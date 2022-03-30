Полонені окупанти брешуть, що не знали, що їдуть вбивати українців або не могли відмовитись, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
Російські військовополонені брешуть, коли кажуть, що не знали, що їдуть на війну, і брешуть, що не можна було відмовитися від убивства українців. Трофейні документи із захопленого штабу БТГр 59-го російського полку в селі Мала Рогань на Харківщині показали, що в частині виявилося четверо військовослужбовців, які відмовилися їхати вбивати українців. Решта знали і могли відмовитися, але поїхали добровільно.
Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Командир взводу 59-го полку лейтенант Євген Бабанін, сержант Микола Анісімов, рядовий Бахтієр Ешбаєв та старшина Михайло Кутузов 18 лютого відмовилися їхати на війну в Україну, згідно з документами штабу полку. Полк зайшов до України у складі двох батальйонних тактичних груп, весь поіменний список особового складу захоплений воїнами 92-ї механізованої бригади під час розгрому російських військ під Малою Роганню", - пише Бутусов.
Журналіст зазначає, що судячі з документів, до 50% особового складу складали срочники. Проте 12 березня після великих втрат срочників та пресконференції, де полонені російські срочники спростували брехню Путіна від відсутності таких військовослужбовців в Україні, срочників з 59-го полку відправили до РФ. Списки особового складу, зв'язок, офіцери – все це в руках українських військових у повному обсязі.
Як повідомляє головред Цензор.НЕТ, українські військові захопили в полон начальника артилерії 59 полку та начальника зв'язку полку армії РФ, а також ще кілька десятків військовослужбовців. Батальйонна тактична група полку повністю розгромлена під Харковом, залишки виведено до РФ на переформування.
"Всі російські військові могли відмовитися від участі в нападі на Україну, всі, кого ми беремо в полон, їхали вбивати добровільно", - підкреслює Бутусов.
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пока хорошо по роже не получат все такие борзые и крутые
Наглядный пример [днищенского уровня армии орков] - фейковая листовка от имени Зеленского о якобы капитуляции украинской армии, которые пытались распространять среди наших бойцов. Эффект получился обратным: они вызывали только дружный смех. То ли по бедности, то ли по криворукости профессиональные российские пропагандисты не смогли найти переводчика на украинский и воспользовались гугл-переводчиком.
В итоге знаменитые мемы про «підлогу країни», «пекельні борошна» и «стать вареника» пополнились еще одним: «націоналістичні підрозділи лагодять свавілля», в смысле «чинят (ремонтируют) произвол». 😂🤣
https://dumskaya.net/news/k-nam-vtorglis-kakie-to-bomzhahedy-ukrainskie-vo-160939/ Джерело
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Адже рашка нам війну не оголошувала, в них тіпа "спецоперація". То вони підпадають під міжнародні конвенції стосовно військовополонених чи ні?
Це - цікаве питання.
"Абреків тут різали з небаченою люттю…, або чому чеченські найманці втікли з України"
https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini https://m.antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini
РОЗГРОМ «ДИКОЇ ДИВІЗІЇ горян» НА УКРАЇНІ.
Батько Махно сказав просто: - «Рубай їх, хлопці»!
У Східній Україні своя пам'ять про «дику дивізію». І ця пам'ять замішана на ненависті і презирстві. Кавказців в Україні різали з небаченою люттю. Причини скаженою української лютості були вагомі. Основна - абреки зазіхали на українських жінок, а це не змивається ганьба.
А відео виставити в інет
які ведуть від кордону в наш бік
щоб їхало, чмо і бачило куда їде і що з ним буде.
-Зачем я соврал, я же не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает.
https://pureportal.spbu.ru/en/publications/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C
И "ещё не вечер"...
Що,за бздіж. Й їхні домашні перш,за все запитують:- наскільки успішно вбиваєш українців й вони з погордою рапортують.
Лишати,хоч одного нарозвод? А,нам,це, потрі бно?