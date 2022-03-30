У Києві забруднення повітря у 9 разів більше за норму - через пожежі й обстріли. ФОТО

Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже 9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, у повітрі пахне гаром.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомляють місцеві мешканці, Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook, а також про це свідчать дані сервісу IQAir та saveecobot.

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"30 березня якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) не виявлено".

За даними saveecobot, в Україні нині зафіксована велика кількість пожеж.

Горить також і в Київській області, зокрема, на північ та захід від столиці. Вітер наразі дме у сторону Києва.

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Нагадаємо, ще 24 березня Київ опинився на 8 сходинці рейтингу міст з найбруднішим повітрям – концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 13 разів перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ.

21 березня повідомлялося, що вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря в Києві – концентрація забруднюючих речовин у деяких районах у 12 разів перевищувала норму.

19 березня концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ. За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).