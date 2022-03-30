ООН має намір обговорити з Києвом та Москвою оголошення гуманітарного перемир'я

Заступник Генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс прямує до Києва та Москви для переговорів про можливість оголосити гуманітарне перемир'я. Про це представники ООН заявили на засіданні Ради безпеки, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на сайт ООН.

"Генеральний секретар доручив заступнику Мартіну Гріффітсу терміново обговорити зі сторонами можливі домовленості щодо припинення вогню з гуманітарною метою в Україні", - заявила на засіданні Ради безпеки помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Джойс Мсуя.

Вона також повідомила, що Гріффітс вже "зв'язався з обома сторонами, які вітали цю ініціативу, і готовий вилетіти до регіону протягом доби".

За даними Мсуя, із 24 лютого допомогу від ООН отримали близько 890 000 людей на всій території Україні, більшу частину – на сході країни. Людям доставляли їжу, ковдри, ліки, бутильовану воду та предмети гігієни.

"ООН і наші гуманітарні партнери невпинно і неупереджено працюють, дотримуючись гуманітарних принципів, ведуть переговори про безпечний доступ до оточених районів та виведення з них людей", – сказала Мсуя. Проте зусилля ООН ускладнені через ризики у сфері безпеки та проблеми з доступом.

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"Багато маршрутів порушено, колони з гуманітарною допомогою та гуманітарні співробітники часто не можуть доставити допомогу через обстріли, бойові дії та наземні міни. Співробітники різних гуманітарних організацій ризикують життям, прагнучи допомогти тим, хто потребує допомоги", – завила вона.

За озвученими даними, в Україні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють у гуманітарних центрах на території всієї країни.