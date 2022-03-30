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Новини Війна
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Окупанти поранили у Лисичанську цілу родину, двоє діток госпіталізовані у важкому стані, ймовірно, їм загрожує ампутація нижніх кінцівок, - Гайдай

У Лисичанську росіяни поранили родину, двох дітей в тяжкому стані госпіталізовано.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Луганщини зазначив, що унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська, який ворог завдав близько 10:00, було поранено чотирьох членів родини.

"Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їхній стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні. У доньки 2020 року народження - вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок. З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок. У ці хвилини медики борються за їхні життя", - повідомив Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли дитячий садок у Лисичанську. ФОТО

Автор: 

армія рф (17160) діти (5035) Лисичанськ (315) обстріл (28171) поранення (2792)


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Топ коментарі
+7
Орки, будьте ви всі, з вашими нащадками до останнього коліна прокляті Богом!
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30.03.2022 14:51
+6
ну не можуть дитячи смерті і каліцтва зостатися без покарання для ворога...
кожна сльозка має повернутися в рашку прокляттями, повінями, пожежами, голодом і чумою...
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30.03.2022 14:57
+2
Жах,і в тому що де політичні питання то по 100 коментарів,а де про діток скалічених то одиниці,співчуття родинам
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30.03.2022 15:01
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Орки, будьте ви всі, з вашими нащадками до останнього коліна прокляті Богом!
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30.03.2022 14:51 Відповісти
😭😭😭
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30.03.2022 14:55 Відповісти
ну не можуть дитячи смерті і каліцтва зостатися без покарання для ворога...
кожна сльозка має повернутися в рашку прокляттями, повінями, пожежами, голодом і чумою...
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30.03.2022 14:57 Відповісти
Жах,і в тому що де політичні питання то по 100 коментарів,а де про діток скалічених то одиниці,співчуття родинам
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30.03.2022 15:01 Відповісти
А про що тут писати? Що коментувати? Чи ви думаєте їхні родини зараз читають новини?
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30.03.2022 15:04 Відповісти
Щирі співчуття цим нещасним....Арахамію з Чалим в ту лікарню,хай подивляться на цих бідних дітей...Може що небудь дійде?
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30.03.2022 15:23 Відповісти
І не сподівайтесь. У них інше завдання. Встигнути виконати хотілки фуйла. Вода в крим, позаблоковий статус і т.п., Видати держзраду за зЕперемогу.
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30.03.2022 15:39 Відповісти
Русские твари, запомните, при любой возможности будем вам мстить!
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30.03.2022 15:26 Відповісти
Боже, поможи
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30.03.2022 15:40 Відповісти
хай сюди приїдуть вчорашні ситі переговорники.хай подивляться шакали трусливі.і роблять висновки.скоти-треба спочатку отримати перемогу.а не сидіть і шамкотіть за столом переговорів.
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30.03.2022 15:43 Відповісти
Это ребята, и наша вина. Мы терпим успокаивающие мантры от Кима и Люси, о том как всё отлично, мы побеждаем. А потом как гром, приходят известия о городах, которые под орками, в которых людей убивают, насилуют или насильно выселяют в Мордор.
Скажите, а почему мы не проводим эвакуацию тех городов, которые под угрозой захвата или обстрела? Лучше этих людей хоронить или оперировать бесконечно?
Скажете куда их всех девать? У нас на западной в сёлах тысячи хат пустует и куча мужиков, которые играют в зарницу, по другому не скажу. Нахуа в селе на Прикарпатье блокпосты? Что там стратегического? Эти люди и должны помогать с обустройством переселенцев.
Когда мы наконец примем тот факт, что эта война не о жизни в оккупации, а о смерти украинского народа, как такового!
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30.03.2022 16:02 Відповісти
 
 