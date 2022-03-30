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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На перших переговорах росіяни передали українській делегації договір про капітуляцію. Я бережу його для музею нашої перемоги, - Арахамія

арахамия

Глава української переговорної делегації, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зберіг початкові позиції та договір про капітуляцію, який російська делегація привезла на переговори.

Про це він розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію – він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", – сказав він.

Арахамія зазначив, що проміжні результати переговорів є оптимістичними. Щобільше, за його словами, представники країн-гарантів кажуть, що виконана велика робота і українська делегація крута.

"І це заслуга не стільки нас, як переговірників, за нас цю роботу роблять Збройні сили. Переговорна позиція безпосередньо корелює з позиціями на фронті, а не навпаки. Тому, дасть бог, у нас будуть ще кращі позиції. Ви ж розумієте, що ми з вами зараз обговорюємо концепт, який ще буде рухатися вгору-вниз, вправо-вліво", – додав глава української делегації.

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Арахамія Давид (1103) переговори з Росією (1055)


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Топ коментарі
+40
Агрохімія, яке відношення ти маєш до майбутньої Перемоги Українського Народу?
Поясни!
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30.03.2022 14:25
+26
Дбайливо зберігає надії на капітуляцію, агрохімія абхазьська...
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30.03.2022 14:24
+24
Обнародовать документ, что ты его под подушку спрятал
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30.03.2022 14:24
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руССкая народная сказка..
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30.03.2022 14:23 Відповісти
Мені якось до дупи кацапські умови. А от умови України - ні. І це мудилово яке вчора запропонували Арахамія, Подоляк і Чалий (не патріот) не подобається не лише мені, але й більшості українців. Тому не варто Арахамії хвалитися "успіхами", яких немає.
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30.03.2022 14:30 Відповісти
Тихонечко.. мне тоже не особо нравится.. но власть имеет сейчас абсолютный карт-бланш и абсолютную поддержку, причём поддержку и мира.. думаю всё хорошо будет..победа будет в итоге и по сути будет за нами...
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30.03.2022 14:38 Відповісти
Не влада, а країна, народ, армія. Влада тут на четвертому від сили місці. А народ точно повинен владу контролювати, особливо коли до еї примазалися такі арахамії, які до 2015 року не були навіть українськими громадянами, подоляки і інші єрмаки.
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30.03.2022 14:57 Відповісти
та продолжай и не стесняйся.. говори - может и знает только порошенко..
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30.03.2022 15:12 Відповісти
Предатели и капитулянты ,АРАХАМ И КОМПАШКА ПРЕДЛОЖИЛИ ‼️‼️‼️РАШИСТАМ БЫТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ---. Это Звиздец и венец всему ‼️‼️‼️За .что боролись ???НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС БЫЛ В 2014г - оттяпали Крым и Луганск с Донецком
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30.03.2022 16:06 Відповісти
Якщо ти не помітив, то зверни увагу. В останніх заявах стосовно переговорів ( більше схожих на змову ) Байден і міністр закордонних справ Великобританії чомусь вже не згадують Зеленського, а тільки народ України. І до речі неоднозначно закликають не дозволити торгувати Україною. Це стосовно "абсолютной поддержки власти ".
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30.03.2022 17:50 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Санченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·

І так, на своїх сторінках ви можете писати все, що завгодно, бо соцмережі створені для висловлення своєї думки. Так і питають для затравки: "Що у вас на думці?" Всі, хто намагаються цю думку знецінити, можуть просто не читати.

Одні он вже домовчалися, що й по телефону з полоненим сином говорити бояться:
- Нє звані мнє больше, ти потєрял танк, у мєня могут бить нєпріятності, - знаючи, що всі розмови пишуться, і навіть плакати за сином невільно.

А починалося все просто, з того що мережами шастали ольгинські, затикали всім рота і додавали на решту, що "Путін всєх пєрєіграл".

Я пам'ятаю і перший строк за запис в ЖЖ - пацан з Петрозаводська написав, що на Масляну треба не опудало палити, а ментів. Пам'ятаю парадоксальне рішення судді: засобом масової інформації періодичне видання (паперове) вважається після 400 екземплярів. Отже, якщо блог того маслячного екстреміста прочитало більше 400 чоловік, це ЗМІ, і ************ не відбудеться - на зону. Прочитало, звісно, більше.

З того часу їх вже судять навіть не за дописи, а за коменти до чужих дописів. На черзі суди за лайки.

Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.

Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?

Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
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30.03.2022 14:42 Відповісти
если бы уши каломойского! там кремлевские рога торчат!
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30.03.2022 15:46 Відповісти
Дбайливо зберігає надії на капітуляцію, агрохімія абхазьська...
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30.03.2022 14:24 Відповісти
Обнародовать документ, что ты его под подушку спрятал
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30.03.2022 14:24 Відповісти
Главное не подпешите, ze 🤡
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30.03.2022 14:24 Відповісти
Агрохімія, яке відношення ти маєш до майбутньої Перемоги Українського Народу?
Поясни!
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Яке,ж,воно значиме...Аж,всерається..
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30.03.2022 14:27 Відповісти
А,шо в єтої *****, єйо перемога???
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30.03.2022 19:16 Відповісти
Ти,ще недох?
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Чью победу ты считаешь своей , хламидия ?
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Что-то дох.......я его сегодня, уже предвыборная компания началась?
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Особенно с германии хорошо тебе видно
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30.03.2022 14:27 Відповісти
Кармілєц ти наш!
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30.03.2022 14:37 Відповісти
Боюся нажилися на всьому що сталося. Щоб хтось жив краще роблять так щоб хтось жив гірше.
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30.03.2022 14:39 Відповісти
Ти думаєш ми не працюєм?
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30.03.2022 14:51 Відповісти
Судячи з усього, за стільки років нічого не зрозуміли, навіть знаючи все.
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30.03.2022 15:10 Відповісти
Ну ти ж судиш "Всё не то." Тому і твої всі вислови можна судить. Тай ще й думаєш що тобі видніше. Звичайний троль у якого є тільки власна точка зору. У ху*ла вона теж є, так?
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30.03.2022 15:32 Відповісти
тут твою сраку прикрывают, чтоб ты мог спокойно работать. за это надо платить!
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30.03.2022 15:21 Відповісти
зачем вот так сразу в музей? поменять в нем стороны местами и использовать по назначению...
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30.03.2022 14:26 Відповісти
Краще б взагалі мовчав
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30.03.2022 14:26 Відповісти
Навіщо одне його інтерв'ю розбивати на декілька новин на цензорі?
Хто захоче, перейде за посиланням й прочитає оригінал...
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30.03.2022 14:27 Відповісти
Можна подумати, що це щось неймовірне й неочікуване. Було би більш неймовірним коли би ми одразу передали їм наші умови їхньої капітуляції. Сміливість завжди стримує ворога а бажання домовитись лише запрошує на подальші воєнні дії.
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30.03.2022 14:27 Відповісти
яйця свої збережи до перемоги бо після таких перемовин можеш випадково загубити ...
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30.03.2022 14:27 Відповісти
Саме цю капітуляцію перед пуйлом і хоче підписати зелена мавпа.
Всі пункти вимог пуйла до України, готові виконати зелені покидьки.
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30.03.2022 14:28 Відповісти
Зеленський не Порошенко, він Мінські 1 і 2 підписувати не буде, я сподіваюсь.
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30.03.2022 14:35 Відповісти
Ви спочатку проаналізуйте все що сталося з подій майдану, повністю все, а потім щось говоріть. Дізнаєтеся багато що змінить ваш світогляд.
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30.03.2022 14:44 Відповісти
напідписував вже "формули"
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30.03.2022 14:48 Відповісти
Хуже в 1000 раз предложил рашистам ‼️‼️‼️‼️БЫТЬ ГАРАНТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ‼️‼️‼️
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30.03.2022 16:15 Відповісти
Готові за велике бабло
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31.03.2022 01:37 Відповісти
Поки українці боронять країну із зброєю в руках, незрозуміло хто вирішує її долю на свій розсуд.
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30.03.2022 14:30 Відповісти
А чего же вы вчера не передали кацапью наше предложение об их капитуляции? А, Агрохимия?
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30.03.2022 14:30 Відповісти
Додік в очело засунути потрібно було тому кацапу від кого отримав!
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30.03.2022 14:31 Відповісти
А те що зараз пропонує Арахамія, це не капітуляція? Теж треба зберегти, тільки не для історії, а для суду.
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30.03.2022 14:32 Відповісти
Музей перемог зе-команди включає в себе: провал спецоперації по вагнерівцям, знищення вітчизняної ракетної програми, обмін вбивць сотен українців на таксистів, падіння економіки за перший рік роботи, банкрутство майже всіх прибуткових держпідприємництв, крадіжка майже 100 млрд гривень тільки на одних дорогах, знищення боєздатності ЗСУ, повний провал підготовкии до рашистскої інтервенції...
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30.03.2022 14:32 Відповісти
Ще всіляке сприяння рашистській інтервенції
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31.03.2022 01:39 Відповісти
Якась мутна переговорна делегація. Підібрана як для капітуляції
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30.03.2022 14:32 Відповісти
так воно і є! але замітьте , ні одна політична істота, не підіймає цього питання, питання капітуляції де факто, ні одна!!! по ходу вони всі , готові злити державу!
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30.03.2022 14:36 Відповісти
Етот *договор про капитуляцию* после войны прибьем ***** на лоб хорошим гвоздем
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30.03.2022 14:33 Відповісти
Ага. І себе бережи. Для музею
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30.03.2022 14:35 Відповісти
НИ ПИРИЖИВАЙТИ ДАРАГИЕ укрАинцы, РАСИЯ НИ НАПАДЁТ ЧЕСТНА ЧЕСТНА, НИ НАГАНЯЙТЕ ИСТЕРИКУ, ЭТИ АМИРИКАНЦЫ ПОСТОЯННО НАГНЕТАЮТ, НИ МОЖИТ БЫТЬ ТАКОГО ЧТОБЫ РАСИЯ НАПАЛА, ИТА ВСЁ УЧЕНИЯ, ЭТИ БИБИСИ И СИЭНЭН ТОЛЬКО ЗА СЕНСАЦИЮ БОРЯТСЯ, НИ НАГНЕТАЙТЕ, ВАЙНЫ НИ БУДИТ, ИТА ПРОСТА УЧЕНИЯ.

фу ***** абхазский переговорщик хуже кацапа...
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30.03.2022 14:36 Відповісти
«Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО… Україна не є членом НАТО", - заступник прем'єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб.

це до "ціни" підготовленного "Зе і Ко" оновленого "Будапештского меморандума"

до речі, хтось пам'ятає чи були якісь телефонні розмови із західними політиками с Зе, крім ранішь запланованих, після того, як Зе висунув сша вимогу вивести з-під санкції абрамовича?
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30.03.2022 14:37 Відповісти
Там в Сухумском питомнике точно все клетки проверили?
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30.03.2022 14:40 Відповісти
Капитуляция это - полный вывод войск с территории Украины включая Крым и Донбасс, прекращение планирования войны против Украины, признание неправомерности своих действий, выплата репараций Украине в полном объеме. Отказ от навязывания Украине своих условий.

Вот так выглядит договор о капитуляции - Архимия, а то что ты сейчас втюхиваешь народу Украины, это даже не договор, а какая то дешевая прокладка между нескольких этапов одной войны.
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30.03.2022 14:41 Відповісти
Вірити йому... Хламідія, воно ж, як обізяна з гранатою.
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30.03.2022 14:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1509133934742884359 https://twitter.com/i/status/1509133934742884359
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30.03.2022 14:46 Відповісти
3,14дор, сливает Украину. Это капитуляция Украины. Что можно ждать от мрази, которая утверждала, что "войны не будет и хватит раскачивать лодку".
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30.03.2022 14:47 Відповісти
Почему ты в польше, а не тут?
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30.03.2022 15:34 Відповісти
У тебе яка інвалідність?
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30.03.2022 15:35 Відповісти
Мені здається шо росія собі щось виторгувала на переговорах обмін на виведення військ від Києва.

Так кацапів мочили під киевом, але наприклад у Великій димерці вони себе доволі комфортно почували, а їдуть зараз на росію за словами місцевих жителів на крадених з територіі димерки машинах і вантажівках, забитих речами, побутовою технікою, мотоциклами і навіть квадроциклами димерчан.
Путін можливо і мав на меті легкий і швидкий парад на Хрещатику.
Але вдовольниться і меншим пирогом.
Я сьогодні вже читаю на українських сайтах про окупацію росією донецької і луганської областей як про начебно завершену дію і шо Україна перемогла бо з цим ніколи не погодиться і все поверне після смерті Путіна.

Донецьку, луганську області, Крим і сухопутний коридор до криму і воду в крим здали в обмін на спокій інших областей?????

Напевно ще й під тиском Заходу мовляв торгувати хочеться, допомагати вічно не будемо, домовляйтесь з росією швидше про щось
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30.03.2022 14:48 Відповісти
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30.03.2022 16:26 Відповісти
Арахамія, вали в свою Абхазію і там здавай кацабам її в оренду хоть і на 200 років. А Український Крим не смій віддавати кацабні.
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30.03.2022 14:50 Відповісти
Агрохімія, нах.й в абхазію
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30.03.2022 14:54 Відповісти
А то что ты предложил не капитуляция?Это можно было обсуждать до войны.
И да что там теперь Украина должна? - Договор в студию!
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30.03.2022 14:56 Відповісти
"эта у нас щас не капитуляция, а ота капитуляция шо у меня, ото капитуляция, но оту капитуляцию я вам щас не покажу, потому шо она похожа на эту капитуляцию"
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30.03.2022 15:03 Відповісти
Абрахамія мав би застрелитись, після того що звинувативав американців про вторгнення рашистів
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30.03.2022 15:08 Відповісти
На третіх перемовинах вже інфузорія передала план капітуляції України цапам.
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30.03.2022 15:08 Відповісти
Охерамію - додому в Обхезію!
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30.03.2022 15:14 Відповісти
А на других ******* передав свою …
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30.03.2022 15:27 Відповісти
Заберіть у нього наркоту, він в неадекватні!
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30.03.2022 15:36 Відповісти
Про Крим московія не хоче навіть згадувати. (те що анексований і ніким не визнаний. Конституція України-вступ у НАТО. І такі як арвхвмія і іже з ним починають щось заговорюватися. Україна вже була в статусі позаблоковості-маємо результат. І що знову граблями в чоло-(якесь арахамія прирікає українців через якийсь десяток років) знову воювати з зміцнілою московією ? А воно за той час накраде і "втікне."
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30.03.2022 15:46 Відповісти
а що ти зробило для перемоги?собака труслива.чмо зелене..поїхати трусливо заглянути в очі рашичстам а потім піаритись перед мікрофоном?гнида ти.
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30.03.2022 15:47 Відповісти
Ну він не втік першим рейсом,для його партії то вже герой.
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30.03.2022 16:23 Відповісти
Надо готовится к затяжной войне. Нельзя так капитулироавть Надо бороться до последнего. Не идти ни на какие компромиссы. Нам сейчас помогают пока мы боремся. Да , возможно, наша страна будет напоминать Сирию, но рашисты усвоят, что из каждого разрушенного дома, из каждой лесопосадки в окупантів будет лететь если не стингер, то джевелин, если не джевелин, то автоматная очередь, если не автоматная очередь, то коктейль Молотова. Но земля должна гореть у захватчиков под ногами.
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30.03.2022 15:58 Відповісти
отказ от нато преподносится как великая конфетка. ни учений ни сотрудничества с ними, в обмен на будапештский меморандум. эти небритые морды это враги, и почитайте конституцию наконец, какой нейтральный статус нах
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30.03.2022 17:02 Відповісти
Пі...дец, бідна історія України з такими діячами як агрохімія...
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30.03.2022 17:06 Відповісти
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30.03.2022 17:18 Відповісти
Це тільки проект української сторони.

А так, як я суджу по російським пропагандистським передачам, путін хоче визнання Україною криму і донбасу за росією, і щоб захвачені українські південні землі росія залишила собі.
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30.03.2022 17:36 Відповісти
Росія хоче свої 4 хотєлкі.

Уераїна хоче відновлення своїх кордонів до міжнародно признаних кордонів україни.

Компроміс - це відновлення кордонів України до меж на 23 лютого.
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30.03.2022 17:38 Відповісти
Угу, по ************* кацапов оно и видно, как армия "деморализована"

А вот за срыв операции по наймитам отвечать придется, это да.
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30.03.2022 20:50 Відповісти
 
 