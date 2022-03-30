Сійярто звинуватив Україну у втручанні у вибори і натякнув, що прослуховує українського посла
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у середу звинуватив український уряд у спробі вплинути на парламентські вибори, які пройдуть цієї неділі, заявивши, що про це йшлося у телефонній розмові посла України з главою українського МЗС.
Про це Сійярто сказав після засідання уряду в середу на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів".
Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті.
Водночас варто зазначити, що торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Орбана відкрито визнали її використання.
"Інформація в пресі відповідає дійсності. З цим угорські ліві негарно провалились. Провалились з тим, що є такі переговори. Постійні переговори між угорськими лівими і українським урядом", - сказав Сійярто.
Днями в Угорщині також оприлюднили інформацію про те, що російські хакери протягом десятиліття мали доступ до ІТ-системи МЗС Угорщини. В об’єднаній опозиції відтак вважають, що Петер Сійярто має піти у відставку з посади міністра закордонних справ через те, що сталося.
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Угорською Радянською Республікою...
вони йому надали...
Придется украинцам дать им отс..., если ето для них любимое занятие.
Хто врсався?
1.
Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті
(За його словами), український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів".
2.
Nokia зіграла ключову роль у розбудові системи російського кібершпигунства, - розслідування The New York Times
https://images.cnscdn.com/images/a/0/9/b/a09b09f3bae214d23107b2e230b1ffc6/original.jpg
Нещодавно Nokia заявила, що припиняє продажі в Росії і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не вказала, що постачала обладнання та програмне забезпечення для створення в РФ системи цифрового шпигунства.
Nokia не будет поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.
«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», - заявила пресс-служба финской компании, которая поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона»
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e377e9a7947155eabd44b
Nokia не будет поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.
«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», - заявила пресс-служба финской компании, которая поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона»
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e377e9a7947155eabd44b
п.с. Була інформація, що мадярське МЗС роками прослуховувалося москалями. Тому його хочуть піти.
А за допомогою програми Pegasus його можна прослуховувати.
Хай Кулеба подасть на нього в суд за прослуховування!
Це буде зараз великий удар по венгерській владі.
Вони націоналісти і євроскептики.
Путін всі такі партії фінансує в Європі.
Головна їх ідеологія - націоналізм.
То путін, получається, з Венгрією має воювати, а не з Україною.)
Значить, для захисту Батьківщини від ******* нацистів ізраєль дати пегасус відмовляється.
А для того, щоб ****** ****** прослуховували своїх політичних конкурентів - скільки завгодно?
Це все, що вам треба знати про ізраєль, шановне панство.