Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Норвегії, заявив, що будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня її вторгнення. Майже 100 кораблів не можуть вийти в Середземне море. Деякі судна були просто захоплені. Це піратство заради крадіжки вантажів. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована РФ не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни встановлені російськими силами та дрейфують морем. Це небезпека для всіх, для будь-яких суден будь-якої країни у Чорноморському регіоні", - заявив Зеленський.
"Одну з цих мін вдалося своєчасно знешкодити в Босфорі, іншу – біля кордону Болгарії, ще одну – біля узбережжя Румунії. І не хочеться навіть уявляти, що буде, якщо одну з таких мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пороми, не дай боже, чи пасажирські лайнери, торговельні судна чи танкери, підрив яких може призвести не лише до людських жертв, а й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди: що це нібито не вона", - додав він.
За словами президента, така злочинність дій РФ на морі заслуговує на окрему увагу, оскільки це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці, які виникали після Другої світової війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в рахунок газу, що постачає Європі
щоб свідомо дискредитувати віру до своєї країни в нуль путятішна дуже постаралася
теперка він буде казати "вода мокра" а у відповідь почує "русский ваєнний карабль, не *****! включай геолокацію і йди за запропонованим фарватером.
до речі, мін там немає, ти сам сказав.
Хоча, це також вилами по воді писано: кацапи вже й ракетами обстрілювали іноземні суда і нічого, проковтнули...
«Заступник британського прем'єра Домінік Рааб повідомив, що Лондон розгляне запит України щодо можливості стати гарантом безпеки. Однак він виключив взяття гарантій безпеки, які є у країн НАТО.»
А КТО ЭТО ЗАПИТИ РОЗСИЛАЕ ????