УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4932 відвідувача онлайн
Новини
14 453 36

Кулеба - Сійярто щодо звинувачень у втручанні у вибори: "Якщо орден від Лаврова більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати"

кулеба,сийярто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв’язку з останніми заявами глави МЗС Угорщини, зауваживши, що вони не відповідають дійсності і руйнують відносини між Києвом та Будапештом.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді" після заяв Петера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори, передає Цензор.НЕТ.

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати", - наголосив Дмитро Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто звинуватив Україну у втручанні у вибори і натякнув, що прослуховує українського посла

Нагадаємо, 30 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на угорські парламентські вибори, які пройдуть цієї неділі.

Він заявив, що нібито про це йшлося у телефонній розмові посла України з главою МЗС - Кулеба нібито телефонував йому консультуватися "про можливості впливу на результати угорських виборів".

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті. Водночас торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Віктора Орбана відкрито визнали її використання.

Раніше Сійярто публічно обурився через твіт зі словами співчуття Україні від лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.

Автор: 

Угорщина (2256) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+25
від цих кацомадярів вже відвернулися сусідні єврокраїни - Польща, Словаччина і Чехія..... подивимось, чи буде взагалі в них право вето протягом кількох наступних місяців
показати весь коментар
30.03.2022 16:56
+19
и что **** характерно, орбано-сияртам Израиль Пегасус давал, типо нате берите, а когда Украине понадобилось на войне. ТАК ***... Израиль такой Израиль
показати весь коментар
30.03.2022 16:53
+16
Ну так ці уроди таку саму політику ведуть у Словаччині та Румунії. У них із цими країнами теж складні відносини, але вони члени НАТО, а ми ні.
Будемо відверті, не від мадярів залежить чи бути нам членом альянсу, а від США. Якщо там буде прийняте рішення, то як нагнути продажних мадярських політиків там знайдуть.
показати весь коментар
30.03.2022 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не забываем что от вето Венгрии иногда зависят ключевые решения. Можно банить
показати весь коментар
30.03.2022 16:52 Відповісти
від цих кацомадярів вже відвернулися сусідні єврокраїни - Польща, Словаччина і Чехія..... подивимось, чи буде взагалі в них право вето протягом кількох наступних місяців
показати весь коментар
30.03.2022 16:56 Відповісти
Ну так ці уроди таку саму політику ведуть у Словаччині та Румунії. У них із цими країнами теж складні відносини, але вони члени НАТО, а ми ні.
Будемо відверті, не від мадярів залежить чи бути нам членом альянсу, а від США. Якщо там буде прийняте рішення, то як нагнути продажних мадярських політиків там знайдуть.
показати весь коментар
30.03.2022 17:02 Відповісти
Як скаже Uncle Sam, так і проголосують мадяре. (щодо вступу України до НАТО)
показати весь коментар
30.03.2022 17:17 Відповісти
За НАТО можна вже забути на найближчі років з 20.
показати весь коментар
30.03.2022 18:41 Відповісти
І що? НУ мають вони вето, що тепер? Лизати їм дупу?
Вони продалися за бабки Кремля. Вони отримують мільярди за нанесення шкоди Україні. Половину, отакі як Сіярто, кладуть у кишені, за решту відверто шкодять. Можно подумати, що вони відмовляться від цих бабок? Та ніколи.
Це не наша проблема, це проблема НАТО. Ви створили блок, у якому продажний уряд однієї країни може заблокувати усе?! Чим же ви думали, і навіщо воно вам?
показати весь коментар
30.03.2022 17:00 Відповісти
Ящо доля України залежить від Угорщини, то ну нафіг, самі розберемось.
показати весь коментар
30.03.2022 17:02 Відповісти
и что **** характерно, орбано-сияртам Израиль Пегасус давал, типо нате берите, а когда Украине понадобилось на войне. ТАК ***... Израиль такой Израиль
показати весь коментар
30.03.2022 16:53 Відповісти
Єпаралелі: - кацапам нокія апаратуру для стеження, мудярам Ізраіль, китайці нам хрінь летючу браеовану,щоб кацапи відслідковували,наших операторів...
Файний набір друзів
показати весь коментар
30.03.2022 19:43 Відповісти
папа-сын... и оба долбодятла... одного доставала жара в Египте, второй - никакой в политике... в турции переговоры - а дятел дома... кому нужен такой министр?
показати весь коментар
30.03.2022 16:54 Відповісти
Надеюсь что таким хорошим соседям-иудам будут введены самые высокие пошлины.
показати весь коментар
30.03.2022 16:54 Відповісти
Война показала, что увы штопаных гандонов довольно много!!!
показати весь коментар
30.03.2022 16:56 Відповісти
так можна принижувати цього угра тільки в такому випадку, коли скоро він перестане бути партнером в переговорах. Тобот, Кулеба повинен бути абсолютно впевненим, що через місяць Сіярто не буде міністром! Кулеба вже щось наперед знає?
показати весь коментар
30.03.2022 16:57 Відповісти
Якщо мадяр принижує Україну, то чому не відповісти йому адекватно?
показати весь коментар
30.03.2022 17:09 Відповісти
це також вірно, це очевидно, але задавав питання з іншим, прихованим підтекстом.
показати весь коментар
30.03.2022 17:19 Відповісти
вэнгрия давно на подсосе у хйла, с ними все ясно
показати весь коментар
30.03.2022 16:57 Відповісти
Когда там уже гей-парад в Будапеште, чтоб эта сийярта трохи успокоилась
показати весь коментар
30.03.2022 16:58 Відповісти
Сийярто пойдет вместе с русским кораблем
показати весь коментар
30.03.2022 16:58 Відповісти
В цій ситуації Кулебі потрібно поводити себе гордо: проблеми йообіків шерифа не ї***ь.
показати весь коментар
30.03.2022 16:58 Відповісти
Красивый ответ….
показати весь коментар
30.03.2022 17:02 Відповісти
те сіярто разом з передастом орбаном в дупу цілувати будуть, ще й яйця лизати і коню педальному і його патрону - фуйлу, цим гнидам даже похвали буде досить... й на орден тратитись не потрібно. як неяк кровні брати - угро-фіни.
показати весь коментар
30.03.2022 17:03 Відповісти
Кулеба красава, поставил это мадярское днище на место.
показати весь коментар
30.03.2022 17:05 Відповісти
В венгрии хорошо работает человек путина - сема могилевич. И он всех этих венгерских политиков хорошо спонсирует.
показати весь коментар
30.03.2022 17:06 Відповісти
угорщина - хвора людина ЄВропи.
показати весь коментар
30.03.2022 17:12 Відповісти
Хто платить, той Угорщину і танцює
показати весь коментар
30.03.2022 17:24 Відповісти
Все правильно,тільки це заява солдафона,а не політика...А Кулеба - політик,він не має права ображатись,гніватись і хамити,його справа м"яко,спокійно,переконливо довести Сіярті що той не правий...
показати весь коментар
30.03.2022 17:27 Відповісти
От же ж раскудахталась, продажная кацапская курица!
Я посмотрю на его иплет, когда это животное в своей венгрии проиграет выборы
показати весь коментар
30.03.2022 17:28 Відповісти
Ніхто не хоче і не буде зв'язуватися з нацистами, якими є уряд Угорщити.
показати весь коментар
30.03.2022 17:29 Відповісти
Фигасе, Кулеба опустил Йовбика! На дипломатическом языке это примерно как дать в морду.
показати весь коментар
30.03.2022 17:34 Відповісти
Ну скільки ж можна було чекати цієї заяви!? Браво Кулеба!
показати весь коментар
30.03.2022 17:40 Відповісти
Після перемоги усім українським ****.бікам умову - або здаєш угорський паспорт і живеш в Україні, або здаєш український та рушаєш на історичну родину.
показати весь коментар
30.03.2022 18:34 Відповісти
Будет венграм теперь экспорт в Украину.
показати весь коментар
30.03.2022 18:56 Відповісти
справа в тому, що угорці та росіяни мають однаковий хромосомний набір. І ті, й другі - угро-фінни. Тобто дуже рідні люди. Тому Угорщина з росією ведуть спільну політику.
показати весь коментар
30.03.2022 19:27 Відповісти
И тех, и тех мало ппизздели.
показати весь коментар
30.03.2022 20:19 Відповісти
Сіріято агент Кремля.
показати весь коментар
31.03.2022 00:12 Відповісти
почему этих уродов не исключат из ЕС и НАТО?
показати весь коментар
31.03.2022 01:08 Відповісти
 
 