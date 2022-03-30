З Ізюма, де не припиняються обстріли, не можуть виїхати 20 тисяч жителів, - міськрада

На Харківщині з міста Ізюм, частину якого зайняли російські загарбники й де не припиняються обстріли, загалом вдалося врятувати 3 тис. громадян, фактично заручниками залишаються 20 тис. мешканців, яким неможливо доставити гуманітарну допомогу.

Про це в коментарі Укрінформу сказав начальник Управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, передає Цензор.НЕТ.

"Врятовано 3 тисячі, їх встигли організовано евакуювати. А в місті залишилось близько 20 тис. ізюмчан. Ідуть бої. Окупанти відмовляють у гуманітарних коридорах", - повідомив Стрельник.

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Зазначається, що зв’язку з містянами немає. Порахувати кількість жертв ворожих обстрілів і авіабомбардувань зараз теж неможливо.

Раніше міський голова Ізюма Валерій Марченко розповів сайту "Децентралізація", що росіянами "розбито, спалено, сплюндровано" все, що зроблено та реконструйовано за останні 8 років, і те, що десятиліттями будувалося в місті. Так, повністю зруйновані лікарні, дитячі садочки та близько 80% багатоповерхової житлової забудови. В Ізюмі немає води, газу, опалення, світла та мобільного зв’язку.