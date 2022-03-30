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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Найбільші українські ІТ-компанії створили фонд для боротьби з російською пропагандою, - Мінцифри

пропаганда

Найбільші українські ІТ-компанії разом із Міністерством цифрової трансформації та Київською школою економіки створили фонд Truth Fund, мета якого - боротися з російською пропагандою та розповідати світові правду про війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри у Фейсбуці.

Зазначається, що з першого дня війни команда фонду цілодобово створює та поширює контент, який викриває жахливі злочини російських військ на території України та їхні наслідки.

"Зараз фонд потребує підтримки, тому запускає кампанію, щоб залучити додаткові кошти, продовжувати свою роботу та побудувати необхідну інфраструктуру для ще більш ефективної боротьби з дезінформацією", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплати єПідтримки: Українців попереджають про випадки шахрайства

Автор: 

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Друзі, потрібна інформаційна допомога!

Оскільки Маріуполь зараз знаходиться у центрі світової уваги ми зробили відео про його історію з АНГЛІЙСЬКИМИ СУБТИТРАМИ. Для чого? Щоб іноземні журналісти та публіка мали джерело правдивої інформації про український Маріуполь, а не повторювали російські брехні про заснування Єкатєріной та й взагалі про російський Донбас.
Що ви можете зробити? Розповсюдити це відео максимально серед українців за кордоном, серед знайомих іноземців і попрохати їх у свою чергу розповсюдити це далі. Наша задача - протидіяти російській пропаганді на міжнародному рівні і просувати правду.
Домовилися?
Посилання на відео у першому коментарі.
Слава Україні!
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30.03.2022 15:46 Відповісти
ІСТОРІЯ МАРІУПОЛЯ. Героїчне місто |
Історія України від імені Т.Г. Шевченка

https://youtu.be/HCKvj8y0yZY

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30.03.2022 15:47 Відповісти
Це добра справа ! На боці України правда та справедливість !
Світ повинен дізнатися про всі злочини рашистів у війні ,яку
вони ведуть проти сувереної Украіни .
Підтримку фонду !
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30.03.2022 16:04 Відповісти
Мочити окупантів треба комплексно, по всіх напрямках. Молодці.
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30.03.2022 16:32 Відповісти
Підтверджую ✅ IT-сектор у темі ще з початку війни. Також дещо робимо ґавтономно
(деталей не повідомляю, але працюємо у різних напрямках)
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30.03.2022 16:36 Відповісти
Страница группы г. Белгорода в FB взломана украинскими хакерами. Размещать посты и комментировать теперь может любой:
https://www.facebook.com/groups/belgorod.city
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30.03.2022 17:15 Відповісти
Повеселила ця штука:
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30.03.2022 18:50 Відповісти
 
 