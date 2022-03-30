УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 537 74

Не бачимо якихось проривів на перемовинах у Стамбулі, попереду дуже тривала робота, - Пєсков

пєсков

У Кремлі за підсумками російсько-українських перемовин у Стамбулі назвали позитивним моментом, що Київ сформулював конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації, але загалом не вважають результати зустрічі проривними.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати і класти на папір те, що вона пропонує. Досі нам не вдавалося цього досягти", - сказав він журналістам.

"В іншому поки що, скажімо так, ми не можемо констатувати чогось дуже багатообіцяючого, якихось проривів", - продовжив представник Кремля.

За його словами, "ще чекає дуже тривала робота".

Читайте також: Росія до підписання договору має вивести війська за лінію станом на 23 лютого 2022 року, - Арахамія

На прохання одного із російських журналістів прокоментувати експертну думку про відсутність необхідності вести перемовини, "коли на календарі бойових дій Сталінград", Пєсков сказав: "Ніяких Сталінградів у нас у календарі немає і бути не повинно".

"А, головне, тут не повинно бути якихось емоцій. Переговорами займаються професіонали, треба їм довіряти. Позиція російської сторони добре відома, вона логічна, вона має дуже міцну підоснову, і ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо нашим ворогам", - сказав Пєсков.

Автор: 

перемовини (2846) Пєсков (1605) росія (64871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Здохни йоршик ху№ла. Здохніть кацапи і горіть у пеклі!
показати весь коментар
30.03.2022 13:35
+23
Дмитрий@dmitriypaut

Сегодня давал показания для Гааги.
Вчера вечером позвонил прокурор. Подъезд был интересный, думал,что русня. Но оказалось всё наоборот.
В ГПУ создано подразделение, которое собирает данные для трибунала Гааги.
Рассказал, что и когда видел, подписал - и свободен с чистой совестью.
Поразило то, что многие не хотят давать показания на Московию.
Люди, блдь, вы ипанулись?
показати весь коментар
30.03.2022 13:35
+23
Для кацапів чим триваліша-тим краще. Не ясно чим думають наші,погодившись сідати за стіл з орками. Захід затормозив з санкціями саме через перемовини. Багато чого стається. Через нашу тупість. Героїзм на фронті нівелюється дебілами в тилу.
показати весь коментар
30.03.2022 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здохни йоршик ху№ла. Здохніть кацапи і горіть у пеклі!
показати весь коментар
30.03.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 14:02 Відповісти
этот ***** за неделю до вторжения кукарекал, что "рюзьке никогда не нападали, а тем более на Украину не нападут, у нас в крови мир!" мразь.
показати весь коментар
30.03.2022 14:13 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

Сегодня давал показания для Гааги.
Вчера вечером позвонил прокурор. Подъезд был интересный, думал,что русня. Но оказалось всё наоборот.
В ГПУ создано подразделение, которое собирает данные для трибунала Гааги.
Рассказал, что и когда видел, подписал - и свободен с чистой совестью.
Поразило то, что многие не хотят давать показания на Московию.
Люди, блдь, вы ипанулись?
показати весь коментар
30.03.2022 13:35 Відповісти
Пітарас, все
показати весь коментар
30.03.2022 13:36 Відповісти
єдине шо )(уйла турбує-це парад пабєди 9 травня на красні площі..
показати весь коментар
30.03.2022 13:36 Відповісти
)(уйло буде все робити ,щоб показати пабєду..на Харківському напрямі і на півдні то 100 відсотків кине все що є в бій
показати весь коментар
30.03.2022 13:38 Відповісти
представляю начала парада по БЕДЫ лафет на нем ковролин и деревянный короб в нем окурок...обвешанный венками и все танцуют плачем и ором гомерическим...
показати весь коментар
30.03.2022 13:42 Відповісти
Я думаю що зараз усі сили кинуть на Донецьку і Луганську, а також на південь. Харків зараз не в пріоритеті.
показати весь коментар
30.03.2022 14:00 Відповісти
Так кажуть
Ворог хотів взяти Київ за два дні та кинувся навтьоки після нищівної поразки. https://www.facebook.com/72.brigade.best?__cft__[0]=AZU9btb5Y1viy66HxcmZDo7cZvxHf-w0OcQWDwTy8XD7Jbkppbj96ewrGR7qL8b0fBKGjQGIa3qXWVSMoEcYLlNpPsxtFs3mIQgD3vMqhxoMoQgLlzC8aRDNCzDjo9MA6X8DX8_VyqmAyC10Uy-sj03JNDADlcymSX1gGj9evlLjHw&__tn__=-]K-R 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців відкинула окупантів від столиці на десятки кілометрів ближче до кордону з Білоруссю. Ми влаштували ім пекло у лісах: знищили їхню техніку, солдатів, тіла яких вони й не збираються забирати.
Ми міцно вкопались у нашу землю і стоімо за неї до Перемоги!
Слава Україні.
показати весь коментар
30.03.2022 13:47 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
30.03.2022 13:59 Відповісти
Так, ще багато ваших покидьків потрібно знищити, щоб почались "прориви" на перемовинах!
показати весь коментар
30.03.2022 13:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tRZGzURHaX0 Где хочешь найду и горло перережу
показати весь коментар
30.03.2022 13:37 Відповісти
https://t.me/generalsvr/782

Дорогие подписчики и гости канала! Считаем необходимым прояснить подоплеку важных событий, которые имели место вчера. Мы уже неоднократно говорили о том, что президент России Владимир Путин благоволит к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. И этих людей в окружении президента не мало, начиная от лучшего друга Путина Юрия Ковальчука и давнего друга Сергея Ролдугина и до председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Помощник президента Владимир Ростиславович Мединский занимает в этой плеяде особое место. Мединский не просто помощник президента, он многие годы облекает мысли Путина в идеологическую форму, и идеологические концепции, сформированные Мединским, и навязываемые российскому общественному сознанию, есть не что иное как трансляция мировоззрения самого Путина.

Владимир Ростиславович действительно является доверенным лицом президента России, и назначение его главой российской делегации на переговорах с Украиной не случайность. Как и не случайность вброс, который сделал вчера Мединский по итогам переговоров.

Путину важно было понять реакцию на тот сценарий окончания войны, когда Россия довольствуется достижением минимальных, а скорее даже мнимых целей, и победу от поражения довольно сложно отличить.

Реакция важна была не только, и не столько, от российского общества, сколько от людей в силовых и политических элитах. О том, кто и как отреагировал на вчерашние заявления Мединского, было доложено президенту в нескольких докладах, и Путин сделав выводы дал отмашку немного отыграть назад по нескольким ключевым моментам, показав, что окончательное решение за ним и оно ещё не принято.

Разочарование- было вчера основной эмоцией на заявления Мединского в окружении президента, а разочаровывать окружение Путин не любит, он прекрасно понимает чем общее разочарование ему грозит. И в свете этого понимания, можно, к сожалению, констатировать, что война пока не закончена, поиск вариантов продолжается.
показати весь коментар
30.03.2022 13:37 Відповісти
Значит наше разочарование подобными предложениями с нашей стороны нашу власть не интересует, как я понимаю. Главное что ***** там себе думает.
показати весь коментар
30.03.2022 13:43 Відповісти
Для кацапів чим триваліша-тим краще. Не ясно чим думають наші,погодившись сідати за стіл з орками. Захід затормозив з санкціями саме через перемовини. Багато чого стається. Через нашу тупість. Героїзм на фронті нівелюється дебілами в тилу.
показати весь коментар
30.03.2022 13:38 Відповісти
Україна виглядає на цих перемовинах, як сторона просящая милости . Зебіли, бл
показати весь коментар
30.03.2022 13:38 Відповісти
А ты посмотри наш "телемарахфон". Там круглосуточно мотают одно и тоже. Рашисты обстреляли, разрушили, окружили, захватили, мародерствуют, насилуют, убивают, беженцы и тд.

Хотя бы риторику бы уже сменили, ипанаты.

Чуть ли блиять уже не капитуляция!!!
показати весь коментар
30.03.2022 13:50 Відповісти
каци перші захотіли перемовин. змінюй вже методичку.
показати весь коментар
30.03.2022 13:55 Відповісти
Ну да - теперь Украина отвечает за базара орки ничего не должны)))
А вы чё думали?Вы минск-то рано позабыли!
показати весь коментар
30.03.2022 13:38 Відповісти
Письков, а кто твои враги? Дочь в Европе, деньги в офшорах, в стране которой проживаешь - грабите народ, наживаясь на обманутых и запуганных.. Кто тебе писька тараканья враг?
показати весь коментар
30.03.2022 13:38 Відповісти
лизенька вроде в мааскве сидит
жалуется что не может попасть в европу
показати весь коментар
30.03.2022 13:54 Відповісти
Переговорами займаються професіонали, треба їм довіряти - это о ком говорит письков? об агрохимии-прохвессионале?
показати весь коментар
30.03.2022 13:41 Відповісти
Ну да. Они же целый МЕСЯЦ в трускавце курсы проходили, помните. И даже дипломы есть ))
показати весь коментар
30.03.2022 13:47 Відповісти
цілюща трускавецька вода
показати весь коментар
30.03.2022 13:51 Відповісти
Не бачимо якихось проривів на перемовинах у Стамбулі, попереду дуже тривала робота, - Пєсков
...у Гаазькому Трибуналі.
показати весь коментар
30.03.2022 13:42 Відповісти
Ірландія видворила з країни чотирьох російських шпигунів.Джерело:https://www.thetimes.co.uk/
Про таке рішення Міністерство закордонних справ повідомило вчора вдень https://www.thetimes.co.uk/article/russian-ambassador-to-ireland-could-be-expelled-but-only-if-eu-decides-together-7bxzvwkbm посла Росії в Ірландії Юрія Філатова . Йому повідомили, що діяльність чиновників не відповідає міжнародним стандартам дипломатичної діяльності.
Тим часом Бельгія вигнала 21 російського дипломата звинувачених у шпигунстві,Нідерланди-17 та Чехія вислала одного.
показати весь коментар
30.03.2022 13:43 Відповісти
Перший раз задоволений відповіддю цього покидька. Адже та зрад, яку арахнофобії з падляками вчора видавали за "успіх", не пройшла.
показати весь коментар
30.03.2022 13:43 Відповісти
Треба щоб їх війна була для них ні в чому виграшем, а нам в чомусь виграшем, а ще краще в повній деокупації Донбасу та Криму.
показати весь коментар
30.03.2022 13:43 Відповісти
Слушая этот "унитазный ершик" весь его треп можно смело разворачивать на 180 градусов и делить на два. Из всего что это чучело изрекло ни слова правды, дин ****...ж, треп и словоблудие!!! Пусть вещает свои оркам, там его слушают открыв рот!!!
показати весь коментар
30.03.2022 13:44 Відповісти
Проривів не бачать ні на фронті ні в своїй капітуляції! ДИБІЛИ ***! Все буде Україна!!!
показати весь коментар
30.03.2022 13:45 Відповісти
Это для тех крикунов, которые вчера на пену исподили после переговоров, НИХЕРА они не согласятся, они блеать 8 лет рассказывали, что Киев за 3 дня возьмут, они ехали с парадной формой и чуть ли не с Газмановым в 3 эшелоне, а им тут таких пиндюлей наваляли, с их армии весь мир ржОт, их везеде пинают, путю называют - мясником и убийцей, ни на какие условия они не согласятся, тут будет заруба до - кто первый упадет. А это будем точно не мы, с такой армией и людьми.
показати весь коментар
30.03.2022 13:46 Відповісти
иногда думаю... а нужны ли в таком формате отакие переговоры?
стрелять не перестают... бомбить не перестают...что-то требовать-*******ться не перестают... угрожать не перестают....брехать и манипулировать не перестают... только нервируют...
тем более и переговорщики как бы... мягко сказать никакие не опытные...
показати весь коментар
30.03.2022 13:46 Відповісти
ну Агрохімії за щось треба орден давати ? за словами піськова він там головний професіонал .
показати весь коментар
30.03.2022 14:01 Відповісти
Суто для того, шоб на світовій арені постійно показувати прагнення України до миру й демонстрації кацапстану як агресора...
показати весь коментар
30.03.2022 14:06 Відповісти
згоден... але до миру не за будь якою ціною... тобто...не принижувати перемог нашої Армії і не нарушати Конституцію України, намагаючись викреслити з неї те, що не подобається сукєрашкє
показати весь коментар
30.03.2022 14:12 Відповісти
Влада чітко сказала - робота ЗСУ по знищенню окупантів та звільненню окупованих територій є пріоритетною й жодним чином не повязана з будь-якими переотворами...
показати весь коментар
30.03.2022 14:31 Відповісти
Переговорами...
показати весь коментар
30.03.2022 14:32 Відповісти
І не побачиш поки не з"ї....сь з України!
показати весь коментар
30.03.2022 13:46 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
30.03.2022 13:48 Відповісти
Абсолютно погоджуюся з туалетним йоржиком, підорашка років 100 буде виплачувати репарації та контрибуції, а поки ми продовжимо курс на повну демілітаризацію підорашки, я думаю ще за 2-3 місяці вони будуть на тачанках кататися
показати весь коментар
30.03.2022 13:49 Відповісти
із Торстянця щось кацапське на базі мтлб сімволично
показати весь коментар
30.03.2022 13:52 Відповісти
Се добре, бо ЗСУ мають працювати якнайдовше, допоки клован не підписав капітуляціі та знову не заборонив стріляти, бо під Києвом кацапів уже випускають з неминучого котла.
показати весь коментар
30.03.2022 13:53 Відповісти
аж на ДВРЗ чути як їх "випускають"...
показати весь коментар
30.03.2022 15:45 Відповісти
Залежить від того, що саме там чути. Якщо чутно вибухи, значить снаряди летять з кацапського боку. І навпаки, якщо чути постріли.
показати весь коментар
30.03.2022 16:04 Відповісти
не вибухи..
показати весь коментар
30.03.2022 17:04 Відповісти
Клованів дуже легко ловити на брехні. На ДВРЗ не чутно пострілів з правого берега, бо гори заважають.
показати весь коментар
30.03.2022 17:22 Відповісти
дерне опудало, приїдь сюди та послухай, а ще краще - на карту подивись.. гори.. дурне...
показати весь коментар
30.03.2022 17:54 Відповісти
Іншими словами, клован ніколи не був на ДВРЗ.
показати весь коментар
30.03.2022 18:31 Відповісти
я це вже зрозумів, а хіба в Києві ти клованіще хоча б було?
показати весь коментар
30.03.2022 18:42 Відповісти
Не зрозумів, якщо питаєш.
показати весь коментар
30.03.2022 19:21 Відповісти
профілю 25 днів - звідки ж розум?.. ДВРЗ-Братиславська-Степана Бандери-Богатирська... де тут гори? чи тебе з ДВРЗ на Троещину через Печерськ та Подол таксист віз? То ти ЛОШАРА!
показати весь коментар
30.03.2022 19:52 Відповісти
Гори на правому березі, кловане. Тому ти не можеш чути пострілів з північного заходу. А коли біля тебе справді почнуть стріляти, ти на слух знатимеш калібр, напрям і відстань.
показати весь коментар
30.03.2022 21:48 Відповісти
де такі дурні в Україні беруться? Де я казав біля мене? Казав же собі, не спілкуйся з бовдурами... І знову те саме.. Якщо є сумніви, що на ДВРЗ добре чути - підніми сраку, сядь на городську електричку, деб ти не було , приїдь на ст. Дарниця і послухай.. більше нема сенсу з тобою спілкуватися - бо зевіборці такі упороті довбні що страх...
показати весь коментар
30.03.2022 23:49 Відповісти
Просьби, мольби і незмістовні вигуки розгляду не підлягають. Якби клованові було добре чути, то він би знав що, куди і звідки стріляє.
показати весь коментар
31.03.2022 00:40 Відповісти
я бачу слово клован тобі смакує, то набий татуху собі на лобі з цим словом.. ти ж щирий прихильник серіалів Скоти та Слуга урода..
показати весь коментар
02.04.2022 00:33 Відповісти
прорив буде, коли повісять ***** на башні крємля.
показати весь коментар
30.03.2022 13:56 Відповісти
А я говорил, что вывод войск и отход на 2302 РФ не решится проводить, это де-факто провал их наступления и поражение, даже с учётом того, что им удается удержать Крым и ОРДЛО.
Значит всё решится на поле боя. Зрадофилам - расслабиться и сходить покакать.
показати весь коментар
30.03.2022 13:57 Відповісти
Перемови зараз ідуть в Маріуполі і Чернігові, Ізюмі і в Херсонській області, в Київській і Луганській області. Тільки там вирішиться все.
показати весь коментар
30.03.2022 14:00 Відповісти
Позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати і класти на ... Джерело:

Ну так , класти - це добре . От тільки ненадовго, бо застудити можна
показати весь коментар
30.03.2022 14:01 Відповісти
От вірно ж каже, що "попереду дуже тривала робота" по знищенню кацапів
показати весь коментар
30.03.2022 14:07 Відповісти
Песьков, заберите для начала своих орков - трупаков из нашей земли ,
а про емоции потом поговорим потом , после последнего кацапа , который здохнет на нашей земле !

И ещё , никто об этом не говорит , а это главное , почему кацапы пошли
на переговоры - на рассее в апреле начинается весенний призов ,
которых они спустят , как цуцыков , на Украину 😡
показати весь коментар
30.03.2022 14:10 Відповісти
Когда в ваших лбах будут прорывы - тогда и увидите.
показати весь коментар
30.03.2022 14:13 Відповісти
ЗСУ "еще ждет очень продолжительная работа"
показати весь коментар
30.03.2022 14:13 Відповісти
Піськов 10 махов накуй
показати весь коментар
30.03.2022 14:15 Відповісти
пєсков мені нагадує покидька,від якого тхне на кілометр,а він ллє на себе французькі парфуми
показати весь коментар
30.03.2022 14:22 Відповісти
Позиція української сторони добре відома, вона логічна, (звільнення всіх окупованих рашистом українських територій)вона має дуже міцну міжнародну підоснову, і ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо рашистам .навіть до тих пір поки вони від своїх рашистських емоцій здохнуть
показати весь коментар
30.03.2022 14:24 Відповісти
Почали так звану денацифікації України, а отримали дефатизацію орків на планеті Земля!
показати весь коментар
30.03.2022 15:26 Відповісти
Нас чекає тривала робота байрактарів.
показати весь коментар
30.03.2022 15:28 Відповісти
А жопа выдержит?
показати весь коментар
30.03.2022 15:30 Відповісти
Здохни русская ****, всем по *** что ты там думаешь гавно вонючее
показати весь коментар
30.03.2022 16:21 Відповісти
Зеленский послушай шо народ говорит!
Полная и безоговорочная "КАПИТУЛЯЦИЯ" раши(параши)!
показати весь коментар
30.03.2022 16:32 Відповісти
показати весь коментар
30.03.2022 17:20 Відповісти
 
 