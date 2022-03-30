Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Російські військовополонені брешуть, коли кажуть, що не знали, що їдуть на війну, і брешуть, що не можна було відмовитися від убивства українців. Трофейні документи із захопленого штабу БТГр 59-го російського полку в селі Мала Рогань на Харківщині показали, що в частині виявилося четверо військовослужбовців, які відмовилися їхати вбивати українців. Решта знали і могли відмовитися, але поїхали добровільно.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Командир взводу 59-го полку лейтенант Євген Бабанін, сержант Микола Анісімов, рядовий Бахтієр Ешбаєв та старшина Михайло Кутузов 18 лютого відмовилися їхати на війну в Україну, згідно з документами штабу полку. Полк зайшов до України у складі двох батальйонних тактичних груп, весь поіменний список особового складу захоплений воїнами 92-ї механізованої бригади під час розгрому російських військ під Малою Роганню", - пише Бутусов.

Журналіст зазначає, що судячі з документів, до 50% особового складу складали срочники. Проте 12 березня після великих втрат срочників та пресконференції, де полонені російські срочники спростували брехню Путіна від відсутності таких військовослужбовців в Україні, срочників з 59-го полку відправили до РФ. Списки особового складу, зв'язок, офіцери – все це в руках українських військових у повному обсязі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО

Як повідомляє головред Цензор.НЕТ, українські військові захопили в полон начальника артилерії 59 полку та начальника зв'язку полку армії РФ, а також ще кілька десятків військовослужбовців. Батальйонна тактична група полку повністю розгромлена під Харковом, залишки виведено до РФ на переформування.

"Всі російські військові могли відмовитися від участі в нападі на Україну, всі, кого ми беремо в полон, їхали вбивати добровільно", - підкреслює Бутусов.

Також дивіться: Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов. ФОТО