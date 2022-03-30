Арахамія пояснив, чому перемовники у Стамбулі не чіпали питання ОРДЛО: "У нас не вистачає політичного мандата, щоб його обговорювати"
Питання ОРДЛО не обговорювалося переговорними групами в межах українсько-російських переговорів. Його обговорення має відбутися на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Російської Федерації Володимира Путіна.
Про це глава української переговорної делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Воно – найскладніше. На переговорних групах, чесно кажучи, його не чіпали, тому що розуміли, що у нас не вистачить політичного мандата, щоб його обговорювати. Тому виносили його відразу за дужки до зустрічі лідерів, а працювали з усіх інших питань", – сказав він.
Топ коментарі
+78 SANDY
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"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу."
т...
У частині 3 ст. 2 Конституції України зазначено, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.
В Президента України також не має мандату обговорювати це питання.
может пора почистить Раду от идиотов ?
Раньше ЭТА СОПЛЯ ВДРУГ возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ И на первом же заседании увела украинцев из зала голосования, когда вернули рашу в пасе .
НЕУЖЕЛИ этого никто не видит - открытые агенты работают в Украине !!
Европа стала вылавливать у себя агентов раши и высылать пачками .
А в Украине агентов нет ????
О як.
Прислуховуйтесь до слів, приглядайтесь до емоцій. Вони врешті-решт покажуть внутрішню сутність.
В сухому осаді помиї несповнарозумних...
Вони вже починають городити, що питання окупації КРИМУ готові розглядати та розтермінувати на 15 років, а з ОРДЛО взагалі тупо мукають...!!!
ПЕРЕГОВОРИ МОЖУТЬ ВІДБУВАТИСЯ З ЗАГАРБНИКАМИ ВОРОГАМИ, ЛИШЕ ПІВСЛЯ 100% звільнення усіх земель УКРАЇНИ станом на 01.12.2013 року...!!!
А про ІСТОРИЧНО СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ, КУБАНЬ, Ростовську та Білгородську області та частини Курської, Орловської, Воронежської та Брянської областей рашки та Гомельської і Брестської областей **********, які були вкрадені в УКРАЇНИ МИ з цими бл*ядокацапами поговоримо пізніше...!!!
УСІ ІТОРИЧНІ СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПОВЕРНУТИСЯ В ЛОНО БАТЬКІВЩИНИ...!!!
Охламония, у тебя не хватает яиц, а не "политического *****та". А мозги вообще отсутствуют. По большому счёту ты сам "политическая *****".
Видно що в..ядкі нічого не бояться.
І сказали гарненно!
А от хто розмінував Південь, хто дав наказ - під суд і років на 15 в безоплатну одиночку!
Я не бачу жодної можливості для асиміляції цього непотрібу в українське суспільство.
Навіть якщо посадити всіх колаборантів лугандону, результат буде мінімальним.
Всі повинні зрозуміти, що паскуди, які волали "путєн памагі" не зміняться і як були лайном, так їм залишаться.
Сумніваюсь, що нинішня влада, пішла б на такий радікальніий крок, як ураження в громадських правах, позбавивши все повнолітнє населеннє лугандону, права брати участь у виборах, обиратися, займати державні посади років на 15-25.
Звичайно, можна провести декацапізацію, це буде не самий поганий варіант, але не впевнений що у керівництва України є політична воля це здійснити!
Зебіли як були зебілами, так і залишились
Дивно, арахамія, подоляк, тимошенко та і решта - не дуже розумні але повни мандати. Кого їм ще не вистачало, зе?!
Крым, как и Донецкая и Луганская области - это территория Украины, тут нечего даже обсуждать!
единственный вопрос, который можно и нужно обсуждать - это порядок и сроки выплат репараций и контрибуции, которые рашка будет платить Украине
за 15 років вони там референдум, вибори - і крим навіки раша! достатньо, що яник запустив троянського коня - воєнно-морську базу "в аренду" - і ось що з того вийшло.
такі умови - це тільки лиш передишка для рашки, розбір польотів і врахування помилок і наших тонких і слабких місць, напрацювання зброї. і тоді просто буде новий напад. ще потужніший