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Арахамія пояснив, чому перемовники у Стамбулі не чіпали питання ОРДЛО: "У нас не вистачає політичного мандата, щоб його обговорювати"

арахамия

Питання ОРДЛО не обговорювалося переговорними групами в межах українсько-російських переговорів. Його обговорення має відбутися на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це глава української переговорної делегації, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Воно – найскладніше. На переговорних групах, чесно кажучи, його не чіпали, тому що розуміли, що у нас не вистачить політичного мандата, щоб його обговорювати. Тому виносили його відразу за дужки до зустрічі лідерів, а працювали з усіх інших питань", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На перших переговорах росіяни передали українській делегації договір про капітуляцію. Я бережу його для музею нашої перемоги, - Арахамія

Автор: 

перемовини (2848) Арахамія Давид (1103) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+78
хламідія, а мандат на віддачу Криму на 15 років в тебе є?
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30.03.2022 15:32
+51
Да он дебил , у него и СПРАВКА ЕСТЬ 🤣🤣🤣
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30.03.2022 15:32
+38
Прежде всего он враг Украины ! А то , что он идиот , написано на его лице ...
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30.03.2022 15:38
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хламідія, а мандат на віддачу Криму на 15 років в тебе є?
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30.03.2022 15:32 Відповісти
Да он дебил , у него и СПРАВКА ЕСТЬ 🤣🤣🤣
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30.03.2022 15:32 Відповісти
Прежде всего он враг Украины ! А то , что он идиот , написано на его лице ...
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30.03.2022 15:38 Відповісти
вот уж удивил так удивил мягко говоря.... хотите удивления БОЛЬШЕ ВЕНИСЛАВСКИЙ БЕЗМОЗГЛАЯ И ОННЫЕ ВНЕСТИ ЗАКОПРОЕКТ 7171 ПРО ТО ЧТОБЫ САДИТЬ ЛЮДЕЙ ВОЗВРАЩАЮИХСЯ С ЕВРОПЫ В УКРАИНЫ НА 5-12 ЛЕТ ЗА ЯКОБЫ НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕТЫН КОРОДОНУ МУЖИКАМИ ПАЦАНАМИ И ПРОЧЕЕ.. статья 58 Конституции и 4 Решения КСУ по этой статье подтверждающих ее конституционность и однозначность Вениславский идиет отмели в сторону они хотя задним числом ввести криминальные уголовные дела с конфискацией еще целых ваших квартир и домов и авто вынужденно покинутых при войне себе любимым.. Вова Зеленский не гневи народ а то слетишь с трона в один момент а бункера у тебя нема......останови придурков своих Слдуживых... с их ссученным законопроектом 7171
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30.03.2022 15:41 Відповісти
Никаких уголовных дел задним числом не будет, уклонист. Вопрос законности выезда из Украины возникнет в момент въезда. Очевидно, те мужчины, кто с отметками о выезде, но без основания на выезд в связи с отсутсвием освобождения от воинской службы, и те, которые вообще без каких либо отметок, нарушили действующие на момент выезда законы. Такшо не подгорай. Хитрожопые будут нести законную отвественность. Так же как и погранцы/правоохранители, допустившие наоушение.
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30.03.2022 16:03 Відповісти
12 лютого 2020 року
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу."
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30.03.2022 15:47 Відповісти
У мене одне запитання:Хто входить в перемовну делегац!ю(поос!бно) ,хто їх призначав,то давав Їм повноваження в!д !мен! народу торгуватися з окупантами,Заради перемир"я:не розглядати питання про Донбас(аж через 15 рок!в) ,Арахам!я дав би за це воду в Крим тощо.А сам Крим подарував. Ц!каво де наша Верховна Рада? Чи є там хоч 1 юрист ! дипломат. Чи т!льки голова фракц!ї" Слуга народу"?
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30.03.2022 20:28 Відповісти
Якась мутна переговорна делегація. Підібрана як для капітуляції і з відповіними повноваженнями
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30.03.2022 16:14 Відповісти
моя люба мавпочка у тебе немае не якого мандату (ц)
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30.03.2022 15:32 Відповісти
Им мандат на Гиляку скоро нарисуют - переговорщики , блин.
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30.03.2022 15:33 Відповісти
да он просто сам *****т...
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30.03.2022 16:14 Відповісти
У вас не вистачає не *****-ту - у вас не вистачає яєць.
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30.03.2022 15:32 Відповісти
клепки у вас малоросів не хватає, то ти надалі ще будеш селфиться на полігонах, чи тобі мандати виписати?
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30.03.2022 15:32 Відповісти
Кто-нибудь объясните почему Украину на переговорах (пусть и со свинособаками) представляет иностранец? Ему все равно на нас,он тут деньги заработал и покатил домой.
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30.03.2022 15:33 Відповісти
Он уже удрал из абхазии , теперь Украину сдаёт
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30.03.2022 15:37 Відповісти
взагалі якось дивно,чувак з російським паспортом з української сторони веде перемовини з росіянами
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30.03.2022 17:12 Відповісти
Може зарано переговори вести, якщо мандата немає
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30.03.2022 15:33 Відповісти
мандатысам !
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30.03.2022 15:34 Відповісти
це означає що москал ще не отримали люлей у відповідній кількості.
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30.03.2022 15:34 Відповісти
хламідія не читав Конституцію України
У частині 3 ст. 2 Конституції України зазначено, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.
В Президента України також не має мандату обговорювати це питання.
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30.03.2022 15:34 Відповісти
А где эти деятели ?

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30.03.2022 15:34 Відповісти
БЕЗУМНА ШОТО ТАМ ПО ОБОРОНЕ ВОЗГЛАВЛЯЛА ? Это она перешеек разминировала ? Шо теперь гибнут южане от кацапов ???

может пора почистить Раду от идиотов ?
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30.03.2022 15:36 Відповісти
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30.03.2022 15:38 Відповісти
"Кошелек" и "смотрящий" за харьковскими "слугами народа" член политсовета партии "Слуга Народа" Вадим Слюсарев уехал в Россию к врагу на "временное проживание". Сколько он наших сдал врагу, сколько крови украинского народа на нем?! Почему о нем молчат и сколько еще таких в Верховной раде?!

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30.03.2022 15:56 Відповісти
А как агент раши Ясько вытащила Саакашвили в грузинскую тюрьму ? Христоматия.
Раньше ЭТА СОПЛЯ ВДРУГ возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ И на первом же заседании увела украинцев из зала голосования, когда вернули рашу в пасе .
НЕУЖЕЛИ этого никто не видит - открытые агенты работают в Украине !!

Европа стала вылавливать у себя агентов раши и высылать пачками .
А в Украине агентов нет ????
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30.03.2022 16:19 Відповісти
отже, південь здали свідомо
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30.03.2022 21:38 Відповісти
зе дно
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30.03.2022 15:34 Відповісти
А на Крым и НАТО против конституции - имеется?
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30.03.2022 15:34 Відповісти
Да он просто Петрушка на руке кремлевских агентов
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30.03.2022 15:39 Відповісти
то територія України.розуму в тебе не хватає.труслива собак.ще 8 років війна хай іде а ці зелені чмошники будуть говорити що війни у нас нема.ти тварь на передовій це скажи то тебе розірвуть.скотина.
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30.03.2022 15:34 Відповісти
Цей хоче збагрити на Зє, а Зє на народ - через референдум. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність.
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30.03.2022 15:35 Відповісти
Бо привикли зі сцени нести херню, за яку ніхто не заставляв відповідати.
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30.03.2022 15:38 Відповісти
прорашистська консерва,як правило , надувається рашистською гніллю.Відстоювати інтереси України в нього не має мандату, то відібрати від нього мандат депутата української ВР .
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30.03.2022 15:35 Відповісти
"політичний мандат", я даже приблизительно не знаю что это такое. Но для тумана пойдёт.
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30.03.2022 15:36 Відповісти
Боже, додай мозок тим, хто потребує його
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30.03.2022 15:38 Відповісти
А мандат на здачу територій , суверенітету і порушення Конституції вам хтось давав?
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30.03.2022 15:39 Відповісти
Потвори увійшли у простір вашої держави, зруйнували її в середні, створили геноцид в Приазов'ї, окупували територію, а вам потрібен папір з дозволом?
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30.03.2022 15:39 Відповісти
Мандат - право на управление бывшей колонией или некоторой частью территории побеждённой страны, предоставленное после Первой мировой войны Лигой наций какой-либо из стран-победительниц
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30.03.2022 15:40 Відповісти
"...до зустрічі лідерів."

О як.

Прислуховуйтесь до слів, приглядайтесь до емоцій. Вони врешті-решт покажуть внутрішню сутність.
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30.03.2022 15:41 Відповісти
Мізків їх не вистачає, а не мандата.
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30.03.2022 15:41 Відповісти
***** ты, арахламия.
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30.03.2022 15:42 Відповісти
Тогда о чем вообще это все было??((((
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30.03.2022 15:43 Відповісти
Ну звичайно ,хто дасть Мандат діджею Арахамії і попандопалу Подоляку
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30.03.2022 15:44 Відповісти
Поясняю для зрадофілів: У нас поки недостатньо військових потужностей ставити це питання, повернемо Херсон, деблокуємо Марік і Кацапи будуть благати нас забрати ці території назад
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30.03.2022 15:44 Відповісти
Британия уже согласна быть гарантом но воевать если что не будет. Куйня то вчера была, а не договоренности. Состалял наверное Арахамия
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30.03.2022 15:45 Відповісти
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30.03.2022 15:46 Відповісти
Зрештою якщо покладатись на якийсь мандат, а не на ЗСУ - то Боже бережи Україну від таких перемовників.
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30.03.2022 15:47 Відповісти
Послухав подолясрака:-суцільна сеча,відсутність,будь,якого глузду,й нездатність приховати бажання знищити країну,під прикриттям дзвінких фраз.
В сухому осаді помиї несповнарозумних...
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30.03.2022 15:47 Відповісти
Агрохимия, мандат это твоя морда в Верховной Раде. И это тот самый случай когда будут пистдить и по роже, и по мандату одновременно.
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30.03.2022 15:50 Відповісти
Вообще-то вам украинцы мандат дали в ВР сидеть. А не представлять Украину на переговорах с врагом. "Отличные" переговорщики - залетный перс-проходимец, спортивный комментатор и журналист советник Дермака. В команде Зеленского просто нет ни одного настоящего патриота
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30.03.2022 15:52 Відповісти
Ви політичні злидні! У вас нема не тільки політичного мандату, але і політичного розуму! В політичній дипломатії принцип гопоти "хапонуть и втекти" не працює! Блазні!
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30.03.2022 15:53 Відповісти
Для чого таких ДЕБІЛІВ посилають на пернмовини....???!!!
Вони вже починають городити, що питання окупації КРИМУ готові розглядати та розтермінувати на 15 років, а з ОРДЛО взагалі тупо мукають...!!!
ПЕРЕГОВОРИ МОЖУТЬ ВІДБУВАТИСЯ З ЗАГАРБНИКАМИ ВОРОГАМИ, ЛИШЕ ПІВСЛЯ 100% звільнення усіх земель УКРАЇНИ станом на 01.12.2013 року...!!!

А про ІСТОРИЧНО СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ, КУБАНЬ, Ростовську та Білгородську області та частини Курської, Орловської, Воронежської та Брянської областей рашки та Гомельської і Брестської областей **********, які були вкрадені в УКРАЇНИ МИ з цими бл*ядокацапами поговоримо пізніше...!!!
УСІ ІТОРИЧНІ СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПОВЕРНУТИСЯ В ЛОНО БАТЬКІВЩИНИ...!!!
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30.03.2022 15:54 Відповісти
Вам не мандата а пистюлей не хватает!!!!!
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30.03.2022 15:54 Відповісти
"На переговорных группах, честно говоря, этот вопрос не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического *****та, чтобы его обсуждать".

Охламония, у тебя не хватает яиц, а не "политического *****та". А мозги вообще отсутствуют. По большому счёту ты сам "политическая *****".
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30.03.2022 15:58 Відповісти
Ніколи не думав що колись якийсь арахамія з якоїсь абхазії буде мені українцеві в Україні пояснювати чому Україні не варто обговорювати анексовані території з загарбником...
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30.03.2022 15:59 Відповісти
Ей ти, мавпа абхазька, а чия то ідея залишити Крим ще на 15 років в кацабській окупації? Не підкажеш?
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30.03.2022 16:01 Відповісти
Тобто на зраду України у вас всього вистачає, а тут ні?
Видно що в..ядкі нічого не бояться.
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30.03.2022 16:01 Відповісти
Хотів щось сказати і за Ахамію, і за Подляка, і за перемовини, але жаль до мене все сказали, нема чого додати!
І сказали гарненно!
А от хто розмінував Південь, хто дав наказ - під суд і років на 15 в безоплатну одиночку!
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30.03.2022 16:02 Відповісти
Чесно кажучи, для України буде справжнім благом, якщо мавпи з лугандону залишаться за великим парканом!
Я не бачу жодної можливості для асиміляції цього непотрібу в українське суспільство.
Навіть якщо посадити всіх колаборантів лугандону, результат буде мінімальним.
Всі повинні зрозуміти, що паскуди, які волали "путєн памагі" не зміняться і як були лайном, так їм залишаться.
Сумніваюсь, що нинішня влада, пішла б на такий радікальніий крок, як ураження в громадських правах, позбавивши все повнолітнє населеннє лугандону, права брати участь у виборах, обиратися, займати державні посади років на 15-25.
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Колаборанти самі повтікають, а жменька пенсіонерів асиміляціі не потребує.
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30.03.2022 16:27 Відповісти
Дуже хотілося б у це вірити, але що робити з дієздатною частиною населення, яке хоча і не співпрацювало з окупантами, але вороже налаштовані до України і всього українського?
Звичайно, можна провести декацапізацію, це буде не самий поганий варіант, але не впевнений що у керівництва України є політична воля це здійснити!
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30.03.2022 16:35 Відповісти
До війни там половину населення складали песіонери, тепер імовірно вже переважну більшість. Пенсіонерів цікавить лише пенсія, саме до неї вони лояльні.
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30.03.2022 17:14 Відповісти
Ця архиЗуйня не має ніякого мандату , воно вонюче сил без країни і національності
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Зате у нього є "мандат", щоб домовлятись за рішення, які суперечать Конституції.

Зебіли як були зебілами, так і залишились
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30.03.2022 16:04 Відповісти
З такими арахамійськими відмазками цього копкодава-переговорника слід позбавити депутатського мандата і притягнути до відповідальності за здачу державних інтересів.
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Ліз Трасс українцям: "Ваші очільники можуть вас продати" - https://bastion.tv/liz-trass-***********-vashi-ochilniki-mozhut-vas-prodati_n46405
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30.03.2022 16:05 Відповісти
Сьогодні почали зливати інфу в ЗМІ, що ми погоджуємося постачати воду у Крим. Цікаво, чи це правда?
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30.03.2022 16:06 Відповісти
"у нас не вистачить політичного мандата"
Дивно, арахамія, подоляк, тимошенко та і решта - не дуже розумні але повни мандати. Кого їм ще не вистачало, зе?!
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30.03.2022 16:40 Відповісти
слышишь, неукраинец трахамония-хламидия-агрохимия, ты когда уже подохнешь... одно время ты ссался и срался в Николаеве... как ты выжил?
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30.03.2022 16:50 Відповісти
Нормально девки пляшут. На ОРДЛО и крым у Хламидии небыло политического мандата а на Киев и всю Украину сдавать у него мандат был. Тоесть на переговорах Хламидия обговаривал только то что ***** ему разрешил а про окупированные территории даже слова не сказал.
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30.03.2022 17:09 Відповісти
хоспаде... яке ж воно дурне
Крым, как и Донецкая и Луганская области - это территория Украины, тут нечего даже обсуждать!
единственный вопрос, который можно и нужно обсуждать - это порядок и сроки выплат репараций и контрибуции, которые рашка будет платить Украине
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30.03.2022 17:19 Відповісти
Еще Украина сама предложила, что учения на территории Украины будет проводить только с соглашения стран гарантов среди которых и рашка, Арахамия иди на х...
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30.03.2022 18:11 Відповісти
Ох, вы ж и мрази безмандатные....
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30.03.2022 18:53 Відповісти
хто тих чмуриків в делегацію на переговори пристроїв?? і хто автор цих "пропозицій"?? це знову свідома зрада? які 15 років? які перемовини по ордло? які такі поступки після того, що в нас вже стільки люду полягло за Україну?
за 15 років вони там референдум, вибори - і крим навіки раша! достатньо, що яник запустив троянського коня - воєнно-морську базу "в аренду" - і ось що з того вийшло.
такі умови - це тільки лиш передишка для рашки, розбір польотів і врахування помилок і наших тонких і слабких місць, напрацювання зброї. і тоді просто буде новий напад. ще потужніший
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30.03.2022 21:45 Відповісти
Яка мразь могла призначити представляти на перемовинах Україну якогось чорта,якій тільки п'ять років тому отримав громодянство.Як ця потвора може представляти народ України.Питання,яка мразь,є риторичним,Всі знають яка мразь,зелена.
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31.03.2022 10:17 Відповісти
 
 