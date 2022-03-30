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Новини Війна
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У Запорізькій області за два тижні російські окупанти викрали 58 людей, - ОВА

рф

У Запорізькій області російські військові викрали 58 людей.

Такі дані журналістам надали в Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З 14 по 30 березня затримано 58 осіб, з них, на ранок 30 березня, 38 - перебувають в заручниках військових рф, 20 - звільнені", - йдеться у коментарі.

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Зазначається, що серед тих, кого викрали, - один нардеп, 11 - представників органів місцевого самоврядування (5 них вже звільнені), два журналісти (одна журналістка "Суспільне" - звільнена), два співробітника поліції.

Наразі окупанти тримаютьу полоні мера Дніпрорудного Євагена Матвєєва, голову Мелітопольської райради Сергія Прийму, першого заступника голови Енергодара Івана Самойдюка, журналістку Ірину Дубченко, викрадено також мера Приморська Олександра Кошелевича.

Автор: 

армія рф (17160) викрадення (817) Запорізька область (3552) військово-цивільна адміністрація (89)


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*** ну и наши военные и руководство долбоёбы .Да зайдите вы на российскую территорию там ,где уже вышли к границе в какую -нибудь русскую деревню и ,наберите там пленных среди гражданского населения и обменивайте их на меров ,а не отдавайте взамен 9 срочников
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30.03.2022 13:59 Відповісти
Наші військові набрали в полон вже купу пуйловських військових злодіїв.
Але обмінами займаються не військові.
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30.03.2022 14:01 Відповісти
Ага и меняют одного гражданского ,пусть даже и мера на 9 военных преступников .Правильной дорогой идём товарисчи .Так мы обязательно выиграем войну
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30.03.2022 14:04 Відповісти
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30.03.2022 13:59 Відповісти
 
 