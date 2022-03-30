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Новини Санкції проти Росії
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У Росії залякують керівників фінських компаній, щоб завадити їм піти з ринку: погрожують, викликають на допити

санкції

Директорів фінських підприємств, які працюють на території Росії, викликають на допити в прокуратуру, погрожують їм строками, намагаючись завадити їм піти з російського ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на національний мовник Yle.

"Становище фінських компаній на російському ринку стає дедалі важчим. Уже тиждень як керівництво викликають на слухання та допити в прокуратуру. Керівники несуть кримінальну відповідальність за діяльність своїх компаній, і в гіршому випадку покаранням може стати ув'язнення строком 15 років", – розповів виконавчий директор консалтингового агентства East Office Лаурі Вейялайнен.

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За його словами, завадити закордонним компаніям піти з ринку росія намагається за допомогою, зокрема, санкцій у відповідь і різноманітних маніпуляцій із законодавством. Наразі у складній ситуації опинилися близько 30 фінських підприємств, які East Office представляє у рф.

"Відхід з ринку не завжди можливий, попри те, що компанії готові зазнати величезних фінансових збитків. Їм кажуть, що банкрутство за власним бажанням неможливе. Ціль цих дій - змусити підприємства зберегти діяльність і залишитися в росії", - наголошує Вейялайнен.

Також читайте: Українські студенти в США створили сайт, який допоможе змусити компанії піти з Росії

росія (64871) санкції (11750) погрози (487) Фінляндія (1292)


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Топ коментарі
+17
Очевидный вывод, что надо принимать какие-то меры по эвакуации своих граждан из свинарника.
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30.03.2022 15:50
+12
Ніякої любові, виключно згвалтування. Кацапи інакше не вміють.
Ну і нахріна працювати в умовах страху? Тим більше потрібно валити з цієї ватної помийки.
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30.03.2022 15:51
+9
Консалтингове агентство
Що їм залишати - стіл, стілець та ноутбук?
Виїхав з Раші та й усе.
От проблема.
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30.03.2022 15:53
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Очевидный вывод, что надо принимать какие-то меры по эвакуации своих граждан из свинарника.
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30.03.2022 15:50 Відповісти
Сейчас их колючкой обнесут, вышки поставят и попробуй откажись от работы😁🤙

Ну что идиоты? Хотите и дальше с кацапами работать?
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30.03.2022 15:55 Відповісти
Це в кацапів операція по звільненю Європи від ,усіх,народів...!
Що,далі???
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30.03.2022 15:58 Відповісти
Бідні-бідні фіни, мабуть тому ЗД відкривають. Українцям то взагалі легко тут
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30.03.2022 15:50 Відповісти
Що таке ЗД, бо залізницю, навпаки, закривають.
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30.03.2022 16:01 Відповісти
30го відкривають
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Вантажне, хоча да, вантаж 200 може їхати.
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30.03.2022 16:13 Відповісти
Прогибатимуться,накличуть окупацію!
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30.03.2022 15:51 Відповісти
Ніякої любові, виключно згвалтування. Кацапи інакше не вміють.
Ну і нахріна працювати в умовах страху? Тим більше потрібно валити з цієї ватної помийки.
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30.03.2022 15:51 Відповісти
Всі,хто непротистоятимуть будуть Знищені кацапами
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30.03.2022 15:52 Відповісти
Ну и какой еще волшебный пендель нужен горячим финским парням чтобы уйти из страны-помойки?
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30.03.2022 15:52 Відповісти
мляяяя
Харьков, гавари па руцки, я тибя люблю, я на тибя уже кучу ракет потратил!
Финляндия, таргуй са мной а то я тибе ухи атрежу

це тільки мені здається, що логіка у позиціях схожа тим, що її немає як такої?

"бьет значит любит" - це працює тілько для рашанських бабів
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30.03.2022 15:53 Відповісти
Консалтингове агентство
Що їм залишати - стіл, стілець та ноутбук?
Виїхав з Раші та й усе.
От проблема.
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30.03.2022 15:53 Відповісти
И то все арендованное.
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Прогибатимуться приречуть країну на окупацію
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30.03.2022 15:54 Відповісти
так езжайте домой, какого ***...
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30.03.2022 15:55 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Як можна заставити працювати іноземне підприємство? Хтось може розтолкувати?
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30.03.2022 15:56 Відповісти
Гулаг. Перевести?
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30.03.2022 16:00 Відповісти
Гулаг. Знайоме слово?
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30.03.2022 16:01 Відповісти
що може ще робити країна терорист ? ось урок на наступні покоління про "перезагрузку" Обами ...
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30.03.2022 16:00 Відповісти
кумедно це виглядає,значить інші країни змогли закрити і тільки фінам це зробити неможливо)
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30.03.2022 16:00 Відповісти
Фінляндія не в НАТО. Ось і робіть висновки.
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Прикуйте к креслам. Бизнес такое любит.
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30.03.2022 16:02 Відповісти
Поэтому и железку вновь открыли для русских..(((
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30.03.2022 16:03 Відповісти
Вантажну, чого б це копалини мають перестати йти з колоній?
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30.03.2022 16:16 Відповісти
Козлостан - страна-гопник!!!
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30.03.2022 16:06 Відповісти
Нехай міняють напрямок свого бізнесу на продаж презервативів та різних контрацептивів. Попри те, що на росії зараз повно різних ган*онів.
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30.03.2022 16:08 Відповісти
Інвестиційний клімат по-кацапськи.
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30.03.2022 16:14 Відповісти
Бизнес-няни
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30.03.2022 16:52 Відповісти
а что финны до сих пор делают в рашке?
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30.03.2022 16:27 Відповісти
С терпилами работают такие же ТЕРПИЛЫ!
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30.03.2022 16:30 Відповісти
Только мне кажется что это какая то голимая отмазка....
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30.03.2022 16:59 Відповісти
 
 