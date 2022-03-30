Російські війська вже другу добу відходять із Київщини, на Чернігівщині значного виходу не спостерігається, - Арестович
Війська Російської Федерації упродовж останніх кількох діб відходять із Київської області.
Про це радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З Київщини вони дійсно відходили цю добу, навіть другу вже добу, по суті", - поінформував Арестович, висловивши думку, що попри це ворог продовжуватиме зберігати в Київській області певну частину сил.
Водночас радник керівника ОП повідомив, що наразі не спостерігається значного виходу військ із Чернігівської області.
Топ коментарі
+15 Николай #505172
показати весь коментар30.03.2022 14:17
+11 vterra w
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+6 ПП Уксусов
показати весь коментар30.03.2022 14:20
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То контрнаступ, то держим оборону.
В Харькове вышли уже к границе.
******* это рыло, как то дохера его стало последнее время !!!