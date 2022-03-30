Найбільші українські ІТ-компанії створили фонд для боротьби з російською пропагандою, - Мінцифри

Найбільші українські ІТ-компанії разом із Міністерством цифрової трансформації та Київською школою економіки створили фонд Truth Fund, мета якого - боротися з російською пропагандою та розповідати світові правду про війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри у Фейсбуці.

Зазначається, що з першого дня війни команда фонду цілодобово створює та поширює контент, який викриває жахливі злочини російських військ на території України та їхні наслідки.

"Зараз фонд потребує підтримки, тому запускає кампанію, щоб залучити додаткові кошти, продовжувати свою роботу та побудувати необхідну інфраструктуру для ще більш ефективної боротьби з дезінформацією", - ідеться в повідомленні.

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