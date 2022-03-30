У Росії залякують керівників фінських компаній, щоб завадити їм піти з ринку: погрожують, викликають на допити
Директорів фінських підприємств, які працюють на території Росії, викликають на допити в прокуратуру, погрожують їм строками, намагаючись завадити їм піти з російського ринку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на національний мовник Yle.
"Становище фінських компаній на російському ринку стає дедалі важчим. Уже тиждень як керівництво викликають на слухання та допити в прокуратуру. Керівники несуть кримінальну відповідальність за діяльність своїх компаній, і в гіршому випадку покаранням може стати ув'язнення строком 15 років", – розповів виконавчий директор консалтингового агентства East Office Лаурі Вейялайнен.
За його словами, завадити закордонним компаніям піти з ринку росія намагається за допомогою, зокрема, санкцій у відповідь і різноманітних маніпуляцій із законодавством. Наразі у складній ситуації опинилися близько 30 фінських підприємств, які East Office представляє у рф.
"Відхід з ринку не завжди можливий, попри те, що компанії готові зазнати величезних фінансових збитків. Їм кажуть, що банкрутство за власним бажанням неможливе. Ціль цих дій - змусити підприємства зберегти діяльність і залишитися в росії", - наголошує Вейялайнен.
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Ну что идиоты? Хотите и дальше с кацапами работать?
Що,далі???
Ну і нахріна працювати в умовах страху? Тим більше потрібно валити з цієї ватної помийки.
Харьков, гавари па руцки, я тибя люблю, я на тибя уже кучу ракет потратил!
Финляндия, таргуй са мной а то я тибе ухи атрежу
це тільки мені здається, що логіка у позиціях схожа тим, що її немає як такої?
"бьет значит любит" - це працює тілько для рашанських бабів
Що їм залишати - стіл, стілець та ноутбук?
Виїхав з Раші та й усе.
От проблема.