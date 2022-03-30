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Естонія пропонує відновлювати Україну за гроші від доходів Росії за нафту і газ

естонія

Естонія пропонує відновлювати Україну за гроші від доходів Росії за нафту і газ, тому виплати ЄС Росії за постачання енергоносіїв, як вважають у Таллінні, слід тимчасово депонувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) на брифінгу в середу.

"Ціна воєнних дій для Росії має бути дуже високою, тому до кінця року ЄС скоротить постачання викопного палива з Росії на дві третіх", - йдеться в повідомленні.

"Але для того, щоб негайно вплинути й змусити Росію заплатити за те, що було зроблено в Україні, минулого тижня прем'єр-міністр Естонії запропонувала на Раді ЄС тимчасово депонувати платежі за російські газ і нафту та використати їх для відновлення України", - сказала міністерка.

Вона висловила жаль, що за останні кілька днів у справі припинення війни РФ Україні особливих змін не відбулося. "Це означає, що ми маємо активно продовжувати всі міжнародні зусилля щодо припинення війни", - сказала Лійметс.

За словами глави МЗС, важливо, що відбуваються переговори між Україною та Росією, "але у них немає прогресу". "І Україна проводить ці переговори під тиском", – стверджує Лійметс.

Вона наголосила, що у зв'язку з воєнними діями Естонія продовжить роботу за трьома напрямами – це підтримка України, посилення політичної та економічної ізоляції Росії, а також зміцнення власної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Естонії запропонувала варіант російських репарацій для України

Автор: 

газ (10403) нафта (5478) росія (64871) Естонія (1592)


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Топ коментарі
+8
Слушна пропозиція.
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30.03.2022 13:44
+4
страны которые пережили "освобождение" помогают как могут
а до недавнего времени германия и франция очень "достойно" себя вели
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30.03.2022 13:44
+4
+а також золотовалютний резерв скотопідараші.
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30.03.2022 13:46
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Слушна пропозиція.
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30.03.2022 13:44 Відповісти
страны которые пережили "освобождение" помогают как могут
а до недавнего времени германия и франция очень "достойно" себя вели
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30.03.2022 13:44 Відповісти
+а також золотовалютний резерв скотопідараші.
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30.03.2022 13:46 Відповісти
Єж у світі адекватні люди,респект браття!
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30.03.2022 13:48 Відповісти
За заморожені нафтодоллари, не інакше
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30.03.2022 13:49 Відповісти
от як би ж то вже зараз можливо було ті кошти спрямувати на військові потреби України...
щоби вже ********** відчули щастя від примудоханої політики маніяка *****
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30.03.2022 13:51 Відповісти
Боже, як приємно чути підтримку в світі.
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
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30.03.2022 13:55 Відповісти
Я щось не розумію. Лаптєрейх поставлятиме нафту і газ, а гроші за них складатимуть для України? Так лапті поставляти не будуть без грошей.
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30.03.2022 14:00 Відповісти
Ну давайте як ***** і хотіло в рублях, Європа буде платити нам у євро а ми россосії нарубаємо фантіков - рублей (якщо хтось забув - нагадую рубль то є рублена гривня), а різницю віддамо ЗСУ
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30.03.2022 14:47 Відповісти
Ну да. 10 років гроші, що Європа має платити росії за нафту і газ - хай європа віддає Україні. І тільки на 11 рік - вже гроші почати направляти росії.
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30.03.2022 17:43 Відповісти
 
 