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Будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Норвегії, заявив, що будь-які судна можуть стати жертвами російських мін у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українські порти на Чорному та Азовському морях заблоковані Росією з першого дня її вторгнення. Майже 100 кораблів не можуть вийти в Середземне море. Деякі судна були просто захоплені. Це піратство заради крадіжки вантажів. Декілька суден зазнали вогневого удару. Але блокада портів була реалізована РФ не просто силами флоту. Вони замінували море. І тепер міни встановлені російськими силами та дрейфують морем. Це небезпека для всіх, для будь-яких суден будь-якої країни у Чорноморському регіоні", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ у Чорному морі використовує безконтрольні дрейфуючі міни, захоплені в Севастополі в 2014 році, - МЗС

"Одну з цих мін вдалося своєчасно знешкодити в Босфорі, іншу – біля кордону Болгарії, ще одну – біля узбережжя Румунії. І не хочеться навіть уявляти, що буде, якщо одну з таких мін не вдасться вчасно знешкодити. Хто тоді постраждає? Можливо, пороми, не дай боже, чи пасажирські лайнери, торговельні судна чи танкери, підрив яких може призвести не лише до людських жертв, а й до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди: що це нібито не вона", - додав він.

Також читайте: Війська РФ лишили в Ірпені багато мін і розтяжок, заміновані навіть трупи. Місцеві жителі ховаються в підвалах, - МВС

За словами президента, така злочинність дій РФ на морі заслуговує на окрему увагу, оскільки це одна з найбільших загроз міжнародній безпеці, які виникали після Другої світової війни.

Азовське море (1617) Зеленський (23653) мінування (1217) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+2
Турція вже заборонила. Лишилося тільки знищити наявний флот, але клован забороняє стріляти по Севастополю.
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30.03.2022 16:22
+1
то хай раша фондує їх тралення
в рахунок газу, що постачає Європі
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30.03.2022 15:59
+1
і взагалі, якщо вірити лавровому мерину то раша на Україну не нападала

щоб свідомо дискредитувати віру до своєї країни в нуль путятішна дуже постаралася

теперка він буде казати "вода мокра" а у відповідь почує "русский ваєнний карабль, не *****! включай геолокацію і йди за запропонованим фарватером.

до речі, мін там немає, ти сам сказав.
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30.03.2022 16:09
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то хай раша фондує їх тралення
в рахунок газу, що постачає Європі
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30.03.2022 15:59 Відповісти
Та то ж не їхні міни. То капітан Немо напхав
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30.03.2022 16:03 Відповісти
і взагалі, якщо вірити лавровому мерину то раша на Україну не нападала

щоб свідомо дискредитувати віру до своєї країни в нуль путятішна дуже постаралася

теперка він буде казати "вода мокра" а у відповідь почує "русский ваєнний карабль, не *****! включай геолокацію і йди за запропонованим фарватером.

до речі, мін там немає, ти сам сказав.
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30.03.2022 16:09 Відповісти
Чим швидше якийсь торгаш підірветься на міні, тим краще буде Україні.
Хоча, це також вилами по воді писано: кацапи вже й ракетами обстрілювали іноземні суда і нічого, проковтнули...
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30.03.2022 16:07 Відповісти
‼️‼️‼️
«Заступник британського прем'єра Домінік Рааб повідомив, що Лондон розгляне запит України щодо можливості стати гарантом безпеки. Однак він виключив взяття гарантій безпеки, які є у країн НАТО.»

А КТО ЭТО ЗАПИТИ РОЗСИЛАЕ ????
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30.03.2022 16:11 Відповісти
https://rubryka.com/2022/03/30/brytaniya-vidmovylasya-daty-********-garantiyi-bezpeky-yaki-ye-u-******-nato-zmi/
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30.03.2022 16:12 Відповісти
Се добре, бо руйнує всі сподівання клованів на безболісну капітуляцію.
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30.03.2022 16:19 Відповісти
Росії треба заборонити мати хоч якийсь флот на Чорному морі. Кончені уроди₴!
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30.03.2022 16:12 Відповісти
Турція вже заборонила. Лишилося тільки знищити наявний флот, але клован забороняє стріляти по Севастополю.
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30.03.2022 16:22 Відповісти
Поки ще нічим. Поки ще. І стріляти треба не по Севастополю, а прицільно по ворожим кораблям.
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30.03.2022 18:29 Відповісти
Перші широкомасштабні дії проти України датуються 1992 роком. Завдання-мінімум для росіян - не ділитися Чорноморським флотом. https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/10/38319/ https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/10/38319/

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30.03.2022 16:26 Відповісти
 
 