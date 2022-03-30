Естонія пропонує відновлювати Україну за гроші від доходів Росії за нафту і газ, тому виплати ЄС Росії за постачання енергоносіїв, як вважають у Таллінні, слід тимчасово депонувати.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) на брифінгу в середу.

"Ціна воєнних дій для Росії має бути дуже високою, тому до кінця року ЄС скоротить постачання викопного палива з Росії на дві третіх", - йдеться в повідомленні.

"Але для того, щоб негайно вплинути й змусити Росію заплатити за те, що було зроблено в Україні, минулого тижня прем'єр-міністр Естонії запропонувала на Раді ЄС тимчасово депонувати платежі за російські газ і нафту та використати їх для відновлення України", - сказала міністерка.

Вона висловила жаль, що за останні кілька днів у справі припинення війни РФ Україні особливих змін не відбулося. "Це означає, що ми маємо активно продовжувати всі міжнародні зусилля щодо припинення війни", - сказала Лійметс.

За словами глави МЗС, важливо, що відбуваються переговори між Україною та Росією, "але у них немає прогресу". "І Україна проводить ці переговори під тиском", – стверджує Лійметс.

Вона наголосила, що у зв'язку з воєнними діями Естонія продовжить роботу за трьома напрямами – це підтримка України, посилення політичної та економічної ізоляції Росії, а також зміцнення власної безпеки.

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