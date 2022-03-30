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ООН має намір обговорити з Києвом та Москвою оголошення гуманітарного перемир'я

оон

Заступник Генерального секретаря ООН Мартін Гріффітс прямує до Києва та Москви для переговорів про можливість оголосити гуманітарне перемир'я. Про це представники ООН заявили на засіданні Ради безпеки, присвяченому гуманітарній ситуації в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга із посиланням на сайт ООН.

"Генеральний секретар доручив заступнику Мартіну Гріффітсу терміново обговорити зі сторонами можливі домовленості щодо припинення вогню з гуманітарною метою в Україні", - заявила на засіданні Ради безпеки помічник Генерального секретаря з гуманітарних питань та заступник координатора надзвичайної допомоги Джойс Мсуя.

Вона також повідомила, що Гріффітс вже "зв'язався з обома сторонами, які вітали цю ініціативу, і готовий вилетіти до регіону протягом доби".

За даними Мсуя, із 24 лютого допомогу від ООН отримали близько 890 000 людей на всій території Україні, більшу частину – на сході країни. Людям доставляли їжу, ковдри, ліки, бутильовану воду та предмети гігієни.

"ООН і наші гуманітарні партнери невпинно і неупереджено працюють, дотримуючись гуманітарних принципів, ведуть переговори про безпечний доступ до оточених районів та виведення з них людей", – сказала Мсуя. Проте зусилля ООН ускладнені через ризики у сфері безпеки та проблеми з доступом.

Також читайте: ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек ООН Гутерріш

"Багато маршрутів порушено, колони з гуманітарною допомогою та гуманітарні співробітники часто не можуть доставити допомогу через обстріли, бойові дії та наземні міни. Співробітники різних гуманітарних організацій ризикують життям, прагнучи допомогти тим, хто потребує допомоги", – завила вона.

За озвученими даними, в Україні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють у гуманітарних центрах на території всієї країни.

Автор: 

ООН (3334) росія (64871) гуманітарна катастрофа (92)


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Топ коментарі
+16
Правильно! Треба дати трохи часу кацапам перегрупуватися та провести мобілізацію.
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30.03.2022 14:22
+11
Ага. Учите историю как кацапоиды в Грузии воспользовавшись перемирием прошли горное ущелье и захватили стратегический плацдарм. Учите историю как кацапоиды плевали на все ваши договоры и ООН и в Сербии захватили аеродром. Учите историю как кацапоиды подписав минск-1, на следующий же день окружили и захватили Дебальцево. Сколько нужно вас кормить говном кацапским чтобы вы поняли что ето не шоколад?
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30.03.2022 14:28
+9
чому ООН не вимагає звільнення окупованих українських територій рашистом , після чого будуть без потреби якісь ооно- рашистські договорняки?
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30.03.2022 14:28
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Правильно! Треба дати трохи часу кацапам перегрупуватися та провести мобілізацію.
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30.03.2022 14:22 Відповісти
Пійшло в сраку. Має намір Лузери
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30.03.2022 14:24 Відповісти
А ось це реально повна хєрня...(((
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30.03.2022 14:24 Відповісти
Що це таке гуманытарне перемирря? В чому його сенс?
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Вище людина написала: дати можливість кацапам перегрупуватися, провести мобілізацію, підтягнути резерви!
Цю структуру давно треба знищити!
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30.03.2022 14:33 Відповісти
ага, 8 год перемирия
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30.03.2022 14:25 Відповісти
чому ООН не вимагає звільнення окупованих українських територій рашистом , після чого будуть без потреби якісь ооно- рашистські договорняки?
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30.03.2022 14:28 Відповісти
Ага. Учите историю как кацапоиды в Грузии воспользовавшись перемирием прошли горное ущелье и захватили стратегический плацдарм. Учите историю как кацапоиды плевали на все ваши договоры и ООН и в Сербии захватили аеродром. Учите историю как кацапоиды подписав минск-1, на следующий же день окружили и захватили Дебальцево. Сколько нужно вас кормить говном кацапским чтобы вы поняли что ето не шоколад?
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30.03.2022 14:28 Відповісти
хорошая организация эта оон
очень помогает урегулировать "конфликты"
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30.03.2022 14:29 Відповісти
ООН-гавно
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30.03.2022 14:35 Відповісти
ааа... т.е. чтобы наши опять перестали стрелять?
ибо орки точно не перестанут бомбить, стрелять, грабить и насиловать...
ООН все равно не проконтролирует исполнения и тем более наказания за срыв любого перемирия ( как бы кто его не называл)...
пока за срыв перемирия не начнут бомбить раху - все перемирия обречены на провал...
поэтому...ООН засчитывается попытка... давайте еще...
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30.03.2022 14:37 Відповісти
На біса потрібне ООН в якому країна террорист має право вето?
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30.03.2022 14:38 Відповісти
Йшов другий місяць війни, вже від голоду і від рашистских бомб загинули тисячі мирних жителів, і тільки тепер імпотентська оон хоче провести гуманітарну місію. **** серйозно?! Ще півроку не хочете почекати?
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30.03.2022 14:41 Відповісти
Всі переговори тільки після того, як останній окупант покине землю України. Що таке "прєкращєніє огня" на лінії фронту з кацапами, вже б пора знати навіть останнім виродкам араХАМам.
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30.03.2022 14:45 Відповісти
ОБГОВОРИТИ? ЗНОВУ? КОЛИ ВИ ВЖЕ НАГОВОРИТЕСЬ?
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30.03.2022 14:47 Відповісти
так называемая - ООН, до сегодняшнего дня, не признала кацапскую агрессию против Украины и массовые убийства украинского народа - ВОЙНОЙ
ООН- сборище праздных бездельников импотентов, болтунов и политических проституток
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30.03.2022 14:50 Відповісти
А отсасать они желания не имеют ? Мрази конченные .
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30.03.2022 15:03 Відповісти
До біса цих імпотентів.
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30.03.2022 15:15 Відповісти
нахер ту оон
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30.03.2022 15:36 Відповісти
А виключення московії з радбезу ООН не хоче обговорити???
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30.03.2022 15:39 Відповісти
ООН вже давно нічого не вирішує. Тільки засідають та резолюції штампують. Путлєр це теж зрозумів мабуть років 20 тому (а може й більше). Він знає що виконувати будь які рішення того ООН необов'язково якщо йому це рішення не до вподоби.
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30.03.2022 16:15 Відповісти
а ООН не хочет привлечь Россию-члена ООН к ответственности за невыполнение резолюций ООН ??? Или Гуттереш не видит-не слышит .что Россия ведёт войну,которую сама начала? Неужели ООН настолько коррумпирована,как предупреждал Трампп ???
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30.03.2022 16:36 Відповісти
 
 