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У Києві забруднення повітря у 9 разів більше за норму - через пожежі й обстріли. ФОТО

Концентрація забруднюючих речовин у повітрі Києва у майже 9 разів перевищує норму, рекомендовану ВООЗ, у повітрі пахне гаром.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомляють місцеві мешканці, Управління екології та природних ресурсів КМДА у Facebook, а також про це свідчать дані сервісу IQAir та saveecobot.

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"30 березня якість повітря у столиці задовільна на лівому березі та незадовільна на правому. Перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) не виявлено".

У Києві забруднення повітря у 9 разів більше за норму - через пожежі й обстріли 01

За даними saveecobot, в Україні нині зафіксована велика кількість пожеж.

У Києві забруднення повітря у 9 разів більше за норму - через пожежі й обстріли 02

Горить також і в Київській області, зокрема, на північ та захід від столиці. Вітер наразі дме у сторону Києва.

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Нагадаємо, ще 24 березня Київ опинився на 8 сходинці рейтингу міст з найбруднішим повітрям – концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 13 разів перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ.

21 березня повідомлялося, що вибухи та обстріли призводять до погіршення якості повітря в Києві – концентрація забруднюючих речовин у деяких районах у 12 разів перевищувала норму. 

19 березня концентрація забруднювачів в повітрі Києва у 33 рази перевищувала норму, рекомендовану ВООЗ. За забрудненістю повітря Київ опинився на першому місці у світі, обійшовши Лахор (Пакистан) та Дакку (Бангладеш).

повітря (165) Київ (19401) пожежа (4310) екологія (1346)


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всРусью пахнет..
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30.03.2022 13:48 Відповісти
повій вітер з України...
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30.03.2022 13:53 Відповісти
Рашистскими ГНИДАМИ разрушены города, пилять!!! До чого тут забруднення Києва?!?!?!?
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30.03.2022 13:57 Відповісти
В Киеве много людей, в т.ч. тех, кто эвакуирован из разрушенных городов. Полезно знать, что воздух сейчас опасный, по возможности - не выходите на улицу.
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30.03.2022 14:01 Відповісти
 
 