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Компанія Yves Rocher призупинила інвестиції в російський бізнес, але поки не йде з ринку РФ

rocher,yves

Французька косметична компанія Le Groupe Rocher, до якої входить бренд Yves Rocher, прийняла рішення лишитися на російському ринку, хоча припиняє інвестувати в нього. Також бренд більше не співпрацюватиме з російськими ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у прес-релізі компанії від 16 березня. На запит журналістів Цензор.НЕТ у компанії відповіли, що на сьогодні він є актуальним.

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У заяві компанії сказали, що шоковані жахливою трагедією і "з найбільшою рішучістю засуджують цю ситуацію, яка впливає на всіх нас. Ми щодня отримуємо зворушливі відгуки від наших команд; всі наші думки з українським народом і з нашими співробітниками".

Компанія повідомила, що всіляко підтримує своїх українських співробітників, зокрема зберігши їм заробітну плату, надаючи фінансову допомогу та координуючи виїзд з небезпечних районів тих, хто бажає виїхати. У цьому допомагають офіси компанії в інших країнах.

Варто зазначити, що на сьогодні магазини Yves Rocher  в Україні не працюють.

Також Le Groupe Rocher пожертвувала 250 тисяч євро на допомогу українським біженцям.

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"Поки що ми вирішили продовжувати свою діяльність у Росії. Це наш обов’язок піклуватися про наших 630 співробітників, а також про понад 2500 франдчайзингових співробітників, які працюють в Росії і не несуть відповідальності за поточну ситуацію. Враховуючи таку відповідальність перед нашими командами в Росії, ми будемо намагатися підтримувати наші основні операції в країні.

Проте ми призупиняємо негайно будь-які інвестиції та будь-яку присутність у ЗМІ. Крім того, ми дуже уважно стежимо за ситуацією і в разі потреби вживемо необхідних заходів за потреби", - сказано у документі.

Наостанок компанія нагадала, що представлена ​​в 115 країнах світу і має місію працювати на загальне благо 
"навіть у складних і нестабільних ситуаціях".

"Ми повинні тримайтеся курсу та піклуватися про всіх людей у ​​дусі братерства. Ми щиро віримо в дипломатичні зусилля, щоб покласти край цій ситуації якомога швидше. Цього ми бажаємо від щирого серця", - підсумували вони.

санкції (11750) Франція (3037) Yves Rocher (1)


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Ох как же вы переживаете за *ваших сатрудников, ведь ани тне винаваты*... брехливые корыстливые лягушатники, ну и сосите ***** дальше, белый флаг еще вывесить не забудьте, вам же не привыкать
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30.03.2022 16:39 Відповісти
Поки що ми вирішили продовжувати свою діяльність у Росії
Будемо робити "Тройной адєкалон"
з запахом портянок бурятов
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30.03.2022 16:42 Відповісти
ну правильно. Если остаться на росийском рынке хотя бы еще на пол-года, то на памперсах и прокладках можно столько бабла нарубить, как за три года на лакшери-парфумах.
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30.03.2022 16:45 Відповісти
Люди, які їм не подобалися (російським окупантам. - Ред.) - їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися… Джерело: - а это специально для сердобольных французов, и да не забываем, что вашим сотрудникам, в подавляющем большинстве, это нравится...
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30.03.2022 16:46 Відповісти
Не выходят с рынка Мордора, потому что всё ещё надеятся на победу орков. И обратите внимание, что большинство компаний, которые поддерживают убийства украинских детей, женщин и просто мирных жителей Украины, это французские компании. Бойкот французским товарам и маркам во всём мире!
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30.03.2022 17:21 Відповісти
- Дайте нам два Тройных одеколона, и одну Сирень.
- А Сирень то вам на кой?
- Ну, с нами всё-таки дама.
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30.03.2022 17:50 Відповісти
Зачем идти с рынка?
Пусть московиты втирают и дохнут как мухи.
Извините, мухи, я вас уважаю.
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30.03.2022 18:58 Відповісти
Головне зупинити війну, а потім собі працюйте, а зараз це не правильно.
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31.03.2022 00:10 Відповісти
 
 