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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Розвідка оприлюднила імена і світлини російських ГРУвців та учасників груп ДРГ, що скоюють воєнні злочини в Україні

розвідка

Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 1327-го центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють українські розвідники на своїй сторінці у Facebook.

З іменами, особистими даними та світлинами  військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України, можна ознайомитись тут.

 "Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України!", - підкреслюють у ГУР МО України.

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розвідка (3854) ГРУ (85) воєнні злочини (1846)


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Топ коментарі
+7
надо напротив ценник вешать..
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30.03.2022 13:30
+7
А ще б домашні адреси та фото сімейств. Ми б їм гуманітарку відправили, сахарку там
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30.03.2022 13:31
+6
Так это и есть не разведчики, а 40-ка летние пузатые водилы с медсёстрами, походу транспортное обеспечение. Настоящих диверсантов и омоновцев-шмоновцев-собров публикуйте и обязательно с фото
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30.03.2022 13:32
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надо напротив ценник вешать..
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30.03.2022 13:30 Відповісти
Хорошо бы,ели у их выб**ков головы поотваливались бы
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30.03.2022 13:30 Відповісти
А ще б домашні адреси та фото сімейств. Ми б їм гуманітарку відправили, сахарку там
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30.03.2022 13:31 Відповісти
Там невистачає прибиральниці й двірника.
Повідомлення:-ніпррощо
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30.03.2022 13:36 Відповісти
Так это и есть не разведчики, а 40-ка летние пузатые водилы с медсёстрами, походу транспортное обеспечение. Настоящих диверсантов и омоновцев-шмоновцев-собров публикуйте и обязательно с фото
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30.03.2022 13:32 Відповісти
Список служби забезпечення.Лише.
Це несписок Агентури. Так,собі
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30.03.2022 13:34 Відповісти
Героїчні успіхи,посвагнергейтівської розвідки! Баби мані невистачає. Нащо,йдуть гроші?
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30.03.2022 13:39 Відповісти
Посмотре и что интересно одни рускин фамилии Абдулаевы и Магомедовыв.
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30.03.2022 13:44 Відповісти
Исконно скрепные...
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30.03.2022 14:18 Відповісти
При тому, що кацапи у РФ становлять значну більшість, у підрозділі вони у значній меншості, переважають мусульмани. Очевидно, алкоголізація дається взнаки.
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30.03.2022 14:24 Відповісти
Для вендетти ці адреси будуть дуже актуальними.
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30.03.2022 13:50 Відповісти
Пля, какие мерзкие, гнусные, отталкивающие рожи...
При одном взгляде на них блевать охота...
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Все в международный розыск как военных преступников включая их семьи как пособников террористов !
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30.03.2022 16:50 Відповісти
И порожает реально какие они все уроды.Не зря это говно орками зовут
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30.03.2022 16:51 Відповісти
 
 