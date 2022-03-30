Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Норвегії, заявив, що будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня її вторгнення. Майже 100 кораблів не можуть вийти в Середземне море. Деякі судна були просто захоплені. Це піратство заради крадіжки вантажів. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована РФ не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни встановлені російськими силами та дрейфують морем. Це небезпека для всіх, для будь-яких суден будь-якої країни у Чорноморському регіоні", - заявив Зеленський.

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"Одну з цих мін вдалося своєчасно знешкодити в Босфорі, іншу – біля кордону Болгарії, ще одну – біля узбережжя Румунії. І не хочеться навіть уявляти, що буде, якщо одну з таких мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пороми, не дай боже, чи пасажирські лайнери, торговельні судна чи танкери, підрив яких може призвести не лише до людських жертв, а й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди: що це нібито не вона", - додав він.

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За словами президента, така злочинність дій РФ на морі заслуговує на окрему увагу, оскільки це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці, які виникали після Другої світової війни.