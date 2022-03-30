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Новини Війна
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Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Російські військовополонені брешуть, коли кажуть, що не знали, що їдуть на війну, і брешуть, що не можна було відмовитися від убивства українців. Трофейні документи із захопленого штабу БТГр 59-го російського полку в селі Мала Рогань на Харківщині показали, що в частині виявилося четверо військовослужбовців, які відмовилися їхати вбивати українців. Решта знали і могли відмовитися, але поїхали добровільно.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов 01

"Командир взводу 59-го полку лейтенант Євген Бабанін, сержант Микола Анісімов, рядовий Бахтієр Ешбаєв та старшина Михайло Кутузов 18 лютого відмовилися їхати на війну в Україну, згідно з документами штабу полку. Полк зайшов до України у складі двох батальйонних тактичних груп, весь поіменний список особового складу захоплений воїнами 92-ї механізованої бригади під час розгрому російських військ під Малою Роганню", - пише Бутусов.

Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов 02

Журналіст зазначає, що судячі з документів, до 50% особового складу складали срочники. Проте 12 березня після великих втрат срочників та пресконференції, де полонені російські срочники спростували брехню Путіна від відсутності таких військовослужбовців в Україні, срочників з 59-го полку відправили до РФ. Списки особового складу, зв'язок, офіцери – все це в руках українських військових у повному обсязі.

Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Майже всі вбиті. Живих двоє залишилося", - допит російського офіцера Молчанова, полоненого біля села Мала Рогань поблизу Харкова. ВIДЕО

Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов 04

Як повідомляє головред Цензор.НЕТ, українські військові захопили в полон начальника артилерії 59 полку та начальника зв'язку полку армії РФ, а також ще кілька десятків військовослужбовців. Батальйонна тактична група полку повністю розгромлена під Харковом, залишки виведено до РФ на переформування.

"Всі російські військові могли відмовитися від участі в нападі на Україну, всі, кого ми беремо в полон, їхали вбивати добровільно", - підкреслює Бутусов.

Також дивіться: Дві БТГ 138-ї мотострілецької бригади та зведена БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ розгромлені під Харковом воїнами 92-ї бригади та добровольчими загонами, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

армія рф (17160) Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3574)


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Топ коментарі
+34
Твари -- только начинають орать что не знали сразу прибивать на месте
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30.03.2022 17:01
+32
неожиданно соврали
пока хорошо по роже не получат все такие борзые и крутые
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30.03.2022 16:58
+16
Чомусь ніхто з наших вояків на допитах кацапських полонених не запитав: ...вам на навчання видавали бойові патрони та боєкомплект?...
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30.03.2022 17:15
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неожиданно соврали
пока хорошо по роже не получат все такие борзые и крутые
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30.03.2022 16:58 Відповісти
Твари -- только начинають орать что не знали сразу прибивать на месте
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30.03.2022 17:01 Відповісти
Чомусь ніхто з наших вояків на допитах кацапських полонених не запитав: ...вам на навчання видавали бойові патрони та боєкомплект?...
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30.03.2022 17:15 Відповісти
Якщо так, треба усім полоненим відрізати мови. Навіщо їм ці органи, якщо тільки брехати і вміють?
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30.03.2022 17:01 Відповісти
Пекельні борошна )))
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30.03.2022 17:24 Відповісти
Та трошки постукати по бруньках. Чому? Бо вони кацапи.
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30.03.2022 17:35 Відповісти
)))))) я тут ось таке іще надибав. Цей мовний покруч додано до скарбнички:

Наглядный пример [днищенского уровня армии орков] - фейковая листовка от имени Зеленского о якобы капитуляции украинской армии, которые пытались распространять среди наших бойцов. Эффект получился обратным: они вызывали только дружный смех. То ли по бедности, то ли по криворукости профессиональные российские пропагандисты не смогли найти переводчика на украинский и воспользовались гугл-переводчиком.



В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣

https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Это бимба!
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Конечно врут…,разве они могут по другому ,правда -не находится в генах рашистов. они были подготовлены на все возможные варианты протекания войны и для захвата в плен…Уж очень стандартно,заученно ,по типу мантры выглядят их слова.
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30.03.2022 17:01 Відповісти
А що, коли тебе відправляють на захід в повному боєкомлекті, десь в Європі існує якийсь інший конфлікт в якому вони можуть брати участь? Все вони знають, послухати лише їх перехоплені розмови...
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30.03.2022 17:03 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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30.03.2022 17:05 Відповісти
ой я тут доки одной офцы выкладывал без так сказать тушки теперь мона тушка уже поёт в раскололась от равного зада до рабочего рта для небрезгливых
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30.03.2022 17:05 Відповісти
Не выкладывайте такие фото! Всем понятно, что это может происходить, но хвастаться этим не следует.
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30.03.2022 17:28 Відповісти
Я трохи не зрозумів, що тут страшного на фото?
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30.03.2022 17:35 Відповісти
наконец-то наконец и мы поймали на конец... а то все в Украине наивные... вот поэтому денисову - на хер осла... каждый первый кацап должен быть убит... оно осознанно и с полной уверенностью в своей правоте шло убивать украинцев... не снимайте ничего на видео... просто убивайте...
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30.03.2022 17:06 Відповісти
А шо є хтось хто їм повірив?
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30.03.2022 17:06 Відповісти
В перші дні були захоплені документи командирів з рекомендаціями що говорити при потраплянні в полон.
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30.03.2022 17:06 Відповісти
само собой брешут, потому что война - искусство лжи и чтобы выжить, противника нужно обманывать всеми доступныии способами. они брешут потому что так велят их инструкции - "искусство выживания в плену" (почитайте на досуге). и вестись на их бредни и уж тем более проявлять сочувствие могут только несведущие дилетанты. кацапам нельзя верить, ни единому слову - их надо гнать с украинской земли и убивать при первой же возможности.
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30.03.2022 17:07 Відповісти
Брешуть тварюки , так як це не люди , а земляні хробаки 😠
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30.03.2022 17:09 Відповісти
Юра, поясни у своїх ближчих стрімах, якій статус в цих клоунів, які прийшли нас денацифікувати.
Адже рашка нам війну не оголошувала, в них тіпа "спецоперація". То вони підпадають під міжнародні конвенції стосовно військовополонених чи ні?
Це - цікаве питання.
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30.03.2022 17:09 Відповісти
Підпадають, бо з погляду міжнародного права неоголошеннє війни не є доказом одсутності війни.
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30.03.2022 17:36 Відповісти
А,вбивці мирног населення,зізброєю
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Полонених не можна катувати, але вбивати можна - допоки не здалися.
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30.03.2022 19:25 Відповісти
Это даже в Википедии написано. Законы войны действуют там, где идут боевые действия, а объявление-необъявление войны, с которым многие комментаторы носятся как дети с крашеной игрушкой, не играет никакой роли вообще.
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30.03.2022 18:16 Відповісти
кацапы брешуть .... какая неожиданность ... а фашисты должны всю правду выкладывать ?
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30.03.2022 17:12 Відповісти
Що зробили чеченці у другу чеченську,коли кадировими і близько не смерділо?..Вони взяли групу полонених москальських солдатиків і під камеру по черзі перерізали кожному горло.Ролик пішов гуляти по мережі і це різко зменшило приток новобранців-контрактників,що в свою чергу привело до закінчення другої чеченської.Ми,українці,не такі жорстокі як чеченці,у них баранам перерізають горло,у нас свиней колять ударом ножа в серце,але якусь цивілізаційну і справедливу поведінку з полоненою москальнею нам треба продумати...
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30.03.2022 17:12 Відповісти
раджу краще вивчати історію України
"Абреків тут різали з небаченою люттю…, або чому чеченські найманці втікли з України"
https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini

РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.
Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба.
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30.03.2022 17:40 Відповісти
Сказочки для детей. Один-единственный факт якобы остановил войну. Можете поискать, что такое "чеченизация конфликта".
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30.03.2022 18:11 Відповісти
Ну можна надати цю можливість одному з 10 полонених, а його відпустити до раші.
А відео виставити в інет
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30.03.2022 18:20 Відповісти
Млже незаважати,їм одне одного загризти. Це,ж гуманно
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Їм ще в дитячій колисці в бошки вдовблювали ідею вбивати українців.
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30.03.2022 17:13 Відповісти
Так, ма не лише укра1нц1в...
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30.03.2022 17:43 Відповісти
для того щоб не клеїли дурня, треба спалити якомога більше техніки по всіх дорогах
які ведуть від кордону в наш бік
щоб їхало, чмо і бачило куда їде і що з ним буде.
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30.03.2022 17:19 Відповісти
Кацапи здавайтеся! Ми вам не відріжемо голову.

-Зачем я соврал, я же не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает.
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30.03.2022 17:19 Відповісти
Юрій, передавайте хлопцям таке. Хай вже не беруть в полон рашистів. Вже тисяча є, вистачить для обміну на наших військовополонених. Інших рашистів будут обмінювати на захоплених цивільних- старий кацапський прийом. Кулю в живіт:хай подумає перед смертю навіщо прийшов в Украіну, можна ще теоефон дати, хай попрощається з ріднею та друзями, а через декілька годин ще одну в потилицю.
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30.03.2022 17:29 Відповісти
таки да. чтобы победить противника, его надо знать и изучать
https://pureportal.spbu.ru/en/publications/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
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30.03.2022 17:49 Відповісти
Какой москаль скажет, что не знал-расстрел, а перед расстрелом поломать пальцы на руках и ногах, что бы в последние минуты жизни понял,чт отак делать нельзя
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30.03.2022 17:47 Відповісти
Ложь - ментальность москалей!
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30.03.2022 17:48 Відповісти
В нас є зовнішні вороги і внутрішні... І всякі зрадники тупу арахамії з поляками становлять більшу небезпеку за російського солдатика з автоматом
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30.03.2022 17:48 Відповісти
Поляками = Подоляками. Польща наш друг.
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30.03.2022 17:53 Відповісти
Понятное дело, они ссут сказать правду. Да и инструкции, наверняка у них на случай плена имеются. Другое дело, что ни у кого не хватило духу, даже у офицеров сказать правду. Типа, я пришел убить вас всех, нацистские мрази. Все становятся такими невиноватыми, все выполняли приказ и бомбили по координатам, а мирных убивать не хотели... Интересно, хоть у ***** хватит духу сказать правду, когда попадет в плен к азову, или тоже будет мямлить простите, я не хотел, меня шизофрения и голоса в голове заставили...
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30.03.2022 17:53 Відповісти
Там "идейных" не так уж много. В основном действительно быдлота, которой по фигу, кого убивать. Скажут убивать - убьют, не скажут - если не будет повода, то не убьют. А если будет повод (типа не дали телефон позвонить), то убьют не задумываясь. Не потому, что "нациков ненавидят", а просто потому что могут и ничего за это не будет. Это как дикие собаки в стае. По отдельности каждую собаку можно приручить, но пока они в стае, они опасны.
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30.03.2022 18:09 Відповісти
Якщо москаль шевелить губами значить він бреше.
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30.03.2022 18:07 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину тому вбий москаля першим.
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30.03.2022 18:08 Відповісти
Не новина. Звісно знали. Навіть їхні мамки і заї були в курсі.
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30.03.2022 18:15 Відповісти
С каких пор можно верить кацапам? Смерть им на нашей земле!
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30.03.2022 18:39 Відповісти
За мародёркой они сюда ехали, а получили по состоянию на сегодня 17 тысяч 200-х.
И "ещё не вечер"...
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30.03.2022 18:44 Відповісти
Найсцикоивіша армія світу. Вони вже вісім років говорять, що вони іхтамнєти. А тепер ще й незнайки.
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30.03.2022 18:52 Відповісти
Як,це, немогли відмовитись,а вбивати людей могли. Щось,трохи нездатен зрозуміти,цього вибрикону?
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30.03.2022 19:01 Відповісти
Тобто,грошву за вбивства,бажали отримувати.А проте,що вбивали людей незнали,й відмовитися немогли....?
Що,за бздіж. Й їхні домашні перш,за все запитують:- наскільки успішно вбиваєш українців й вони з погордою рапортують.
Лишати,хоч одного нарозвод? А,нам,це, потрі бно?
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30.03.2022 19:07 Відповісти
Чуваки, коли ви кричите без жалю вбивати путенських полонених, закликаю вас не забувати про наших полонених!
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30.03.2022 22:00 Відповісти
Вони не брешуть, вони *******!
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30.03.2022 22:06 Відповісти
Вони не брешуть, просто це відпрацьована тактика полонених, просто вона мала бути в війнах по іншому не буває.
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31.03.2022 00:20 Відповісти
 
 