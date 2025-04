У Білорусі біля кордону з Україною рухаються російські "Точки-У", "Тигри", БТРи та "КамАзи" з літерою "V". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщуються "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.

Про це повідомив білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько, передає Цензор.НЕТ.

Вранці колона військових автобусів ПАЗ ЗС РФ з позначкою "V" рухалася з Річиці в напрямку Калинковичів (Гомельська область) трасою М10.

Також вранці помітили кілька колон "КамАЗів" Збройних сил Росії з позначкою "V": 6 "КамАЗів" звернули з траси R31 у бік Калинковичів, ще 6 – рухалася з Калинковичів у бік Річиці по трасі М10, кілька колон російських "КамАЗів" з позначкою "V" рухалася в бік Калинковичів трасою М10.

Колона російської техніки з відмітками "V" рухалася з Річиці в бік Гомеля по трасі М10. У ній було щонайменше 8 "Точка-У", кілька БТР-82а, близько 9 вантажівок "КамАЗ" (деякі з них перевозили ракети "Точка-У"), автомобіль зв’язку та кран.

7:50

A column of Russian equipment with "V" marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.

There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Велика колона з близько 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" Збройних сил РФ з позначкою "V" рухалася трасою М1, потім звернула на трасу М4 у бік Мінська.

По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць рухалася колона з понад 10 одиниць техніки з позначками "V". У ній були вантажівки "КамАЗ" з ємностями для води, вантажівки "Урал". На багатьох автомобілях були соснові гілки.

З траси М8 на трасу М10 у бік Річиці рухалася колона російської військової техніки з відмітками "V" та прапорами Росії та ВДВ – у ній були бронеавтомобілі "Тигр", вантажівки "КамАЗ" і "Урал" (старі та нові), бензовози та медичні автомобілі.

09:30

A column of Russian military equipment with "V" marks and flags of Russia and Airborne forces was moving from the M8 highway to the M10 highway towards Rechitsa.

The column includes Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Також вранці 30 березня в Новобілицькому районі Гомеля була помічена колона БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д ЗС РФ зі знаками "V" і прапорами ВДВ РФ.

This morning, a column of BMD-4M, BTR-MD, and BTR-D of the Russian Armed Forces with "V" marks and flags of Russian Airborne forces was seen in the Navabelitski district of Gomel.

1/2 pic.twitter.com/VXoiZJnbam — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Близько обіду велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10 – вона рухалася у бік Річиці. Автомобілі мали російські номери.

12:55

A large column of more than 12 Ural trucks without identification marks was moving along the M10 highway towards Rechitsa. The vehicles had Russian license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Ще одна колона Збройних сил РФ рухалася з Бобруйська в бік Мінська трасою М5. У ній було 14 "КамАЗів" та бензовоз із позначками "V".

13:00

A column of the Russian Armed Forces was moving from Babruisk towards Minsk along the M5 highway. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with "V" marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1 — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Також повідомляється, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибуло близько 7 медичних автобусів ПАЗ. У них були люди. Мотолько зазначає, що до цього центру регулярно привозять російських військових.