Арахамія пояснив, чому перемовники у Стамбулі не чіпали питання ОРДЛО: "У нас не вистачає політичного мандата, щоб його обговорювати"

Питання ОРДЛО не обговорювалося переговорними групами в межах українсько-російських переговорів. Його обговорення має відбутися на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це глава української переговорної делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Воно – найскладніше. На переговорних групах, чесно кажучи, його не чіпали, тому що розуміли, що у нас не вистачить політичного мандата, щоб його обговорювати. Тому виносили його відразу за дужки до зустрічі лідерів, а працювали з усіх інших питань", – сказав він.

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