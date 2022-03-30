У Запорізькій області за два тижні російські окупанти викрали 58 людей, - ОВА

У Запорізькій області російські військові викрали 58 людей.

Такі дані журналістам надали в Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 14 по 30 березня затримано 58 осіб, з них, на ранок 30 березня, 38 - перебувають в заручниках військових рф, 20 - звільнені", - йдеться у коментарі.

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Зазначається, що серед тих, кого викрали, - один нардеп, 11 - представників органів місцевого самоврядування (5 них вже звільнені), два журналісти (одна журналістка "Суспільне" - звільнена), два співробітника поліції.

Наразі окупанти тримаютьу полоні мера Дніпрорудного Євагена Матвєєва, голову Мелітопольської райради Сергія Прийму, першого заступника голови Енергодара Івана Самойдюка, журналістку Ірину Дубченко, викрадено також мера Приморська Олександра Кошелевича.