Україні потрібна протикорабельна зброя, протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи, - Зеленський звернувся до парламенту Норвегії
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.
Про це глава держави сказав у зверненні до парламенту Норвегії, передає Цензор.НЕТ.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.
"Я вдячний вашому уряду та суспільству за вже надану підтримку Україні, зокрема, за допомогу зі зброєю. Ви зробили історичні кроки, надавши нам те, що нам було необхідно у боротьбі за свободу і проти тиранії. Але війна триває. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми маємо робити більше, щоб припинити війну. Перше і головне: це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним: ми втрачаємо людей, міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи", - заявив він.
Крім того, за словами глави держави, Україні потрібні засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи.
"Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана лише для захисту нашої свободи та вашої свободи, безпеки", - додав він.
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"...вместе с КБ "Южное" ПХЗ начал за собственные средства - КБ, завода и заказчика - проектировать оперативно-тактический ракетный комплекс. И когда они уже вышли на финишную прямую и нужно было изготавливать опытные образцы, здесь "включился" самый главный "специалист" из космического агентства и фактически остановил работу. Украина, не вкладывая ни копейки, могла бы получить оружие, которое позволило бы нашей стране гораздо спокойнее себя чувствовать с точки зрения возможного захвата наших территорий. Если бы мы разработали подобный комплекс в 2007-2009 гг, как планировалось ранее, аннексии Крыма не было бы."
Тобто до чого тут санкції та нестача фінансування?
По-друге - навіщо ПКР взагалі потрібно було розробляти на базі застарілої радянської ракети Х-35, коли усі провідні країни переходять до гіперзвукових ракет? В Україні є підприємство, яке здатне робити двигуни для КР. За 5 років можна було б зробити ******** ПКР комплекс і ОТК комплекс, а не витрачати гроші на якийсь катери та іншу хрєнь. Так, в тому числі і на асфальт.
Не було грошей? Та невже? Одна Японія допомогла на суму 1.8 млрд $ з 2014 по 2019 рік.
по отрк один хрен там ніхрена толком не було до 2018го року коли пройшли випробування двигун,системи керування та гсн,а також бойової частини.на 19-20й рік мали відбуватись перші кидкові пуски,була готова пускова
тому ракетну програму доганяли по тим пунктам які можна видати першими,а ними якраз були Нептун і Вільха
а вся та маячня з гіперзвук то нам взагалі так глибоко ***** шо аж невдобно,так Південьмаш почав ескізні роботи по гіперзвуковій пкр але там *** тільки по розробці технологій виготовлення жаростійких покриттів була повна жопа,та й терміни навіть приблизні сам Південьмаш не ризикнув називати
навіть по зрк типу насамс був варіант адаптувати р27 для наземного пуску,по суті мали б те ж саме і за недорого,ось це все РЕАЛЬНІ проекти а не вундервафлі типа гіперзвукових ракет,мбр без ЯБЧ(а ***** вони тоді треба)
ага онікс він же яхонт він же брамос і які ж кораблі кацапів його мають на озброєнні?
мабуть від своєйї ********** брамос спільно рашка-індія ніяк не можуть довести до пуття вже добрих 15 років? і коли це онікс навчився стріляти по сухопутнім цілях? ти же згадай за п700 на москві,та за москіти ух рокети,але чомусь всі забили на ту хню і наробили собі маловисотних дозвукових ракет,і кацапи теж, калібр зветься
і так загугли яка дальність у онікса в режимі "у земли",і зрозумієш чому вони ними не стріляють
Він докоряє заходу за недостатню допомогу.
Але ж вони попереджали. І він сам знав, що війна йде з 2014. І його виборці про це знали.
Нехай тепер творить дива, але не обсираючи партнерів.
От обрали головнокомандувача-бовдура...