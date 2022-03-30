Україні потрібна протикорабельна зброя, протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи, - Зеленський звернувся до парламенту Норвегії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.

Про це глава держави сказав у зверненні до парламенту Норвегії, передає Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна протикорабельна зброя та протиповітряні системи, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи для відбиття російської агресії.

"Я вдячний вашому уряду та суспільству за вже надану підтримку Україні, зокрема, за допомогу зі зброєю. Ви зробили історичні кроки, надавши нам те, що нам було необхідно у боротьбі за свободу і проти тиранії. Але війна триває. Росія перекидає нові сили на нашу землю, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Ми маємо робити більше, щоб припинити війну. Перше і головне: це зброя. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним: ми втрачаємо людей, міста, вони руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя, ракети "Гарпун", а також протиповітряні системи", - заявив він.

Крім того, за словами глави держави, Україні потрібні засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи.

"Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана лише для захисту нашої свободи та вашої свободи, безпеки", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегія приєдналась до санкцій ЄС проти РФ, - МЗС