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Про активи осіб, причетних до агресії РФ, можна повідомити через спеціальний портал, - Офіс генпрокурора

хабар,корупція,гроші

В Україні почав роботу портла, через який можна повідомити правоохоронні органи про активи осіб, які причетні до агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен може долучитися до арешту та конфіскації майна агресора… Український Task Force з розшуку, арешту та конфіскації активів причетних до воєнних злочинів Росії запустив Портал повідомлень викривачів про активи осіб, причетних до агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні відомства.

Серед учасників Task Force - НАЗК, МЗС, СБУ, НАБУ, Нацполіція та Держфінмоніторинг. Також Task Force обмінюватиметься зі США та Європейським Союзом даними про активи осіб, причетних до воєнних злочинів.

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"Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати. Кожен може допомогти нашому Task Force знайти активи російських чи білоруських посадовців, лідерів думок та всіх, хто організаційно, фінансово та інформаційно підтримує війну в Україні. Через новий ресурс ви можете швидко та зручно поділитися з нами відомою вам інформацією про їхні статки", - прокоментувала запуск порталу генпрокурор Ірина Венедиктова.

Портал викривачів активів доступний за цим посиланням.

Автор: 

колабораціонізм (1156) воєнні злочини (1846) актив (237) Офіс Генпрокурора (3235)


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шо там с киностудией и сватами
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30.03.2022 14:56 Відповісти
і твоє майно венидиктова потрібно конфіскувати і майно всіх опзжопників та проросійських партій
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30.03.2022 14:56 Відповісти
А майно Медведчука і іншої нечисті?? Там вже живуть переселенці чи надалі охорона з автоматами???
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30.03.2022 15:03 Відповісти
Я худею от такого руководства Украины... У нас же каждый второй в стране хакер, ломающий сервера международных банков... Может СБУ и ГБР все-таки займется своими прямыми обязанностями? А то они настолько влезли в детали шоколадного бизнеса что уже диатез головного мозга у них начался.
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30.03.2022 15:04 Відповісти
Ви серьозно?! Відчуваю себе трохи дебілом
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30.03.2022 15:19 Відповісти
Доверие к судебной системе 2%, к прокуратуре 3%. Написал, тебя взяли в оборот, где доказательства, откуда узнал и т д.
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30.03.2022 15:49 Відповісти
 
 