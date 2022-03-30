Розвідка оприлюднила імена і світлини російських ГРУвців та учасників груп ДРГ, що скоюють воєнні злочини в Україні

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 1327-го центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники на своїй сторінці у Facebook.

З іменами, особистими даними та світлинами військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України, можна ознайомитись тут.

"Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!", - підкреслюють у ГУР МО України.

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