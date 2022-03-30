Окупанти поранили у Лисичанську цілу родину, двоє діток госпіталізовані у важкому стані, ймовірно, їм загрожує ампутація нижніх кінцівок, - Гайдай

У Лисичанську росіяни поранили родину, двох дітей в тяжкому стані госпіталізовано.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Луганщини зазначив, що унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська, який ворог завдав близько 10:00, було поранено чотирьох членів родини.

"Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їхній стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони в тяжкому стані перебувають в місцевій лікарні. У доньки 2020 року народження - вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок. З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок. У ці хвилини медики борються за їхні життя", - повідомив Гайдай.

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