Сійярто звинуватив Україну у втручанні у вибори і натякнув, що прослуховує українського посла

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у середу звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори, які пройдуть цієї неділі, заявивши, що про це йшлося у телефонній розмові посла України з главою українського МЗС.

Про це Сійярто сказав після засідання уряду в середу на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

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За його словами, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів".

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті.

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Водночас варто зазначити, що торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Орбана відкрито визнали її використання.

"Інформація в пресі відповідає дійсності. З цим угорські ліві негарно провалились. Провалились з тим, що є такі переговори. Постійні переговори між угорськими лівими і українським урядом", - сказав Сійярто.

Днями в Угорщині також оприлюднили інформацію про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС Угорщини. В об’єднаній опозиції відтак вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.