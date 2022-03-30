Компанія Yves Rocher призупинила інвестиції в російський бізнес, але поки не йде з ринку РФ
Французька косметична компанія Le Groupe Rocher, до якої входить бренд Yves Rocher, прийняла рішення лишитися на російському ринку, хоча припиняє інвестувати в нього. Також бренд більше не співпрацюватиме з російськими ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прес-релізі компанії від 16 березня. На запит журналістів Цензор.НЕТ у компанії відповіли, що на сьогодні він є актуальним.
У заяві компанії сказали, що шоковані жахливою трагедією і "з найбільшою рішучістю засуджують цю ситуацію, яка впливає на всіх нас. Ми щодня отримуємо зворушливі відгуки від наших команд; всі наші думки з українським народом і з нашими співробітниками".
Компанія повідомила, що всіляко підтримує своїх українських співробітників, зокрема зберігши їм заробітну плату, надаючи фінансову допомогу та координуючи виїзд з небезпечних районів тих, хто бажає виїхати. У цьому допомагають офіси компанії в інших країнах.
Варто зазначити, що на сьогодні магазини Yves Rocher в Україні не працюють.
Також Le Groupe Rocher пожертвувала 250 тисяч євро на допомогу українським біженцям.
"Поки що ми вирішили продовжувати свою діяльність у Росії. Це наш обов’язок піклуватися про наших 630 співробітників, а також про понад 2500 франдчайзингових співробітників, які працюють в Росії і не несуть відповідальності за поточну ситуацію. Враховуючи таку відповідальність перед нашими командами в Росії, ми будемо намагатися підтримувати наші основні операції в країні.
Проте ми призупиняємо негайно будь-які інвестиції та будь-яку присутність у ЗМІ. Крім того, ми дуже уважно стежимо за ситуацією і в разі потреби вживемо необхідних заходів за потреби", - сказано у документі.
Наостанок компанія нагадала, що представлена в 115 країнах світу і має місію працювати на загальне благо
"навіть у складних і нестабільних ситуаціях".
"Ми повинні тримайтеся курсу та піклуватися про всіх людей у дусі братерства. Ми щиро віримо в дипломатичні зусилля, щоб покласти край цій ситуації якомога швидше. Цього ми бажаємо від щирого серця", - підсумували вони.
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