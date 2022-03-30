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За добу енергетики повернули світло для 37 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

дтек

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 37 тисяч родин у Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова, передає Цензор.НЕТ.

"29 березня електромонтерам вдалося відновити електропостачання для 18 тисяч родин у 41 населеному пункті в Києво-Святошинському та Баришівському районах, знеструмлених через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання у 15 населених пунктах в Авдіївському, Костянтинівському, Лиманському, Слов’янському та Торецькому районах. Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 19 тисяч родин на Донеччині.

Через обстріли російських окупантів, енергетикам доводиться по кілька разів відновлювати електропостачання в одних і тих самих населених пунктах.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять усе можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Компанія співпрацює Збройними силами України та Територіальною обороною для отримання доступу до місць пошкоджень", - наголосили в ДТЕК.

Також читайте: За тиждень енергетики повернули світло для понад 220 тисяч родин, - ДТЕК

Автор: 

електроенергія (6175) ДТЕК (1981)


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Дякую хлопцям
Вони також герої
Без автоматів та джавелінів

але в моїй особисто оселі світло відновили вчора менш як за дві години
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30.03.2022 16:11 Відповісти
А шо там Макарівський р-н?
Відступають чи ні?
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30.03.2022 16:16 Відповісти
Не люблю я Ахмєтку. Але електрику в нашому селі після обстрілів швидко відновлюють. Хлопці з обленерго майже цілодобово працюють. Респект від києво-святошинського!
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30.03.2022 17:17 Відповісти
Велика подяка нашим енергетикам і аварійникам!
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30.03.2022 18:32 Відповісти
 
 