Про активи осіб, причетних до агресії РФ, можна повідомити через спеціальний портал, - Офіс генпрокурора

В Україні почав роботу портла, через який можна повідомити правоохоронні органи про активи осіб, які причетні до агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора… Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні відомства.

Серед учасників Task Force - НАЗК, МЗС, СБУ, НАБУ, Нацполіція та Держфінмоніторинг. Також Task Force обмінюватиметься зі США та Європейським Союзом даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів.

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"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашому Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки", - прокоментувала запуск порталу генпрокурор Ірина Венедиктова.

Портал викривачів активів доступний за цим посиланням.