Кулеба - Сійярто щодо звинувачень у втручанні у вибори: "Якщо орден від Лаврова більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив жаль у зв’язку з останніми заявами глави МЗС Угорщини, зауваживши, що вони не відповідають дійсності і руйнують відносини між Києвом та Будапештом.
Про це він сказав у коментарі "Європейській правді" після заяв Петера Сійярто про нібито втручання України в угорські вибори, передає Цензор.НЕТ.
"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сійярто готовий вигадувати нісенітниці та руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього більш важливий за відносини зі мною, то варто так прямо і сказати", - наголосив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, 30 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на угорські парламентські вибори, які пройдуть цієї неділі.
Він заявив, що нібито про це йшлося у телефонній розмові посла України з главою МЗС - Кулеба нібито телефонував йому консультуватися "про можливості впливу на результати угорських виборів".
Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті. Водночас торік в Угорщині виник скандал щодо шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків і журналістів, і в уряді Віктора Орбана відкрито визнали її використання.
Раніше Сійярто публічно обурився через твіт зі словами співчуття Україні від лідера об’єднаної опозиції, ключового суперника Віктора Орбана на виборах.
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Будемо відверті, не від мадярів залежить чи бути нам членом альянсу, а від США. Якщо там буде прийняте рішення, то як нагнути продажних мадярських політиків там знайдуть.
Вони продалися за бабки Кремля. Вони отримують мільярди за нанесення шкоди Україні. Половину, отакі як Сіярто, кладуть у кишені, за решту відверто шкодять. Можно подумати, що вони відмовляться від цих бабок? Та ніколи.
Це не наша проблема, це проблема НАТО. Ви створили блок, у якому продажний уряд однієї країни може заблокувати усе?! Чим же ви думали, і навіщо воно вам?
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Я посмотрю на его иплет, когда это животное в своей венгрии проиграет выборы