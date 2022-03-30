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У Білорусі біля кордону з Україною рухаються російські "Точки-У", "Тигри", БТРи та "КамАзи" з літерою "V". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

білорусь

30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжують рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщуються "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.

Про це повідомив білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько, передає Цензор.НЕТ.

Вранці колона військових автобусів ПАЗ ЗС РФ з позначкою "V" рухалася з Річиці в напрямку Калинковичів (Гомельська область) трасою М10.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська окупантів, що відступили з України, вже в білоруському Гомелі. ВIДЕО

У Білорусі біля кордону з Україною рухаються російські Точки-У, Тигри, БТРи та КамАзи з літерою V 01
У Білорусі біля кордону з Україною рухаються російські Точки-У, Тигри, БТРи та КамАзи з літерою V 02

Також вранці помітили кілька колон "КамАЗів" Збройних сил Росії з позначкою "V": 6 "КамАЗів" звернули з траси R31 у бік Калинковичів, ще 6 – рухалася з Калинковичів у бік Річиці по трасі М10, кілька колон російських "КамАЗів" з позначкою "V" рухалася в бік Калинковичів трасою М10.

Колона російської техніки з відмітками "V" рухалася з Річиці в бік Гомеля по трасі М10. У ній було щонайменше 8 "Точка-У", кілька БТР-82а, близько 9 вантажівок "КамАЗ" (деякі з них перевозили ракети "Точка-У"), автомобіль зв’язку та кран.

7:50
A column of Russian equipment with "V" marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.
There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Велика колона з близько 50 вантажівок "КамАЗ", бензовозів та "Уралів" Збройних сил РФ з позначкою "V" рухалася трасою М1, потім звернула на трасу М4 у бік Мінська.

По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць рухалася колона з понад 10 одиниць техніки з позначками "V". У ній були вантажівки "КамАЗ" з ємностями для води, вантажівки "Урал". На багатьох автомобілях були соснові гілки.

З траси М8 на трасу М10 у бік Річиці рухалася колона російської військової техніки з відмітками "V" та прапорами Росії та ВДВ – у ній були бронеавтомобілі "Тигр", вантажівки "КамАЗ" і "Урал" (старі та нові), бензовози та медичні автомобілі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов. ФОТО

09:30
A column of Russian military equipment with "V" marks and flags of Russia and Airborne forces was moving from the M8 highway to the M10 highway towards Rechitsa.
The column includes Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Також вранці 30 березня в Новобілицькому районі Гомеля була помічена колона БМД-4М, БТР-МД і БТР-Д ЗС РФ зі знаками "V" і прапорами ВДВ РФ.

This morning, a column of BMD-4M, BTR-MD, and BTR-D of the Russian Armed Forces with "V" marks and flags of Russian Airborne forces was seen in the Navabelitski district of Gomel.
1/2 pic.twitter.com/VXoiZJnbam

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Близько обіду велику колону з понад 12 вантажівок "Урал" без розпізнавальних знаків помітили на трасі М10 – вона рухалася у бік Річиці. Автомобілі мали російські номери.

12:55
A large column of more than 12 Ural trucks without identification marks was moving along the M10 highway towards Rechitsa. The vehicles had Russian license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Ще одна колона Збройних сил РФ рухалася з Бобруйська в бік Мінська трасою М5. У ній було 14 "КамАЗів" та бензовоз із позначками "V".

13:00
A column of the Russian Armed Forces was moving from Babruisk towards Minsk along the M5 highway. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with "V" marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Також повідомляється, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибуло близько 7 медичних автобусів ПАЗ. У них були люди. Мотолько зазначає, що до цього центру регулярно привозять російських військових.

Автор: 

армія рф (17160) Білорусь (7922)


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Топ коментарі
+57
Пусть белорусы бегут и дарят им цветы, очкуны ******
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30.03.2022 15:52
+33
Один удачный выстрел дроном камикадзэ в точку и феерверк был бы знатным.
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30.03.2022 15:53
+32
Які ж таки білоруси нікчеми. Так легко вдарити і вигнати тих окупантів навіть із своєї країни, ні, допомагають. Квіти принесли?
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30.03.2022 15:52
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Пусть белорусы бегут и дарят им цветы, очкуны ******
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30.03.2022 15:52 Відповісти
Боец, ты ведь из окопов под польским флагом строчишь, херой?
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30.03.2022 17:22 Відповісти
Зачем на личности переводить? А то что он сказал це беззаперечний факт.
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30.03.2022 17:30 Відповісти
ГДЕ посмотреть этот "факт", где белорусы бегут и дарят оркам цветы? Ты же ведь готов ответить за СВОИ (а заодно и этого "бойца") слова, верно?
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30.03.2022 18:15 Відповісти
Я про "очкунов". За 25 лет, за четверть века то можно бьіло Бацьку своего ушатать? Тогда бьі и ракетьі кацапские оттуда не летели и техника ********* там не ездила. А так, сидят там и язьіки в сраки позасасьівало. А там и смотри Бацька на мясо их сюда скоро отправит.
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30.03.2022 18:32 Відповісти
И да... Сидеть и молчать в тряпочку не сильно отличается от "встречи с цветами".
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30.03.2022 18:33 Відповісти
Т.е. про цветы для орков - це брехня? Ок, зафиксировали. ЗАЧЕМ так врать и нагнетать - это уже другой вопрос. https://www.youtube.com/watch?v=d48Z6tCGvY4 - вот ЭТО про "молчать в тряпочку". А про "за 25 лет ушатать" - ну так и не сидели вроде сложа руки, была и Плошча - 2010, был и 2020 год. Только вот Лука это не чета не только Януковичу, но и всем вашим президентам вместе взятым. Он начал убивать своих конкурентов начиная с 1994 года, убивал все эти годы, и все эти годы он растил своих карателей, в своих же "академиях" управления и МВД, для чего они и были созданы. Убивать он начал белорусов и с первого дня протестов 2020. При этом он ВСЕГДА был самым популярным политиком в Украине, многие украинцы ВСЕГДА желали "такого президента" себе, многие ему желали подавить "спровоцированные кремлем" протесты, и ТЕПЕРЬ весьма странно слышать ИМЕННО от украинцев, какие-то претензии к БЕЛОРУСАМ, у которых он с разгромом проиграл на последних выборах, интересы которых его хунта не представляет, против которых он до сих пор проводит жестокие репрессии, и тем не менее, которых украинцы упрямо ассоциируют с его преступным режимом...
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30.03.2022 19:02 Відповісти
Які ж таки білоруси нікчеми. Так легко вдарити і вигнати тих окупантів навіть із своєї країни, ні, допомагають. Квіти принесли?
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30.03.2022 15:52 Відповісти
И тапочки сняли!!! ИУДЫ!!!
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30.03.2022 16:31 Відповісти
Один удачный выстрел дроном камикадзэ в точку и феерверк был бы знатным.
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30.03.2022 15:53 Відповісти
В сторону рашки едут?
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30.03.2022 15:56 Відповісти
ты що на Калынковичі, це , на жаль, не в бік мордора((( на Гомель - то да
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30.03.2022 16:36 Відповісти
У НАС НИТ ТОЧКА-У ИТА ВСЁ ХАХЛЫ ПА ДАНЕЦКУ БЬЮТ... тьфу лять
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30.03.2022 15:55 Відповісти
Їбанько? Що намагався сказати? Випий пігулку, може поможе...
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30.03.2022 16:14 Відповісти
кривлялся, я про то что кацапы бьют по городам Донецку, Авдеевке и тд, Точками-У, а их вонючие боты везде пишут что это Украина бьёт, потому что у росии видители Точка-У нет уже, только искандеры
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30.03.2022 16:22 Відповісти
Що ти тут робиш? Нахер тобі то треба, заспокійся!
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30.03.2022 16:38 Відповісти
уберите этого ватнорильного пришибка
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30.03.2022 16:35 Відповісти
Белорусь продажная подстилка ху.ла. Я их считал братским народом . Но есть такое понятие карма.
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30.03.2022 15:56 Відповісти
Нет у нас братьев! Все и навсегда! Для меня белорусы соучастники преступлений кацапов! 😠
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30.03.2022 19:45 Відповісти
Лично ТЫ для белорусов никогда сестрой и не была. Так что не фантазируй.
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30.03.2022 20:42 Відповісти
Уже все сказала! 😠 Вали за военым кацапским кораблем! 😠
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31.03.2022 14:27 Відповісти
Наливняк, камази, урали, це вже не армія.'
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30.03.2022 15:58 Відповісти
Бульбаруси - гівно
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30.03.2022 15:58 Відповісти
А жители, к примеру, Балаклеи?
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30.03.2022 17:32 Відповісти
Ти мене зрозумів
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30.03.2022 17:34 Відповісти
Так ты же НИЧЕГО не ответил!)
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30.03.2022 18:14 Відповісти
Настоящие беларусы в беларусском легионе воюют за Украину против нашего общего врага, а ты не беларус, ты говноед кацапский
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31.03.2022 08:41 Відповісти
Хуже говна-они на равне с кацапьем соучастники преступлений в Украине и не отмажутся
от этого НИКОГДА! 😠
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30.03.2022 19:48 Відповісти
Ще живі.
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30.03.2022 15:58 Відповісти
Знак "V" очень напоминает направление удара по этим "путин-арбам" с воздуха. Хорошая и полезная метка, даже на гробах пригодится, все равно вниз.
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30.03.2022 15:59 Відповісти
Це вже з київського параду, чи ще на?
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30.03.2022 15:59 Відповісти
Те що Білоруси ху..оси ми зрозуміли, а чому ми не можемо вдарити ураганами та точками У по рб ? По їх дорогах складах пмм ?
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30.03.2022 16:01 Відповісти
не можем бить по чужой территории, иначе ********+********* могут объявить про нападение тна *союзное гасударство* и забубенить полную мобилизацию, и даже ядерное оружие применить
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30.03.2022 16:03 Відповісти
...атопутіннападьот...це я вже чув від російських блогерів, що це ніяка не війна а просто спецоперація, а якщо буде справжня війна, то за два дні до польського кордону...
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30.03.2022 16:18 Відповісти
Если бы хотели полную мобилизацию, то уже бы давно повторили бы рязанский сахар.
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30.03.2022 17:19 Відповісти
Є така страна телевізор, а коли свою шкурку тра підставляти то вже носом крутять, ху*ло якщо б був впевнений що бунт не начнеться давно об'явив би мобілізацію, а так поки що сцить. Мобілізація на параші стрьомна штука.
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30.03.2022 17:46 Відповісти
Я авжеж підтримую цю шпигунську сітку білорусі + рейкову війну, але більших куколдів світ не бачив. Жодних протестів, нічого, ***** брати
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30.03.2022 16:02 Відповісти
их протесты были подавлены гайки все закручены
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30.03.2022 16:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=d48Z6tCGvY4
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30.03.2022 19:03 Відповісти
Пошли вы в сраку! Не отмоетесь НИКОГДА! Вы соучастники преступлений кацапья и об
этом украинцы будут помнить много десятилетий! А воно тут шось патякае-брысь за свой поребрик,гыдота! 😠
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30.03.2022 19:55 Відповісти
Правильно, Таня! Правильно!
И крымскотатарский народ -- пособники руссофашистов и соучастники преступлений кацапья, да?
Из Крыма войска входили? Входили!
Самолёты бомбить Украину летали? Летали!
Не отмоются крымские татары НИКОГДА!
Да, Таня?
А все узники концлагерей всегда сами виноваты, что туда попадали. И изнасилованная женщина всегда сама виновата, бо нехрен! А ветер, потому что деревья качаются...
Или что-то не так, Танья?
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30.03.2022 20:18 Відповісти
Пошел вон, ты не беларус, ты шлюха кремлевская
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31.03.2022 08:37 Відповісти
білорус - ідеальний смерд , доведено навіть таким недалеким колгоспником , як лукашенко!
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30.03.2022 16:03 Відповісти
Это всего-лишь белокацап.
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30.03.2022 16:08 Відповісти
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30.03.2022 16:06 Відповісти
Тому що над цим князем Кія не було князя Zелія
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30.03.2022 17:17 Відповісти
Головне, щоб вони і надалі продовжували рухатися колонами. Так їх швидше утилізувати.
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30.03.2022 16:07 Відповісти
Краще коли збираються до купки на ночлєжку.
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30.03.2022 16:28 Відповісти
то думаю у Луки есть план, если Рашка проиграет, то он устроит маленькую "освободительную"войну и потом скажет что его Путин нагнул, и попросит ярды у европы на восстановление сил Бялорусии
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30.03.2022 16:09 Відповісти
Недалеко от истины. Его полицаи УЖЕ не слишком активно борются с партизанами.
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30.03.2022 19:03 Відповісти
заезжайте к нам в чернобыльскую зону, там в районе Рыжего леса вас ждут уютные, глубокие окопы в которых хватит места всем..., вас ждут там, ребята...
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30.03.2022 16:10 Відповісти
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30.03.2022 16:29 Відповісти
Білоруси - звичайні болотні раби , на жаль ...
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30.03.2022 16:13 Відповісти
какая тупая статья .прочел внимательно, так и не понял - куда колоны едут в Украину или наоборот?
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30.03.2022 16:15 Відповісти
придивіться уважно. стан техніки нормальний. значить в Україні вони ще не побували.
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30.03.2022 16:22 Відповісти
Скорее всего перебазируются в Донецко-Луганском направлении, принемайте их.
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30.03.2022 16:24 Відповісти
Проверил по карте населенные пункты. Из Украины (если верить статье)
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30.03.2022 16:27 Відповісти
А если быть совсем точным, то по всей видимости в Украину через рф
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30.03.2022 16:30 Відповісти
подивись на карту і визначиш .... Калінковичи --- вздовж кордону

на Гомель - то в підаРасію

Мінск -- то понятно в столицю .... може в аеропорт там
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30.03.2022 16:40 Відповісти
С М8 на М10 в сторону Речицы, это из Могилёва через Гомель в противоположную от расеи сторону вдоль украино-беларуской границы. Так же, как и в бік Калинковичів трасою М10. Это из Речицы на Калинковичи в противоположную от расеи сторону. З Річиці в бік Гомеля по трасі М10, это навстречу предыдущей колоне. Что к чему - ХЗ. Местами они меняются, что ли?
С М1 на М4, это от Минска сторону Могилёва. М4 - трасса Минск-Могилёв. И точно не в аэропорт. Чтобы попасть в аэропорт с трассы М1 надо сворачивать не на М4, а на М2. Это в другом месте.
По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць, это тоже в противоположную от расеи сторону.
На трасі М10 - колона рухалася у бік Річиці, это вообще не о чём. В сторону Речицы она могла двигаться и из Гомеля, и из Калинковичей. Противоположные направления.
З Бобруйська в бік Мінська трасою М5, это, скорее всего в Марьину Горку. Там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения Мобильных Сил РБ. Десантники. Об этом каждая собака знает.

А вообще, какое-то броуновское движение.

В чём смысл статьи и какие тут новости, выходили эти части из Украины или собираются в неё входить, согласно этой статье, опять же, ХЗ.

Карта автомобильных дорог РБ: http://www.belarus.nemiga.info/karta-belarusi.htm
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30.03.2022 23:22 Відповісти
Нове м'ясо в арматурі.
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30.03.2022 16:25 Відповісти
Ничего понять не могу. Если верить статье, то эти направления ведут из Украины; тогда почему техника свежая, если отводят разбитые части. В общем кто-то врёт
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30.03.2022 16:29 Відповісти
Переводять на Донбас, були в резерві.
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30.03.2022 16:31 Відповісти
Заградотряд. Чи як там називаються ті, що своїм в спину стріляють,аби назад не тікали.
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30.03.2022 17:23 Відповісти
На сколько километров в нутрь Украины им позволят проехать ?
))
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30.03.2022 16:29 Відповісти
Якщо тягнуть старі Точки-У, то справа у них швах.
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30.03.2022 16:34 Відповісти
"повідомляється, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибуло близько 7 медичних автобусів ПАЗ. У них були люди. Мотолько зазначає, що до цього центру регулярно привозять російських військових"

Ясно, значить нахватались радіації в ЧЗ, дурбецали, продовжуйте й далі окопуватись у рудому лісі, долбо й оби масквароті
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30.03.2022 16:38 Відповісти
Нічого дивного, "братскій народ" сі готує до мирного договору і миру в Україні. Та нам після готовності Німеччини виступити в ролі гаранта (не)безпеки тепер взагалі нічого боятись! Дехто вже готовий на часткову демілітаризацію. Війська всерівно на днях повернуть на рубежі 23.02., пацани далі слово, ви что нє вєрітє? Так що все добре, скоро шашличкі. Головне скоріше підписати договір про дружбу і співпрацю. Тільки одне риторичне питання - як ви вважаєте, коли і яке Українське мирне місто наступним проведе зустріч із ціма братскімі точками У? А чи буде обстріл до, під час чи після мирних перемовин?
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30.03.2022 16:39 Відповісти
Жертвы стугна и джевелинов...
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30.03.2022 16:44 Відповісти
Не просто так їздять, треба очікувати..
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30.03.2022 16:49 Відповісти
У нас є якісь фортифікаційні споруди на кордоні з білорусією щоб перешкодити заходу техніки?
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30.03.2022 16:54 Відповісти
Не питайте про таке, інакше відправлять слідом за кацапським кораблем.
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30.03.2022 17:28 Відповісти
Не стоит ерзать. Это может быть спутывание карт, деза итд. Они вообще могут ездить порожняком, бензина у бацьки *уйла много. Но то что с Белоруссии сливают инфу - это гут
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30.03.2022 16:58 Відповісти
У нас є якісь фортифікаційні споруди на кордоні з білорусією щоб перешкодити заходу техніки?
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30.03.2022 16:59 Відповісти
Напиши абрамовичу він розкаже.
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30.03.2022 17:52 Відповісти
И что на это переговорщик охламондия скажет? Что они так готовятся к мирным переговорам?
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30.03.2022 16:59 Відповісти
Так наші ж їх бачать з повітря.

Чому б їх, там де вони зупиняться, не знищити точкою У, чи байрактаром?

Навіщо ждати, поки вону почнуть випускати ракети по нашим людям?
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30.03.2022 17:19 Відповісти
Белорусы, дарите цветы и вазелин!
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30.03.2022 17:54 Відповісти
Белорусы, Ау!!! вы вообще существуете?
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30.03.2022 23:29 Відповісти
 
 