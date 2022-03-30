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Новини Війна
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За оцінками США, в Україні вбито понад 10 тис. російських військових, – Нуланд

рф,армія

За оцінками США, у війні в Україні російська сторона втратила понад 10 тисяч військових.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор. НЕТ із посиланням на Настоящее Время.

У відповіді на запитання журналіста, чи можливе перемир'я між Росією та Україною найближчими тижнями, заступник держсекретаря США зазначила, що "цього й добиваються українці та їхні союзники", але "Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. ".

"Російська сторона зазнає неймовірних втрат. За нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян. Але поки не буде справжнього перемир'я - не буде серйозних переговорів", - сказала Нуланд в інтерв'ю.

З початку війни РФ повідомляла про втрати двічі. 2 березня Міноборони РФ відзвітувало про загибель близько 498 військовослужбовців, 1597 було поранено. 25 березня відомство повідомило про загибель 1351 військовослужбовця під час військових дій в Україні, також 3825 військових отримали поранення.

За даними Генштаб ЗСУ на 30 березня, втрати особового складу армії РФ в Україні становлять близько 17,3 тисяч осіб. За оцінками НАТО, за час воєнних дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, повідомило видання Time 24 березня.

Автор: 

армія рф (17160) Нуланд (175) втрати (4381)


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Топ коментарі
+16
хай по полях пазли приїдуть позбирають з того. що дикі собаки тягпють
а потім кажуть, що наші оцінки завищені
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30.03.2022 16:24
+12
Американці рахують російських військових, росгвардія, пвкашники, диниряни з абхазами та осетинами туди не входять.То лайно ніхто не рахує.
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30.03.2022 16:28
+12
Vot krasyvo javelinom podbyli tank,zacyta nepomogla
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30.03.2022 16:39
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хай по полях пазли приїдуть позбирають з того. що дикі собаки тягпють
а потім кажуть, що наші оцінки завищені
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30.03.2022 16:24 Відповісти
Американці рахують російських військових, росгвардія, пвкашники, диниряни з абхазами та осетинами туди не входять.То лайно ніхто не рахує.
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30.03.2022 16:28 Відповісти
здається, навіть рашанське міністерство оборони
коли наші казали про приблизно 15 кілосвинособак рашанє визнали 1347 усього

дебіли
в них децимация - це не вбити кожного десятого, а порахувати одного з десятьох
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30.03.2022 16:34 Відповісти
Теж хотів те саме написати.
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30.03.2022 23:16 Відповісти
не военнослужащих, а неподмытых кацапских мразей
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30.03.2022 16:26 Відповісти
Это правильная цифра. Потому что в нее не вошли убитые кацапы, уничтоженные силами теробороны в прилегающих лесопосадках, и прочие непонятные типочки без знаков различия, "убитые при попытках к бегству" во время взятия в плен.
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30.03.2022 16:27 Відповісти
и да, будущие потери сирийских морских котиков и северо-осетинских пилотов тоже в американскую статистику не попадут.
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30.03.2022 16:32 Відповісти
ДНР-ЛНР тоже. Их даже русские за потери не считают.
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30.03.2022 16:34 Відповісти
Потерять дэнээровца-это только приобрести!
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30.03.2022 17:00 Відповісти
То було пояснення. Це цифри з російських документів. Цифри занижені, щоб начальство не сварилося.
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30.03.2022 16:31 Відповісти
Заместитель госсекретаря США берет цифры из российских документов?
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30.03.2022 16:58 Відповісти
Этим повезло. Они получат медальку за мужество (посмертно), а тем кто в лесопосадках будут 10 лет числиться в "безвести".

Это каким надо быть идиотом, чтобы ради медальки "за яхту сечина" жизнь положить?
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30.03.2022 16:34 Відповісти
Быть идиотом не обязательно. Достаточно быть исконно-скрепоносным руцкомирцем - и скоростной автобан "Все в рай!" к их услугам.
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30.03.2022 16:55 Відповісти
МенІ цІкаво - коли ми вб'ємо УСІХ кацапів, Нуланд скаже, що їхні втрати склали - "майже усі"?
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30.03.2022 16:34 Відповісти
По статистике, когда боестолкновения происходят преимущественно с применением автоматического огнестрельного оружия, то соотношение убитых к раненым 1 к 3м.
Если превалирует артиллерия - 1 к 5ти...
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30.03.2022 16:35 Відповісти
Vot krasyvo javelinom podbyli tank,zacyta nepomogla
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30.03.2022 16:39 Відповісти
Из танка сделали САУ
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30.03.2022 17:01 Відповісти
Яке САУ?Металобрухт.
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30.03.2022 17:57 Відповісти
"Отхожеє мєсто". Тепер кацапи можуть ходить срать у дірку на місці танкової башти. )))
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30.03.2022 23:20 Відповісти
їхні експерти казали що Україна і неділі не протримається а хто рахував кацапів яких по лісах Сумщині і Черніговщині вадяється як гною
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30.03.2022 16:43 Відповісти
Я так розумію, це втрати саме військ РФ? Без урахування втрат бойовиків ДНР/ЛНР?
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30.03.2022 16:49 Відповісти
Там не считают сгоревших и пропавших без вести, а таких большинство. Поэтому украинские подсчеты самые адекватные.
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30.03.2022 17:00 Відповісти
Amerika ne melachitsa, shtitajet tolka 10tisichami, sleushtiji raz budet 20tisech, potom 30tisech..., 100tisech, 1miljon..., dohlix, vonjuchix roZZijan fashistkoi *****-raciji putina *****.
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30.03.2022 17:18 Відповісти
 
 