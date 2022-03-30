Абрамович є вкрай ефективним посередником між делегаціями РФ і України у переговорному процесі, - ОП

Російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.

Про це член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - сказав Подоляк.

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Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.

Нагадаємо, за даними британського видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.

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