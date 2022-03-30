На перших переговорах росіяни передали українській делегації договір про капітуляцію. Я бережу його для музею нашої перемоги, - Арахамія
Глава української переговорної делегації, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зберіг початкові позиції та договір про капітуляцію, який російська делегація привезла на переговори.
Про це він розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію – він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", – сказав він.
Арахамія зазначив, що проміжні результати переговорів є оптимістичними. Щобільше, за його словами, представники країн-гарантів кажуть, що виконана велика робота і українська делегація крута.
"І це заслуга не стільки нас, як переговірників, за нас цю роботу роблять Збройні сили. Переговорна позиція безпосередньо корелює з позиціями на фронті, а не навпаки. Тому, дасть бог, у нас будуть ще кращі позиції. Ви ж розумієте, що ми з вами зараз обговорюємо концепт, який ще буде рухатися вгору-вниз, вправо-вліво", – додав глава української делегації.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·
І так, на своїх сторінках ви можете писати все, що завгодно, бо соцмережі створені для висловлення своєї думки. Так і питають для затравки: "Що у вас на думці?" Всі, хто намагаються цю думку знецінити, можуть просто не читати.
Одні он вже домовчалися, що й по телефону з полоненим сином говорити бояться:
- Нє звані мнє больше, ти потєрял танк, у мєня могут бить нєпріятності, - знаючи, що всі розмови пишуться, і навіть плакати за сином невільно.
А починалося все просто, з того що мережами шастали ольгинські, затикали всім рота і додавали на решту, що "Путін всєх пєрєіграл".
Я пам'ятаю і перший строк за запис в ЖЖ - пацан з Петрозаводська написав, що на Масляну треба не опудало палити, а ментів. Пам'ятаю парадоксальне рішення судді: засобом масової інформації періодичне видання (паперове) вважається після 400 екземплярів. Отже, якщо блог того маслячного екстреміста прочитало більше 400 чоловік, це ЗМІ, і ************ не відбудеться - на зону. Прочитало, звісно, більше.
З того часу їх вже судять навіть не за дописи, а за коменти до чужих дописів. На черзі суди за лайки.
Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.
Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?
Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
Поясни!
Хто захоче, перейде за посиланням й прочитає оригінал...
Всі пункти вимог пуйла до України, готові виконати зелені покидьки.
фу ***** абхазский переговорщик хуже кацапа...
це до "ціни" підготовленного "Зе і Ко" оновленого "Будапештского меморандума"
до речі, хтось пам'ятає чи були якісь телефонні розмови із західними політиками с Зе, крім ранішь запланованих, після того, як Зе висунув сша вимогу вивести з-під санкції абрамовича?
Вот так выглядит договор о капитуляции - Архимия, а то что ты сейчас втюхиваешь народу Украины, это даже не договор, а какая то дешевая прокладка между нескольких этапов одной войны.
Так кацапів мочили під киевом, але наприклад у Великій димерці вони себе доволі комфортно почували, а їдуть зараз на росію за словами місцевих жителів на крадених з територіі димерки машинах і вантажівках, забитих речами, побутовою технікою, мотоциклами і навіть квадроциклами димерчан.
Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.
Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????
Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
И да что там теперь Украина должна? - Договор в студию!
А так, як я суджу по російським пропагандистським передачам, путін хоче визнання Україною криму і донбасу за росією, і щоб захвачені українські південні землі росія залишила собі.
Уераїна хоче відновлення своїх кордонів до міжнародно признаних кордонів україни.
Компроміс - це відновлення кордонів України до меж на 23 лютого.
А вот за срыв операции по наймитам отвечать придется, это да.