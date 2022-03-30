Масового відведення військ РФ від Києва та Чернігова не спостерігається, - Міноборони
Попри заяви росіян у Стамбулі щодо зменшення активності ЗС РФ на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення російських військ не спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання, чи змінилась поведінка російських військ після заяви росіян у Стамбулі, що вони зменшать свою активність на Київському та Чернігівському напрямках, інформує Цензор.НЕТ.
"Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського, а також з Чернігівського напрямку. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Наразі вбачається виведення окремих підрозділів. Тому говорити про це ще рано", - заявив речник, додавши, що вочевидь противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.
Мотузяник також повідомив, що російські загарбники не відмовились від спроб захопити Київ та Чернігів.
"Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити ці міста", - заявив Мотузяник.
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війну припиняти не будемо, а поміняємо напрямки атак. повний абсурд
ми домовляємось про стан на 23,02,2022. це ще більший абсурб
бо чому не на 2013рік?
а загалом, пребо озброюватись і гнати нах...й за кораблем,
без ніяких перемовин.
***** признано тероистом, військовим злочинцем і воно не рукопожатне.
про які перемовини йдеться?
де вже там йому
https://youtu.be/-7wTnhY1PW0
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
Захисники України знають, що роблять…