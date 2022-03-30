На перших переговорах росіяни передали українській делегації договір про капітуляцію. Я бережу його для музею нашої перемоги, - Арахамія

Глава української переговорної делегації, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зберіг початкові позиції та договір про капітуляцію, який російська делегація привезла на переговори.

Про це він розповів у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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"Початкові позиції я спеціально зберіг, вони передали нам ці ультиматуми і договір про капітуляцію – він у мене зберігся для музею історії нашої перемоги. Цей екземпляр у мене лежить і чекає свого часу", – сказав він.

Арахамія зазначив, що проміжні результати переговорів є оптимістичними. Щобільше, за його словами, представники країн-гарантів кажуть, що виконана велика робота і українська делегація крута.

"І це заслуга не стільки нас, як переговірників, за нас цю роботу роблять Збройні сили. Переговорна позиція безпосередньо корелює з позиціями на фронті, а не навпаки. Тому, дасть бог, у нас будуть ще кращі позиції. Ви ж розумієте, що ми з вами зараз обговорюємо концепт, який ще буде рухатися вгору-вниз, вправо-вліво", – додав глава української делегації.

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