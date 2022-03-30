Абрамович є вкрай ефективним посередником між делегаціями РФ і України у переговорному процесі, - ОП
Російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.
Про це член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - сказав Подоляк.
Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.
Нагадаємо, за даними британського видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.
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"В Израиль прибыла для переговоров https://www.newsru.co.il/israel/30mar2022/talks_503.html украинская делегация во главе с Сергеем Шефиром "
https://youtu.be/u6iZpfuxV44
Примерно с 20 минуты
Єрмак-Патрушев
війна
Єрмак-Абрамович
Ні-ні!!! Яка ж тут держзрада...
Только сильные позиции( союзники, наша армия) помогут, а не Абрамович, то же мне радетель мира в Украине, смешно.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
Президент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.
Про це https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860 пише The Wall Street Journal.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684567/
До речі фільми студії шапіто-95 в Мордорі не заборонені, як і кримські апартаменти президента не арештовані. Бізнес успішно працює, податки оркам платяться.
Где результат а не бла бла бла