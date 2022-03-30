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Новини Війна
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Російські війська вже другу добу відходять із Київщини, на Чернігівщині значного виходу не спостерігається, - Арестович

арестович

Війська Російської Федерації упродовж останніх кількох діб відходять із Київської області.

Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З Київщини вони дійсно відходили цю добу, навіть другу вже добу, по суті", - поінформував Арестович, висловивши думку, що попри це ворог продовжуватиме зберігати в Київській області певну частину сил.

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Водночас радник керівника ОП повідомив, що наразі не спостерігається значного виходу військ із Чернігівської області.

Автор: 

армія рф (17160) Київська область (3999) Чернігівщина (1584) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+15
выключите эту Люсю нахер !!!
******* это рыло, как то дохера его стало последнее время !!!
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30.03.2022 14:17
+11
на выходе бы этих мародеров *******
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30.03.2022 14:18
+6
Люсі, йди в дупу, пустобріх...
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30.03.2022 14:20
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То окапываются, то отходят.
То контрнаступ, то держим оборону.
В Харькове вышли уже к границе.
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30.03.2022 14:47 Відповісти
выключите эту Люсю нахер !!!
******* это рыло, как то дохера его стало последнее время !!!
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30.03.2022 14:17 Відповісти
Лєвітан блін. доморощений
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30.03.2022 17:22 Відповісти
на выходе бы этих мародеров *******
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30.03.2022 14:18 Відповісти
а до зєлі дофіга давали зброї?
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30.03.2022 14:26 Відповісти
тобто проблема таки не у зєлі, а комплексна?
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30.03.2022 14:38 Відповісти
і розумна людина у цій час радить міняти один продукт системи на інший?
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30.03.2022 14:50 Відповісти
Меркель и остальные ************* взростили монстра пострашнее Гитлера ,и даже сейчас плюют на человеческие ценности , прикрывая страну ТЕРРОРИСТКУ № 1 ‼️шольц не обвиняет и даже жалеет русских мальчиков !
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30.03.2022 14:48 Відповісти
Може досить захід прохати? що заважає купити десь на сході? взяти кридит в тієй ж європи заключити договір з якоюсь страною яка не має впливу раши, ш це питання місяця не більше
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30.03.2022 14:51 Відповісти
Люсі, йди в дупу, пустобріх...
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30.03.2022 14:20 Відповісти
Люсьене верить -себя не уважать ! Хамелион
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30.03.2022 14:50 Відповісти
Ну як це не спостерігається вихід з Чернігівської області???!!! Не вірна постановка питання! Ще й як спостерігається. Мій знайомий розповідає,що 200-х кацапів з Чернігівщини проблема не те що вивезти,але й поховати. А сонечко пригріває...
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30.03.2022 14:23 Відповісти
вовкам теж треба їсти.
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Вихід спостерігається зо всіх областей. Не такий масовий, як хотілося б. Але потроху відходять, курви, в країну мрій
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30.03.2022 14:39 Відповісти
А Арестович допомагав награбоване складати у бмп російським карателям?
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30.03.2022 14:38 Відповісти
Давать им спокойно выходить с техникой, просто так, чтобы потом они с этой же техникой и этими же людьми опять организовали фронт - это как-то странно, согласитесь. Или только я так считаю?
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30.03.2022 14:48 Відповісти
Нахрена он повязку одел? Воюет где то?
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30.03.2022 14:51 Відповісти
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30.03.2022 14:57 Відповісти
это его ранило - кров хлешет без неё...
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30.03.2022 15:32 Відповісти
А точкой У звездануть ?
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30.03.2022 14:52 Відповісти
орки залижут раны и снова полезут
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30.03.2022 14:57 Відповісти
Если они и отходят, то только потому, что их пинками ЗСУ гонит. Но расслабляться нельзя, и убирать войска из под Киева - тоже. Увидят слабину - опять полезут.
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30.03.2022 15:02 Відповісти
Они наверное не только оставили свои войска ,для сковываемся действий украинской армии,но и в намерении вернуться …если им после перегруппировки удасться захватить Донбасс,там закрепиться,возобновить силы,а там будет видно ..можно и вернуться для новой попытке штурма Киева.
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30.03.2022 15:56 Відповісти
 
 