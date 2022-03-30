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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Договір про безпеку України буде винесено на референдум, процедура проведення якого розпочнеться лише після виведення військ РФ із території України, - ОП

Всеукраїнський референдум, який дасть змогу затвердити положення Договору про безпеку України, буде проведено лише після виведення всіх російських військ із території України.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу в українському медіацентрі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Договір про безпеку, для того щоб він був справді зафіксований правильно в міжнародному праві, там процедура буде наступна: референдум в Україні, після цього ратифікація парламентами країн-гарантів та Верховною Радою. Безумовно, референдум не відбуватиметься сьогодні, бо сьогодні у нас воєнний стан. Триває війна. Процедура проведення референдумів в Україні є чіткою і збалансованою, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму лише після того, як російські війська залишать територію України", - сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова стати гарантом безпеки України

Водночас він уточнив, що ЗС РФ мають відійти щонайменше на позиції, які вони займали на момент 23 лютого поточного року.

Подоляк також додав, що Договір про безпеку України буде відкритим і всі охочі країни зможуть до нього приєднатися.

Також читайте: Ізраїль може стати одним із гарантів безпеки України, - Єрмак

безпека (927) договір (323) референдум (627) гарантія (267) Офіс Президента (2018) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+36
1. Референдум може бути лише коли російські нацисти підутт з Криму і Донбасу.
2. Російські нацисти не можуть бути гарантами України.
Крапка.
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30.03.2022 16:38
+29
уйло реально захватил Херсон, ложит кучу юнитов-орков в Мариуполе, хочет окружить ООС, чтобы отойти к 23 февраля? Серьезно
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30.03.2022 16:36
+27
а на пІдставі чого будуть відпущені ворожі війська після гвалтування України?????
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30.03.2022 16:39
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А рехверендум в die будет?
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30.03.2022 16:33 Відповісти
Референдум будет только после того как мы будем стоять на своих границах и в своем Крыму .... Вот тогда будем референдум делать будет Краснодарский край наш или нет
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30.03.2022 16:46 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/515424679949014?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)

Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.

Слава ЗСУ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197
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30.03.2022 18:10 Відповісти
Рехверендум буде тільки в найобіє...
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30.03.2022 20:01 Відповісти
уйло реально захватил Херсон, ложит кучу юнитов-орков в Мариуполе, хочет окружить ООС, чтобы отойти к 23 февраля? Серьезно
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30.03.2022 16:36 Відповісти
а на пІдставі чого будуть відпущені ворожі війська після гвалтування України?????
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30.03.2022 16:39 Відповісти
Все правильно за виключенням того, що Херсон ******** чи здали - міст через Дніпро не підірвали...
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30.03.2022 16:45 Відповісти
Это же Квартал 95
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30.03.2022 17:52 Відповісти
Нє прокатило
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30.03.2022 16:36 Відповісти
Да,риторика помінялась. Навіть згадав,що не можна....Конструкцію переписувать
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30.03.2022 16:46 Відповісти
Що нє прокатіло? Це з самого початку було зрозуміло. Навіть без його подальшого розжовування для більшості дебілів, які не не можуть прочитати закон. Але треба ж було розвести зраду і всіх обісрати.

Ще раз, для самих твердолобих:

Голосування за курс в НАТО, який прописаний в КУ, відбудеться шляхом всенародного референдуму. Референдум можливий за умови відсутності військового стану, а той, в свою чергу, за умови виведення всіх ворожих військ. Якщо альтернативні гарантії, про які зараз йдеться, не влаштують людей, за зміни про відмову від курсу НАТО ніхто не проголосує. Рашисти мають це розуміти і йти на поступки. Все.
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30.03.2022 17:15 Відповісти
Для ЗЕбілів: "Всеукраїнський референдум, який дасть змогу затвердити положення Договору про безпеку України" Джерело: а не "Голосування за курс в НАТО..."
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30.03.2022 17:32 Відповісти
Візьми відкрий Конституцію України, потім ЗУ "Про всеукраїнський референдум", вивчи процедуру, питання, які можуть виноситись на референдум, а вже потім публікуй свої висери.
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30.03.2022 18:29 Відповісти
Так от, питання територіальної цілісності на референдум виноситися не можуть. Запийте водою, ніхто вашим падєльникам москалям нічого дарувати не буде ні на 15 років, ні на 1 рік.
Україна стане членом НАТО.
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31.03.2022 01:05 Відповісти
Ще один грамотний. ДЕ в моєму тексті йшлося про референдум за території?
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31.03.2022 01:22 Відповісти
Це в тексті зєбілів у їх зрадницьких договорняках, які вони хочуть референдувати і за які ти агітуєш
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31.03.2022 02:47 Відповісти
Добре, давай ще глянемо на тексти зебілів. Посилання на джерело.
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31.03.2022 04:16 Відповісти
Як повідомили з Мі-6, зєшобла продає кацапоїдам Україну. Єдині дискусії які можуть вестися це - яка ціна?

Жодних договорів чи навіть перемовин, крім гуманітарних між військовими, з вбивцями та окупантами не може і не повинно бути!
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31.03.2022 00:59 Відповісти
Як повідомили з Мі-6 - посилання на джерело.
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31.03.2022 01:20 Відповісти
Прослухай Ліз Трасс
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31.03.2022 02:49 Відповісти
залюбки послухаю, але де посилання на джерело?
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31.03.2022 04:15 Відповісти
Спочатку треба буде з Конституції вилучити НАТО, а в же потім впроваджувати в життя ідеї-95.
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30.03.2022 16:37 Відповісти
Спочатку треба декілька мирних років, щоб людей повернути, до того, як референдуми марити. А так - є Конституція, є її положення - і яиконуй, як гарант.
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30.03.2022 16:53 Відповісти
Іще хотів добавить може треба відбудуватись за рахунок раші а тоді всі рехве Ахромендуми як ви думаєте Українці!
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30.03.2022 17:46 Відповісти
Войска раши должны быть вообще выведены хотя бы с Донбасса и по возможности с Крыма..Не нужно возобновлять стену ,на Донбассе которая уже существует 8 лет существуети возвращаться к пунктам «Минского договорняка»ведь именно выполнения условий «минска»по Донбассу будет требовать «пу»от Зеленского на совместных переговорах (если они состоятся)..
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30.03.2022 16:37 Відповісти
Хай падлюки виходять з України,короткими перебіжками,а референдум проведем колись.Звичайно шкода,що навіть Донбас не відібрали завдякі агрохіміям.
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30.03.2022 16:37 Відповісти
1. Референдум може бути лише коли російські нацисти підутт з Криму і Донбасу.
2. Російські нацисти не можуть бути гарантами України.
Крапка.
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30.03.2022 16:38 Відповісти
Тобто вже не "може бути", а "БУДЕ". Яка краса! А хто підраховувати буде? Та сама ж ОПа? Так і тягне ляпнути - не лякайте президента, він лиш грає тим, чим вміє. Просто прищемить йому той інструмент гравця.
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30.03.2022 16:39 Відповісти
Навряд чи вони відійдуть на позиції 23,хіба зі всією луганською і донецькою областю і гарантією про подачу води в крим
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30.03.2022 16:39 Відповісти
"виведення військ РФ" - Якось не віриться, що це скоро станеться. Це ж треба Херсон та Маріуполь звільнити.
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30.03.2022 16:41 Відповісти
Херсонмаріуполь вже теж у лапках, агрохімія каже що не має політичного мандату аби обговорювати ці спірні території...
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30.03.2022 16:45 Відповісти
Тобто все буде домовлено і прийнято на перед, а згодом для "галочки" проведуть референдум який впринципі вже нічого не вирішуватиме.
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30.03.2022 16:41 Відповісти
Да, это в стиле Раши. Но есть проблема - украинский народ.
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30.03.2022 17:21 Відповісти
Питання будувати дороги чи ракети для ЗСУ чомусь не виносилося на рєфєрєндум, мабуть не таке важливе...
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30.03.2022 16:42 Відповісти
Вы их быстрее выгоните, чем они уйдут.
Слава Украине!
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30.03.2022 16:42 Відповісти
Подоляк - с пєчкі бряк. Я іноді хочу із своїм котом провести рехверендум, щоб він пішов жити на вулицю. І я отримаю бажаний результат, бо знаю як
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30.03.2022 16:42 Відповісти
испанский стыд выбравшим этих - ...
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30.03.2022 16:42 Відповісти
а 5 питань від *********** будуть ? чи зразу рехверендум ?
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30.03.2022 16:43 Відповісти
это было сказано ********** подоляком... тем, кто был ничем на переговорах в турции...
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30.03.2022 16:43 Відповісти
ЩОСЬ МЕНІ ПІДКАЗУЄ, ЩО ПОДЛЯК ТА ЩЕ ПАРА ЙОГО "ПОДЄЛЬНІКОВ" БУДУТЬ КАТАТИСЬ У СМІТТЄВИХ БАКАХ, ЯК ЦЕ БУЛО У 2014 З ПОСІБНИКАМИ РИГІВ, ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ МАЙДАНУ...
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30.03.2022 16:43 Відповісти
Якщо кацапи виведуть війська, то ніяких референдумів вже не треба в тому числі з Криму, Донецька і Луганська.
Але ж ЗЄшобло не буде зєлємойським шоблом якщо не буде намагатися змінювати це формулювання і паритиме його в іншому зручному для кацапів вигляді.
А ще не треба забувати що Зєлємойські ******* ламати закони і Конституцію через коліно.
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30.03.2022 16:45 Відповісти
НАРОДЕ УКРАЇНИ! ПІДІЙМАЙТЕСЬ! ОИШЕ НАРОД СПАСЕ УКРАЇНУ! наволоч типу подоляків, арахамій, шмурдяків - здали Україну на перемовинах у туреччині... лише воля народу спасе УКРАЇНУ!
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30.03.2022 16:45 Відповісти
О чем вобще говорят наши переговорники?
Вот заяаление Мединского и они явно понимают эти переговоры как практическую капитуляцию.

Мединский «расшифровывает» результаты переговоров для РФ



В основном несет бред, но среди нормальных заявлений:

▪️«Украина по сути согласилась на принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения военных баз».

▪️«Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с РФ».

▪️«Украина в своих предложениях обязуется проводить военные учения только по согласию государств-гарантов, в числе которых Россия».

▪️«Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной» (РФ требует от Киева признать российский статус Крыма и независимость «ЛДНР», что украинские власти обсуждать отказываются).
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30.03.2022 16:46 Відповісти
Це нормальні заяви?! Це хотєлкі кацапсячі!
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30.03.2022 19:46 Відповісти
ОП(офісу путенга) в Україні найкращий варіант виконувати те.що написано в Конституції України , а не створювати в державі прорашистські мутняки- референдуми,усилена нейтралізація країни гаранти і т.д.Все це прорашистська муйня на пісній олії
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30.03.2022 16:46 Відповісти
А вопрос "Считаете ли Вы ху@ло и его опричников военными преступниками?" на референдум будет выноситься?... Минимум, что должно произойти до референдума - Полное освобождение до границ Украины 1991 года, посадка пожизненная всех, кто развязал и участвовал, репарации на 300 лет вперед, полное разоружение, запрет иметь флот, стратегическую авиацию, ядерное оружие и расчленение на 89 уютных частей, которые будут сраться друг с другом за ресурсы...после этого можно и референдум в Украине об основах безопасности проводить...
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30.03.2022 16:46 Відповісти
совершенно о души и искренно пожелаю ********* подоляку подохнуть... а того, кто привел его в жОПу - захлебнуться в воде с чайной ложки...
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30.03.2022 16:47 Відповісти
Референдум ніяк не вплине на "мирну" угоду з рєфє, це профанація.

років двадцять тому, голосували на такому же референдумі, щоб депутатів було 300, а не 450 і що?

Ще раз: референдум жодним чином не вплине на статті "мирного договора", ось просто - ніяк! Україні прийдеться виконувати "мирну" угоду від офісу Зе.
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30.03.2022 16:47 Відповісти
Более того, там хотят отдельно прописать, что этот «договор» выше местного законодательства
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30.03.2022 17:53 Відповісти
не надо ничего прописывать международные договора выше местного законодательства.
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30.03.2022 18:21 Відповісти
З якої це радості Україні прийдеться виконувати корупційний договорняк? Їх швидше підвісять, ніж вони встигнуть щось підписати
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31.03.2022 01:14 Відповісти
А може не їм це прийдеться вирішувати, після того,що натворили не буде їм віри і рейтингів
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30.03.2022 16:48 Відповісти
...після виведення військ РФ із території України, - ОП з усієї України, включаючи Крим і Донбас!!!
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30.03.2022 16:50 Відповісти
Цікавий вимальовується договір про безпеку, в якому буде і росія. Нічого не нагадує? Я , звичайно не експерт, в таких питаннях, тому хотів би послухати думку військових, бойових генералів, та політсили ЄС.
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30.03.2022 16:54 Відповісти
Це найвища форма насмішки і приниження українського народу - укладати договір про гарантування безпеки з вбивцями і катами українського народу.
Кремлівські консерви уже навіть не приховують своєї кацапської суті
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31.03.2022 01:19 Відповісти
т.е. в результатах референдума они не сомневаются
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30.03.2022 16:54 Відповісти
А россия ,что обязуется ? Нифуя? Классный договор.
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30.03.2022 16:55 Відповісти
вывод войск каких?донбас и крым не считается?
даже без этого
пока видно, что ничего рядом этого нет
поэтому это все фантастика пока
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30.03.2022 16:56 Відповісти
почему рахания уверен что его договор поддержат я таких дебилов не наблюдаю кроме дермака подоляка арахании
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30.03.2022 16:57 Відповісти
А если народ на референдуме не поддержит этот договор,то фашисты опять введут войска и война продолжится?
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30.03.2022 16:58 Відповісти
Звичайно, але уже з новими силами, тактикою і переозброїним москалем
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31.03.2022 01:22 Відповісти
сами орки никогда не выйдут с Украины или есть еще те кто верит в сказки *****...
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30.03.2022 17:02 Відповісти
Важко собі уявити що думає чоловік який побачив свою дружину мертву і дітей на асфальті, чоловік якого дружину гвалтували кацапи і зе хоче через свій референдум зробити кацапів і українців братами
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30.03.2022 17:06 Відповісти
Мабуть він просто хоче відпрацювати отриману суму
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31.03.2022 01:23 Відповісти
организация преступников (ОП) должна быть предана суду как можно раньше!
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30.03.2022 17:07 Відповісти
Це лише проект договору української сторони!

Який має розглянути путін, і запропонувати свій проект договору.

А путін там пропише всі свої 4 путінські хотєлкі!
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30.03.2022 17:09 Відповісти
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30.03.2022 17:17 Відповісти
После «результатов» вчерашних переговоров и высказываний всех(!) «переговорщиков» - два варианта:
- пробный шар=>как украинцы отреагируют;
- тянут время=>для чего 🤷‍♀️.
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30.03.2022 17:18 Відповісти
Щось мені пригадався отой опроснік "5 запитань президенту України" (якщо не помиляюсь) то чи не буде анонсований реХверендум таким опросником і з такими ж наслідками - на смітнику.
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30.03.2022 17:19 Відповісти
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30.03.2022 17:23 Відповісти
Ось чого буде вартий цей договір
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30.03.2022 17:24 Відповісти
Ну, *****! Неможливо слухати це варнякання. Прохання до ЦЕНЗОР.NET - не публікуйте взагалі маячні, яку вивергають із себе ці зелені козли. Будь ласка!
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30.03.2022 17:23 Відповісти
А як ще ми будемо дізнаватися про дурість (або підлість) тих, кого нам вибрали у владу?
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30.03.2022 19:56 Відповісти
ОП действительно в это верит
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30.03.2022 17:38 Відповісти
А у війну не вірили. Чи варто покладатись га них далі.
Ще накрутять.
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30.03.2022 17:54 Відповісти
Ідіоти знову за своє.
Гарантів не п'є, а вони з тим медвечуківським референдумом носяться.
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30.03.2022 17:43 Відповісти
Поки Подоляк і Ко торгують лицем на переговорах ні про що - Фінляндія взяла це до уваги, і від сьогодні відновлює перевезення залізницею з рашистами, а Франція відкриває назад туристичні візи з Мордором. Всі повірили у війну України з орками не на життя, а на смерть, а тут українська делегація ледь мирову не підписала (ще й м'ясників собі "гарантами" безпеки забажала).
Ніхто не буде йти на смертельні санкції, коли Україна в любу хвилину може "домовитись".
Наші дуже прозоро на це натякнули.
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30.03.2022 18:01 Відповісти
Британцы уже зассали давать нам гарантии.Какой на фиг договор и референдум?
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30.03.2022 18:08 Відповісти
А навіщо британцям давати гарантії Україні, якщо українська влада і так з агресором домовиться? Про гарантії безпеки з боку агресора. Та-дам! Можна сміятися.
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30.03.2022 20:02 Відповісти
Продасть український народ, а не домовиться
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31.03.2022 01:27 Відповісти
Я нічого не зрозумів, що і як.
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31.03.2022 00:04 Відповісти
Він що, в брєду? Який референдум, по якому питанню, що за "безпека", .. про що ти взагалі, Зеленський? На тебе шиза напала, чи що?
Де Ляшко? Вколи йому антибіотик якийсь!.....
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24.04.2022 04:16 Відповісти
 
 