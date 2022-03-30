Окупанти поранили у Лисичанську цілу родину, двоє діток госпіталізовані у важкому стані, ймовірно, їм загрожує ампутація нижніх кінцівок, - Гайдай
У Лисичанську росіяни поранили родину, двох дітей в тяжкому стані госпіталізовано.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Очільник Луганщини зазначив, що унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська, який ворог завдав близько 10:00, було поранено чотирьох членів родини.
"Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їхній стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні. У доньки 2020 року народження - вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок. З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок. У ці хвилини медики борються за їхні життя", - повідомив Гайдай.
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Скажите, а почему мы не проводим эвакуацию тех городов, которые под угрозой захвата или обстрела? Лучше этих людей хоронить или оперировать бесконечно?
Скажете куда их всех девать? У нас на западной в сёлах тысячи хат пустует и куча мужиков, которые играют в зарницу, по другому не скажу. Нахуа в селе на Прикарпатье блокпосты? Что там стратегического? Эти люди и должны помогать с обустройством переселенцев.
Когда мы наконец примем тот факт, что эта война не о жизни в оккупации, а о смерти украинского народа, как такового!