішають. https://t.me/nuts_roses/729
Украина могла бы организовать страны - антирашисты , чтобы закрыть ОБСЕ и создать новую структуру . Но без кацапов и выпускников их МГИМО - жёсткая проверка биографий кандидатов в миссию Безпеки .
эта война показывает, что рашанацисты НЕ смогли бы победить немецких фашистов без украинцев. а, вот украинцы вполне могли бы и САМИ (без кацапов) победить немецких фашистов.
Слава Украине! Слава ВСУ!
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.