Естонія пропонує відновлювати Україну за гроші від доходів Росії за нафту і газ
Естонія пропонує відновлювати Україну за гроші від доходів Росії за нафту і газ, тому виплати ЄС Росії за постачання енергоносіїв, як вважають у Таллінні, слід тимчасово депонувати.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс (Eva-Maria Liimets) на брифінгу в середу.
"Ціна воєнних дій для Росії має бути дуже високою, тому до кінця року ЄС скоротить постачання викопного палива з Росії на дві третіх", - йдеться в повідомленні.
"Але для того, щоб негайно вплинути й змусити Росію заплатити за те, що було зроблено в Україні, минулого тижня прем'єр-міністр Естонії запропонувала на Раді ЄС тимчасово депонувати платежі за російські газ і нафту та використати їх для відновлення України", - сказала міністерка.
Вона висловила жаль, що за останні кілька днів у справі припинення війни РФ Україні особливих змін не відбулося. "Це означає, що ми маємо активно продовжувати всі міжнародні зусилля щодо припинення війни", - сказала Лійметс.
За словами глави МЗС, важливо, що відбуваються переговори між Україною та Росією, "але у них немає прогресу". "І Україна проводить ці переговори під тиском", – стверджує Лійметс.
Вона наголосила, що у зв'язку з воєнними діями Естонія продовжить роботу за трьома напрямами – це підтримка України, посилення політичної та економічної ізоляції Росії, а також зміцнення власної безпеки.
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а до недавнего времени германия и франция очень "достойно" себя вели
щоби вже ********** відчули щастя від примудоханої політики маніяка *****
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!