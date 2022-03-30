У Білорусі біля кордону з Україною рухаються російські "Точки-У", "Тигри", БТРи та "КамАзи" з літерою "V". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщуються "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.
Про це повідомив білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько, передає Цензор.НЕТ.
Вранці колона військових автобусів ПАЗ ЗС РФ з позначкою "V" рухалася з Річиці в напрямку Калинковичів (Гомельська область) трасою М10.
Також вранці помітили кілька колон "КамАЗів" Збройних сил Росії з позначкою "V": 6 "КамАЗів" звернули з траси R31 у бік Калинковичів, ще 6 – рухалася з Калинковичів у бік Річиці по трасі М10, кілька колон російських "КамАЗів" з позначкою "V" рухалася в бік Калинковичів трасою М10.
Колона російської техніки з відмітками "V" рухалася з Річиці в бік Гомеля по трасі М10. У ній було щонайменше 8 "Точка-У", кілька БТР-82а, близько 9 вантажівок "КамАЗ" (деякі з них перевозили ракети "Точка-У"), автомобіль зв’язку та кран.
7:50— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A column of Russian equipment with "V" marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.
There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5
Велика колона з близько 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" Збройних сил РФ з позначкою "V" рухалася трасою М1, потім звернула на трасу М4 у бік Мінська.
По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць рухалася колона з понад 10 одиниць техніки з позначками "V". У ній були вантажівки "КамАЗ" з ємностями для води, вантажівки "Урал". На багатьох автомобілях були соснові гілки.
З траси М8 на трасу М10 у бік Річиці рухалася колона російської військової техніки з відмітками "V" та прапорами Росії та ВДВ – у ній були бронеавтомобілі "Тигр", вантажівки "КамАЗ" і "Урал" (старі та нові), бензовози та медичні автомобілі.
09:30— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A column of Russian military equipment with "V" marks and flags of Russia and Airborne forces was moving from the M8 highway to the M10 highway towards Rechitsa.
The column includes Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM
Також вранці 30 березня в Новобілицькому районі Гомеля була помічена колона БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д ЗС РФ зі знаками "V" і прапорами ВДВ РФ.
This morning, a column of BMD-4M, BTR-MD, and BTR-D of the Russian Armed Forces with "V" marks and flags of Russian Airborne forces was seen in the Navabelitski district of Gomel.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
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Близько обіду велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10 – вона рухалася у бік Річиці. Автомобілі мали російські номери.
12:55— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A large column of more than 12 Ural trucks without identification marks was moving along the M10 highway towards Rechitsa. The vehicles had Russian license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB
Ще одна колона Збройних сил РФ рухалася з Бобруйська в бік Мінська трасою М5. У ній було 14 "КамАЗів" та бензовоз із позначками "V".
13:00— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A column of the Russian Armed Forces was moving from Babruisk towards Minsk along the M5 highway. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with "V" marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1
Також повідомляється, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибуло близько 7 медичних автобусів ПАЗ. У них були люди. Мотолько зазначає, що до цього центру регулярно привозять російських військових.
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от этого НИКОГДА! 😠
этом украинцы будут помнить много десятилетий! А воно тут шось патякае-брысь за свой поребрик,гыдота! 😠
И крымскотатарский народ -- пособники руссофашистов и соучастники преступлений кацапья, да?
Из Крыма войска входили? Входили!
Самолёты бомбить Украину летали? Летали!
Не отмоются крымские татары НИКОГДА!
Да, Таня?
А все узники концлагерей всегда сами виноваты, что туда попадали. И изнасилованная женщина всегда сама виновата, бо нехрен! А ветер, потому что деревья качаются...
Или что-то не так, Танья?
на Гомель - то в підаРасію
Мінск -- то понятно в столицю .... може в аеропорт там
С М1 на М4, это от Минска сторону Могилёва. М4 - трасса Минск-Могилёв. И точно не в аэропорт. Чтобы попасть в аэропорт с трассы М1 надо сворачивать не на М4, а на М2. Это в другом месте.
По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць, это тоже в противоположную от расеи сторону.
На трасі М10 - колона рухалася у бік Річиці, это вообще не о чём. В сторону Речицы она могла двигаться и из Гомеля, и из Калинковичей. Противоположные направления.
З Бобруйська в бік Мінська трасою М5, это, скорее всего в Марьину Горку. Там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения Мобильных Сил РБ. Десантники. Об этом каждая собака знает.
А вообще, какое-то броуновское движение.
В чём смысл статьи и какие тут новости, выходили эти части из Украины или собираются в неё входить, согласно этой статье, опять же, ХЗ.
Карта автомобильных дорог РБ: http://www.belarus.nemiga.info/karta-belarusi.htm
))
Ясно, значить нахватались радіації в ЧЗ, дурбецали, продовжуйте й далі окопуватись у рудому лісі, долбо й оби масквароті
Чому б їх, там де вони зупиняться, не знищити точкою У, чи байрактаром?
Навіщо ждати, поки вону почнуть випускати ракети по нашим людям?