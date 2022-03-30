За оцінками США, в Україні вбито понад 10 тис. російських військових, – Нуланд

За оцінками США, у війні в Україні російська сторона втратила понад 10 тисяч військових.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор. НЕТ із посиланням на Настоящее Время.

У відповіді на запитання журналіста, чи можливе перемир'я між Росією та Україною найближчими тижнями, заступник держсекретаря США зазначила, що "цього й добиваються українці та їхні союзники", але "Росія поки що не до кінця зрозуміла, наскільки міцна українська армія. ".

"Російська сторона зазнає неймовірних втрат. За нашими оцінками, вбито понад 10 тисяч росіян. Але поки не буде справжнього перемир'я - не буде серйозних переговорів", - сказала Нуланд в інтерв'ю.

З початку війни РФ повідомляла про втрати двічі. 2 березня Міноборони РФ відзвітувало про загибель близько 498 військовослужбовців, 1597 було поранено. 25 березня відомство повідомило про загибель 1351 військовослужбовця під час військових дій в Україні, також 3825 військових отримали поранення.

За даними Генштаб ЗСУ на 30 березня, втрати особового складу армії РФ в Україні становлять близько 17,3 тисяч осіб. За оцінками НАТО, за час воєнних дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових, повідомило видання Time 24 березня.