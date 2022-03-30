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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою: йдеться про існування України

Петро Порошенко закликав європейських лідерів запровадити ембарго на російські енергоносії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Сололідарності", про це Порошенко повідомив в ефірі грецького телеканалу ERT.

Порошенко наголосив, що Україна за день у боротьбі з російською навалою витрачає стільки боєприпасів, скільки Захід постачає за місяць. П’ятий Президент закликав європейських лідерів бути більш рішучими у тиску на агресора.

Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою: йдеться про існування України 01

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"Причина, чому Путін нас атакує, є дуже простою. Він хоче бачити нас, українців, мертвими. І він не хоче бачити Україну державою. Все тут має бути або великим Радянським Союзом, або Російською імперією у редакції 2.0", – зауважує Порошенко.

"Ви не можете собі уявити, скільки протитанкових ракет ми витрачаємо на день. Більше, ніж НАТО, Європейський Союз та Сполучені Штати постачають на місяць. Ми розплачуємося за нерішучість політиків, які кажуть, що "ні, ні, ні. Давайте не дратувати Путіна". Коли сьогодні дехто з лідерів Європейського Союзу каже, що ембарго на російські нафту і газ було б задорогим для європейської економіки, то я кажу "Невже? Йдеться ж не про гроші", – наголошує Порошенко.


Порошенко в ефірі грецького телеканалу закликав лідерів ЄС не міряти нафтове ембарго проти Росії своєю вигодою: йдеться про існування України 02

Також дивіться: Порошенко звернувся до росіян, які виїхали в Грузію: Не мовчіть, вам не вдасться просто "пересидіти" цю війну. ВIДЕО

Він також розповів грецьким телеглядачам про гуманітарну катастрофу у Маріуполі, де протягом століть мешкала велика грецька громада. Зараз путінські війська цілеспрямовано знищують місто.

"Маріуполь був символом процвітання на Донбасі. Люди могли порівняти, що відбувалося в Донецьку під російською окупацією – і що відбувалося в Маріуполі під урядуванням України, де ми повернули контроль над містом після російського захоплення Маріуполя у 2014 році", – порівнює Порошенко.

П’ятий Президент зауважив, що територіальні поступки ворогу є неможливими: "Це є неприйнятним для України так само, як і для Греції у випадку, якби вам зараз хтось запропонував, скажімо, віддати кілька островів Росії. Можу собі лише уявити, якою була б реакція греків. І така саме реакція сьогодні від українців", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

Греція (599) Порошенко (15156) ембарго (305)


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Топ коментарі
+25
Как же сейчас не хватает Пороха во главе страны...
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30.03.2022 16:35
+15
Ну, так мудрий нарід уставший от вайни, вибрав собі клоуна-малороса президентом, щоб той закінчив війну (наївні *******), але при ньому війна перекинулася на всю країну!!!
Але для мудрого наріду щастя, що Янелох перетворився на Яневтік!!!!
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30.03.2022 16:43
+14
По крайней мере отстрочил бы войну до конца своей каденции. Согласись, при Порохе того, что сейчас есть, точно не было...
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30.03.2022 16:39
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Как же сейчас не хватает Пороха во главе страны...
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30.03.2022 16:35 Відповісти
І шо він би зробив?
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30.03.2022 16:36 Відповісти
По крайней мере отстрочил бы войну до конца своей каденции. Согласись, при Порохе того, что сейчас есть, точно не было...
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30.03.2022 16:39 Відповісти
Що ж це за життя по-новому? Це відстрочка життя по-новому? россія це як гнілий зуб у роті - можно не пити гарячого, холодного, пити періодично німисіл щоб не боліло. Але нормальні людина йде до лікаря та через біль лікує або вириває. Так що так собі ідея. Чи може він нам про важливість віри та мови під час війни розповів би? Коли украінські руськомовні патріоти України гинуть за нашу країну.
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30.03.2022 16:49 Відповісти
руськомовні патріоти нині в офіційному спілкуванні принципово переходять на державну. І навіть в побутовому стараються...

Да, і поточне загострення воєних дій (з 24/02) довело, що у війні з касапом без армії, мови і віри - не обійтись.
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30.03.2022 17:01 Відповісти
Избрание янелоха в президенты с последующим монобольшинством в раде и привело в конечном итоге к войне. ***** для себя решило: сейчас можно...
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30.03.2022 17:08 Відповісти
В точку!
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30.03.2022 19:09 Відповісти
Врятував Маріуполь разом з українцями, потратив гроші на тероборону,виводив людей по коридорам і говорить правильні речі. Що зробив зе?або його неледі....Марина Порошенко зустрічала людей з евакуації і допомогала
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30.03.2022 16:52 Відповісти
зеледі з мамою рімою і дітьми - в еміграції.
"https://t.me/pecherhill/729 А вот Первая Леди нас появлением на телевидении как-то не радует. Где она находится сейчас мы понятия не имеем. Наши источники разводят руками, Елену Зеленскую никто не видел. Равно как и родителей президента. Еще одно доказательство, что слитая незадолго до войны запись где голос похожий на Зеленского приказывал вывезти его родителей за границу и приготовить квартиру во Львове, была далеко не фейком, как нас убеждали ЛОМы Миши Подоляка ."
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30.03.2022 17:07 Відповісти
Явно, що не скоїв діверсію з нептунами, вільхами, виводом позицій в херсонській області, через що стало можливим пробитися сухопутного коридору. Не пускав би арахімію продавати Крим у Турцію. Не дав би під час пандемії продати до Китаю маски і купити перший рік рівно 0 кисневих концентраторів. Не витрачав би на наразі знищені дороги і велике крадівництво у 5 разів більше, ніж на армію. Не відпускав би вагнерівців та вбивць підлітка в Харкові (Дідик, Чубенко). Не крав би клістрони з ППО.
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30.03.2022 16:58 Відповісти
87% граждан Украины поддерживают действия сегодняшнего президента. Так что вспоминай порошенко как вкусный "совковый пломбир".
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30.03.2022 16:39 Відповісти
вон не шостый, вон першый? да ?
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30.03.2022 16:42 Відповісти
Ну, так мудрий нарід уставший от вайни, вибрав собі клоуна-малороса президентом, щоб той закінчив війну (наївні *******), але при ньому війна перекинулася на всю країну!!!
Але для мудрого наріду щастя, що Янелох перетворився на Яневтік!!!!
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30.03.2022 16:43 Відповісти
йому нема куди втікати. Ростов - вже зайнятий. А якщо би втік на землю обітовану - його би і звідти дістали по 111-тій...
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30.03.2022 16:51 Відповісти
ти особисто проводив опитування ? мені одному здається що ти брешеш більше зливного бачка ?
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30.03.2022 16:53 Відповісти
Якось вже стали забувати, що пешою вимогою раші були кордони НАТО на 1996 рік. НАТО це не забуло?
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30.03.2022 16:38 Відповісти
та пересічні обивателі, навіть в тій же лівацькій Греції (для яких Порох розпинається у в'ю) - навіть не хотіли ні чути ні вникати в ті же ультиматуми *****.
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30.03.2022 16:48 Відповісти
Я б додав не тільки про існування України а як мінімум існування всіх країн східної Європі, ЄС як такого і НАТО.
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30.03.2022 16:52 Відповісти
Плюс приватної власності, демократії, свобод і заможного життя, ринкової економіки до яких вони так звикли.
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30.03.2022 16:54 Відповісти
Арєстовіч - прєкращяй тошніть!
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30.03.2022 17:00 Відповісти
Не перед кем тут выступать! Тут столько денег кацапских крутится. шо жах! ЕРТ-1 конечно. государственный канал. но есть куча частных каналов. один из них принадлежит рос.олигарху Саввиди ивану. вот это падло!! там один фанасис авгеринос чего стоит... аккредитованный в москве. Столько грязи. столько фейков. кадыров-герой. съемки. как они. падлы. раздают гуманитарку и т.д. Просто противно включать телевизор. И. что толку. что мы жалуемся. Демократия... какая на хер демократия. по всей Европе запрещены эти фейки. а здесь процветают. Проходят митинги *Нет войне* *НАТО вон из Греции* ни одного укр.флага.

.
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30.03.2022 17:00 Відповісти
А ось декілька островів Греція залюбки віддала би рашці. В оренду на кількадесят років. За грубі гроші, правда. Вони нещодавно подібні угоди всім пропонували. Пороху треба було для прикладу вкрутити грекам про Македонію або цілий Пелопонес, от тоді б відразу ситуацію усвідомили.
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30.03.2022 19:27 Відповісти
Перепрошую, Ірино. Це я дописувачу, що нижче.
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30.03.2022 19:31 Відповісти
"П'ятий Президент зауважив, що територіальні поступки ворогу є неможливими: "Це є неприйнятним для України так само, як і для Греції у випадку, якби вам зараз хтось запропонував, скажімо, віддати кілька островів Росії. Можу собі лише уявити, якою була б реакція греків. І така саме реакція сьогодні від українців". - Це Порох так наїхав на ЗЕ-команду і їх вчорашні заяви?
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30.03.2022 17:00 Відповісти
отож. Але не у внутрішньому медіапросторі.
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30.03.2022 17:17 Відповісти
 
 