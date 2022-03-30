Об'єднана єврейська община України спростувала фейк Міноборони РФ: "Інформація про використання синагог в Умані військовими не відповідає дійсності"

У середу, 30 березня, офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що нібито єврейські об'єкти в Умані використовуються "українськими націоналістами". Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ) заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню.

Про це йдеться у заяві ОЄОУ, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть виходячи з фото, опублікованого з провокаційною метою, очевидно, що ворота синагоги зачинені і в ній ніхто не знаходиться. Фонд імені Рабі Нахмана в Умані підтверджує, що вказана у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош а-Шана (який святкувався у вересні 2021 року) і після того моменту не використовувалася", - додали в ОЄОУ.

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