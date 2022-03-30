Не бачимо якихось проривів на перемовинах у Стамбулі, попереду дуже тривала робота, - Пєсков

У Кремлі за підсумками російсько-українських перемовин у Стамбулі назвали позитивним моментом, що Київ сформулював конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації, але загалом не вважають результати зустрічі проривними.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Позитивним є те, що українська сторона принаймні почала конкретно формулювати і класти на папір те, що вона пропонує. Досі нам не вдавалося цього досягти", - сказав він журналістам.

"В іншому поки що, скажімо так, ми не можемо констатувати чогось дуже багатообіцяючого, якихось проривів", - продовжив представник Кремля.

За його словами, "ще чекає дуже тривала робота".

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На прохання одного із російських журналістів прокоментувати експертну думку про відсутність необхідності вести перемовини, "коли на календарі бойових дій Сталінград", Пєсков сказав: "Ніяких Сталінградів у нас у календарі немає і бути не повинно".

"А, головне, тут не повинно бути якихось емоцій. Переговорами займаються професіонали, треба їм довіряти. Позиція російської сторони добре відома, вона логічна, вона має дуже міцну підоснову, і ця позиція не змінювалася. Продовжуємо працювати. А емоції давайте залишимо нашим ворогам", - сказав Пєсков.