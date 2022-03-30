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Об'єднана єврейська община України спростувала фейк Міноборони РФ: "Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності"

синагога

У середу, 30 березня, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито єврейські об'єкти в Умані використовуються "українськими націоналістами". Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню.

Про це йдеться у заяві ОЄОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть виходячи з фото, опублікованого з провокаційною метою, очевидно, що ворота синагоги зачинені і в ній ніхто не знаходиться. Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що вказана у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош а-Шана (який святкувався у вересні 2021 року) і після того моменту не використовувалася", - додали в ОЄОУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "В новой уманской синагоге собираются нацисты", - російський генерал Конашенков пояснив для чого армія РФ обстрілює Умань. ВIДЕО

Автор: 

синагога (36) Умань (241) Міноборони рф (699) фейк (742)


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Топ коментарі
+10
Там багато питань "де". Де Коля катлєта, де бужанський, трухін, шефір? Це навскидку.
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30.03.2022 14:15
+8
Сподіваюсь, зо занепокоєння буде висловлювати Моссад.
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30.03.2022 14:17
+7
Той какашенков на вигляд вилитий Чикатило.
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30.03.2022 14:13
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а хідє Бєня Каламойский?
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30.03.2022 14:07 Відповісти
Там багато питань "де". Де Коля катлєта, де бужанський, трухін, шефір? Це навскидку.
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30.03.2022 14:15 Відповісти
их свои прикроют, скажут что были партизанами
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30.03.2022 14:45 Відповісти
в Днепре...
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30.03.2022 14:24 Відповісти
Хасиди з Джавелінами..було б круто
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30.03.2022 14:08 Відповісти
Браславські й без джавелінів круті.
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30.03.2022 14:18 Відповісти
Ну всьо, фініта *** комедія, узкіє пропагандони аканчатєльно запуталісь.
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30.03.2022 14:10 Відповісти
А ЩО ТАМ ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ КАЖЕ?
ВСЕ НОРМАЛЬНО?
НЕ МОЖНА СВАРИТИСЯ З РАШКОЮ?
НУ-НУ...
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30.03.2022 14:10 Відповісти
В державі Iзраіль почалась нова хвиля арабского террору, 10 загинувших за березень, з перспективою перерости чи в нову інтіфаду чи в пряму війну.
В арміі найвища бойова готівність.
На превеликий жаль новини Украіни взагалі і новини з Умані відійшли на другий план. В кожного своя війна.
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30.03.2022 14:31 Відповісти
а чи випадково в арабів почалось активне зудіння в такий важливий для України час?
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30.03.2022 14:36 Відповісти
Я вам скажу по великому секрету, що в них це зудіння починаючи з 1948 і не залежить ні від зовнішніх обставин, ні від пори року
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30.03.2022 14:40 Відповісти
«Внаслідок терористичного нападу в ізраїльському місті Бней-Брак 29 березня загинуло двоє громадян України. Українці тривалий час проживали в Ізраїлі, обидва мешканці Чернівецької області», - повідомив Ніколенко.

За словами речника МЗС, посольство України зараз вживає заходів для інформування рідних загиблих та надання їм консульської допомоги, а також взаємодіє з поліцією в рамках розслідування теракту.

Як відомо, у вівторок, 29 березня, в Ізраїлі вчинили третій за тиждень теракт. В результаті загинули 5 людей. Поліції вдалося ліквідувати стрільця. Трагічний інцидент стався близько восьмої години вечора.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю доручив https://www.slovoidilo.ua/2022/03/22/novyna/polityka/premyer-izrayilyu-doruchyv-pidhotuvaty-mozhlyvyj-vizyt-kyyeva-zmi підготувати можливий візит до Києва . А ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль https://www.slovoidilo.ua/2022/03/23/novyna/polityka/izrayil-zaboronyv-prodavaty-********-shpyhunske-pz-poboyuyuchys-reakcziyi-rosiyi-zmi заборонив продавати Україні шпигунське програмне забезпечення, побоюючись реакції росії. https://www.slovoidilo.ua/2022/03/30/novyna/suspilstvo/terakt-izrayili-mzs-pidtverdylo-zahybel-dvox-***********
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30.03.2022 14:57 Відповісти
Я б не сказав що на другий план,війна війною,а земелька потихеньку вкопується,будівництво готелів продовжується....
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30.03.2022 17:11 Відповісти
Не розумію про шо ви.
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30.03.2022 17:20 Відповісти
Та да...це так важко зрозуміти,коли мова про гешефт.
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30.03.2022 18:55 Відповісти
Війна скінчиться, Украіна переможе, відновиться і попрямуе в Европу.
З цим, якби воно не було важко, проблем я не бачу.
Проблему я бачу в іншому.
Що робити з ващою суцільною недовірою до людей, які бажають вам добра і з вашими темними селюковськими забобонами
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30.03.2022 19:03 Відповісти
Це про яке добро?Я "добро"років 30 спостерігаю.
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30.03.2022 20:46 Відповісти
От і я про це саме.
30 років сиділи на пеньку та лагідно спостерігали як хижа тварина гострить пазури на ваш дім, а коли ця тварина таки стрибнула, то знов по довговічній звичці шукаете ворога не там, де він е, а там де ви звикли його бачити.
Кажу ще раз. Невідомо хто вам більший ворог - людожер Путін з його бандою чи ваші темні сільскі забобони.
З чим ви в Европу прямуете? З цим?
А вы впевнені що з цим смердючим середньовічним мотлохом вы там потрібні?
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30.03.2022 21:13 Відповісти
30 років спостерігаємо за тихою окупацією під благочинним приводом,потім як показує історія в тих "сільских"вривається терпець,який виливається в значимі історичні події,а "міські"отримують гарних люлей в сторіччями ще плачуть як їх образили.А чому?Та тому що не знають меж дозволеного,от і зараз від вас іде не прикрите хамство і образи
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31.03.2022 06:21 Відповісти
Доброго ранку вам, шановний.
Які претензіі до мене...? Які образи?
Я як то дзеркало, відзеркалюю того, хто до мене заглядае і до мене промовляе. То ви самі на себе образились, тому що почули то, чого чути би зовсім не бажали.
На що вы натякаете? На погроми?
I з такою мріею ви прямуете до Европи, до цивілізаціі, до світу людей?
От я й ще раз питаю, а ви цілком впевнені що в світі людей вас чекають з тою смердючою торбою за плечима, з тими хижими мріями?
А мені здаеться, що ні.
З такими прагненнями вам місце не в Европі, а в "Малороссийской губернии Российской Империи"
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31.03.2022 07:58 Відповісти
Ну ви ж зневажливо кілька раз там вживали "селюки",коли в магазин заходите щоб прикупити щось для черева про тих "селюків" не згадуєте де воно взялось все на прилавку?Я прожив все життя в місті ,але собі такого жодного разу не дозволив.Незнаю, що там у вашій бурній фантазії,але мені не шийте свою улюблену пісеньку про антисемітизм,вивчайте краще історію і її циклічність і причини подій.А щодо Європи,то дякуючи Богу від вас це не залежить,нас туди приймуть чи ми туди захочем і точно не від того питання це залежить що ви стараєтесь викласти як головний критерій.А в зеркало ваше то не показник бо відзеркалює лише вас,подивіться краще навколо.Маю честь.
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01.04.2022 09:44 Відповісти
Сказать коротко, что хрюсия как всегда брешет и всё. Зачем эти развернутые ответы?
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30.03.2022 14:12 Відповісти
Той какашенков на вигляд вилитий Чикатило.
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30.03.2022 14:13 Відповісти
А що, Ізраїль не висловить глибоке занепокоєння?
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30.03.2022 14:13 Відповісти
Сподіваюсь, зо занепокоєння буде висловлювати Моссад.
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Edak skromno. Niščiasnij slučij na rybalke...
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30.03.2022 16:41 Відповісти
Як варіант. Так сподобався черв'як на гачку, що сам заглотнув. Черв'яка лікарі врятували, а рибалку - ні.
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30.03.2022 17:16 Відповісти
Рамзанка дыров уже объявил награду за арест рабби Нахмана?
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30.03.2022 14:15 Відповісти
ой цадику это совсем не понравиться ))))
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30.03.2022 14:27 Відповісти
И совсем не пронравится браславским хасидам. Я их знаю, ребята серъезные. Рамзанке точно не завидую. Забавно, будут ли кадыровцы делать для него могилу своего "цадика".
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30.03.2022 15:47 Відповісти
Євреї - нацисти? Тепер я бачив все...
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Це Батий мав за звичай заїжджати до приміщень церков на коні. І кацапські орки взяли за звичай рзстрілювати людей й казати з нами бог! Та ось яка біда трапилася! Немає з вами Бога й не було його з вами, нещасними, ніколи. А тим паче - зараз. Зараз Господь втішає діточок-янголів, яких ви, упирі, повбивали, й витирає своїми долонями слізки з їх оченят...
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30.03.2022 14:17 Відповісти
У них теперь куда не стрельнут, то везде нацисты, одно оправдание убийств на все сразу
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Вони таке кажуть бо самі використовують церкви в таких цілях. Це є стандартом російської поведінки, винуватити інших в тому, що насправді роблять самі. Це потрібно завжди мати на увазі хто має справу із тим кремлівським кодлом.
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30.03.2022 14:18 Відповісти
Нацисти в сынагозы. )))

Ага. Это как оборотни собираются в серебряных рудниках.
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30.03.2022 14:22 Відповісти
"https://news.pn/ru/incidents/269867 Двое граждан Украины стали жертвами теракта в Израиле"

За кожним терактом в Світі стирчать роги кацапа. А Ізраільтяни, ще й допомагають там поцам.
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30.03.2022 14:26 Відповісти
Он имел ввиду еврев "бЕндеронацистов" (ведь, главный "бЕндеровонацист" в Украине - еврей Зеленский)!
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30.03.2022 14:32 Відповісти
значить сьогодні прилетить у сінагогу. пора вже вивчити іносказатєльность конашенкова.
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30.03.2022 14:32 Відповісти
Що там богоізбранні,ковтнете чи може розвиднилось?
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30.03.2022 14:33 Відповісти
Ойц, што ві гаварітє, мі здєсь ні прі чьом. Стрєляйтє друг в друга вон там за углом
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30.03.2022 14:43 Відповісти
Война идёт с нацистами жидо-бандеровцами. Где же им ещё быть, если не в синагогах?
Точно то же заявляли и о родильных отделениях в больницах и о школах. Скоро начнут бомбить.
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30.03.2022 15:24 Відповісти
Весь світ зрозумів що хто і де бреше. Тому навіть виправдовуватися не потрібно
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30.03.2022 15:29 Відповісти
Andry Moon . вы провокатор.. и те, кто поставил лайк тоже. провокатор сейчас это преступник против своего народа, своей страны. именно сейчас , когда стране нужна сплоченность, провокаторы выясняют национальности, языки , вероисповедание. Вы , именно, вы не даете моему народу- народу Украины победить рашизм. именно вы, вы, даете Рашке повод кричать, вот видите, они преследуют на язык, за веру... В этом ваша вина, провокатор
А по поводу, где Бужанский, отвечу, помогает нам гуманитарку доставлять из Кракова в Днепр. с костылями ходит в облраду Днепра. поставил бронежилеты для нашим бойцов ...не убежал, в отличии от провокаторов, не ушел в теплые края.. так что, провокатор, закрой пасть и жди нашей победы...
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30.03.2022 16:28 Відповісти
Вони відкрили тут цетр допомоги для біженців. Годують щось роздають з одягу. Моїх біженців направляли туди з соцобесу.
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30.03.2022 17:34 Відповісти
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30.03.2022 21:08 Відповісти
 
 