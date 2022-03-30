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"Тих, хто не подобався, розстрілювали. Вбитих давили танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних, - мер Маркушин

ірпінь

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що в Ірпені за попередніми даними загинули до 300 цивільних та до 50 військових.

"Люди, які їм не подобалися (російським окупантам. – Ред.) – їх просто розстрілювали. Я розкажу, може комусь не сподобається, але це правда. Танками вони наших українців, які були вбиті, роздавлювали, просто закатували в асфальт. На це було страшно дивитися… На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 в лікарні. Якщо із ЗСУ, то до 50 людей загинули і приблизно 100 поранених", - розповів Маркушин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він розповів, що наразі немає точної кількості загиблих мирних жителів та розповів, що коли були потужні бої, людей ховали просто у дворах та в парках. Маркушин вважає, що цивільних загинули до 300 людей.

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Також міський голова розповів, що йому розповіли мешканці, які вийшли з підвалів, що їх не лише роздягали там, а й є факти "знущання над жінками".

Також Маркушин розповів, що окупанти відділяли чоловіків від жінок, аби потім обміняти на полонених.

Автор: 

Ірпінь (358) втрати (4381) воєнні злочини (1847)


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Топ коментарі
+36
Давайте еще больше кацапов поить чаем и кормить пирожками. Они ж на учения поехали...
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30.03.2022 16:40
+33
я не хочу никаких судов и прочих атрибутов демократии..., как поступатют с бешеными животными - утилизация и все..., ни могил, ни воспоминаний, просто закатать в нашу землю, там перегниют...
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30.03.2022 16:43
+24
пусть это прокомментирует АроХамия - по поводу переговоров мы его слышали...
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30.03.2022 16:46
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Давайте еще больше кацапов поить чаем и кормить пирожками. Они ж на учения поехали...
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30.03.2022 16:40 Відповісти
И после этих ПРЕСТУПЛЕНИЙ Олександр ЧАЛЫЙ И АРАХАМ ПРЕДЛАГАЮТ РАШИСТАМ ‼️БЫТЬ ГАРАНТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ???н
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30.03.2022 17:21 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Санченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·

І так, на своїх сторінках ви можете писати все, що завгодно, бо соцмережі створені для висловлення своєї думки. Так і питають для затравки: "Що у вас на думці?" Всі, хто намагаються цю думку знецінити, можуть просто не читати.

Одні он вже домовчалися, що й по телефону з полоненим сином говорити бояться:
- Нє звані мнє больше, ти потєрял танк, у мєня могут бить нєпріятності, - знаючи, що всі розмови пишуться, і навіть плакати за сином невільно.

А починалося все просто, з того що мережами шастали ольгинські, затикали всім рота і додавали на решту, що "Путін всєх пєрєіграл".

Я пам'ятаю і перший строк за запис в ЖЖ - пацан з Петрозаводська написав, що на Масляну треба не опудало палити, а ментів. Пам'ятаю парадоксальне рішення судді: засобом масової інформації періодичне видання (паперове) вважається після 400 екземплярів. Отже, якщо блог того маслячного екстреміста прочитало більше 400 чоловік, це ЗМІ, і ************ не відбудеться - на зону. Прочитало, звісно, більше.

З того часу їх вже судять навіть не за дописи, а за коменти до чужих дописів. На черзі суди за лайки.

Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.

Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?

Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
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30.03.2022 18:22 Відповісти
я не хочу никаких судов и прочих атрибутов демократии..., как поступатют с бешеными животными - утилизация и все..., ни могил, ни воспоминаний, просто закатать в нашу землю, там перегниют...
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30.03.2022 16:43 Відповісти
пусть это прокомментирует АроХамия - по поводу переговоров мы его слышали...
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30.03.2022 16:46 Відповісти
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30.03.2022 16:47 Відповісти
Шиза
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30.03.2022 16:58 Відповісти
Извращенец
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30.03.2022 17:22 Відповісти
Kacapov te kto otstrelivatsia v plen nebrat,tolko te sto bez boja zdalis,drugix nado v rasxod daze jesli potom podniali ruki i xocet zdatsia.Vot etix s Irpenia nado bylo zamocit do poslednego,nedat im vydti
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30.03.2022 16:49 Відповісти
Наскільки мені відомо то полонених там намагаються не брати.
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30.03.2022 16:54 Відповісти
Це по всій Україні орки так себе ведуть. Біля Броварів ті самі факти знущань і вбивств
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30.03.2022 17:02 Відповісти
Суцільний жах, але дані про військові втрати є таємницею під час війни
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30.03.2022 17:03 Відповісти
Мэра "попросили" сказать именно это, не больше и не меньше
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30.03.2022 17:11 Відповісти
Військові злочинці повинні бути покарані !!! Всі факти військових злочинів повинні висвічуватися світовими ЗМІ. Справжнє людожеряське обличчя росії повинен знати весь світ. Керівники росії повинні потрапити під трибунал . А російська помийка повинна перестати бути державою . Повернуті захоплені всі вкрадені території .
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30.03.2022 17:12 Відповісти
Ну и для чего брать в плен этот биомусор,если мы к ним не проявим жестокость
это будет продолжатся бесконечно.
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30.03.2022 17:15 Відповісти
чума на всіх кацапів! (без винятків)
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30.03.2022 17:18 Відповісти
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30.03.2022 17:23 Відповісти
Каждый день задаёшь себе вопрос-есть ли предел рашистскому злу,жестокости ,бесчеловечности и каждый раз убеждаешься -нет …они ещё больше изощряются в своих садистских навыках ..НЕТ СЛОВ
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30.03.2022 17:57 Відповісти
Ось про ці злочини рашиських варварів має знати весь світ ,ось що таке "русский мир ".
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30.03.2022 18:24 Відповісти
Е%ашить их всех, только видео в интернет не вьікладівать.
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30.03.2022 19:38 Відповісти
Зеленський призначає на пегеговори тильки антиукраїнських мразей.Цікаво чому.Він настільки тупий.Чі державою руководить ермак,і то він призначає.А зеленський тільки медійний клоун.
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31.03.2022 10:02 Відповісти
 
 