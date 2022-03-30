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Масового відведення військ РФ від Києва та Чернігова не спостерігається, - Міноборони

рф,армія,росія,окупанти,окупант

Попри заяви росіян у Стамбулі щодо зменшення активності ЗС РФ на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення російських військ не спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання, чи змінилась поведінка російських військ після заяви росіян у Стамбулі, що вони зменшать свою активність на Київському та Чернігівському напрямках, інформує Цензор.НЕТ.

"Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб ЗСУ відзначає певне часткове переміщення окремих підрозділів з Київського, а також з Чернігівського напрямку. Водночас масового відведення російських військ з цих районів ми не спостерігаємо. Наразі вбачається виведення окремих підрозділів. Тому говорити про це ще рано", - заявив речник, додавши, що вочевидь противник відводить підрозділи, які зазнали найбільших втрат, аби їх доукомплектувати.

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Мотузяник також повідомив, що російські загарбники не відмовились від спроб захопити Київ та Чернігів.

"Станом на зараз, за нашою оперативною інформацією, ворог до кінця не відмовився від спроб захопити або принаймні оточити ці міста", - заявив Мотузяник.

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армія рф (17160) Київ (19401) Київська область (4001) Міноборони (7294) Чернігів (786) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+10
Перекидання на інші дільниці фронту, це не відведення.
Називайте речі своїми іменами!
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30.03.2022 16:55
+7
це відведення таке саме як вчорашні перемовини.
війну припиняти не будемо, а поміняємо напрямки атак. повний абсурд
ми домовляємось про стан на 23,02,2022. це ще більший абсурб
бо чому не на 2013рік?
а загалом, пребо озброюватись і гнати нах...й за кораблем,
без ніяких перемовин.
***** признано тероистом, військовим злочинцем і воно не рукопожатне.
про які перемовини йдеться?
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30.03.2022 17:02
+5
Пока войска раши не будут разгромлены на Донбассе.об отводе войск от како го либо направления , говорить вообще не надо..То ,что в Стамбуле сказали -это только «пыль в глаза»..дьявол соловьев же сказал -все решает «пу»,а тот ночь переспал и у него «вдруг»созрел план «Б»(или он у него уже был
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30.03.2022 17:10
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Перекидання на інші дільниці фронту, це не відведення.
Називайте речі своїми іменами!
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30.03.2022 16:55 Відповісти
це відведення таке саме як вчорашні перемовини.
війну припиняти не будемо, а поміняємо напрямки атак. повний абсурд
ми домовляємось про стан на 23,02,2022. це ще більший абсурб
бо чому не на 2013рік?
а загалом, пребо озброюватись і гнати нах...й за кораблем,
без ніяких перемовин.
***** признано тероистом, військовим злочинцем і воно не рукопожатне.
про які перемовини йдеться?
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30.03.2022 17:02 Відповісти
Міноборони где целый месяц пропадало? Или уже появлялось раньше?)
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30.03.2022 17:07 Відповісти
та воно не могло перед арестовичем протовпитись
де вже там йому
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30.03.2022 17:29 Відповісти
Пока войска раши не будут разгромлены на Донбассе.об отводе войск от како го либо направления , говорить вообще не надо..То ,что в Стамбуле сказали -это только «пыль в глаза»..дьявол соловьев же сказал -все решает «пу»,а тот ночь переспал и у него «вдруг»созрел план «Б»(или он у него уже был
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30.03.2022 17:10 Відповісти
друзі, як вам цей відео-блогер? що скажете?

https://youtu.be/-7wTnhY1PW0
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30.03.2022 17:28 Відповісти
****** он. Нет никаких полных деблокаций Киева и Чернигова, как он на видео показывает. ВОт интерактивная карта : https://liveuamap.com/ru?fbclid=IwAR2bPYYwJ0uf-AmCufPpQJA9VLkGZnVaLLVRr44BXWDusiN2F4LfeKvM7Vs
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30.03.2022 18:24 Відповісти
це говно карта! Там червоним намазюкано в населених пунктах де нема і не була рашистів.
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31.03.2022 05:06 Відповісти
а ось де рашисти зараз дійсно є на карті не позначено. Так, що не сильно довіряйте цим картам
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31.03.2022 05:09 Відповісти
добивати! Удобрювати місцевий грунт!
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30.03.2022 18:15 Відповісти
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 18:58 Відповісти
просто меняют, потрепанные, в боях, части, на более свежие. Вот и все.
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30.03.2022 19:04 Відповісти
Патаму шо не могут выйти из окружения.
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30.03.2022 19:29 Відповісти
Чем больше руских солдат уничтожат на этих направления, тем меньше их окажется на Донецком направлении.
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30.03.2022 20:15 Відповісти
Московіти провокують, але будьмо мудрими та сильним…
Захисники України знають, що роблять…
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30.03.2022 20:25 Відповісти
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30.03.2022 22:56 Відповісти
Це ж треба таке...а бєняренегат через хлєбало арахамії в Стамбулі каже , що вже ординці відступають! Поки,що все навпаки!Люди,слідкуйте за напьорсточніками при владі !
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31.03.2022 06:04 Відповісти
 
 