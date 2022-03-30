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Абрамович є вкрай ефективним посередником між делегаціями РФ і України у переговорному процесі, - ОП

абрамович,роман

Російський мільярдер Роман Абрамович є вкрай ефективним посередником у переговорному процесі між Україною та Росією.

Про це член української переговорної делегації, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Він є вкрай ефективним посередником між делегаціями. Тобто він модерує частково процес, з точки зору аби не було якогось непорозуміння на вході. Тобто коли сторона щось заявляє, а інша сторона це не так зрозуміла, з точки зору логістики переговорного процесу", - сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович передав Путіну записку від Зеленського про умови перемир'я. Путін заявив: "Я їх знищу", - The Times

Щодо ймовірного отруєння Абрамовича, то, за словами Подоляка, це більш спекулятивні, конспірологічні версії, які мають тиснути на делегації, заважати їм концентруватися на суті, а не на формі.

Нагадаємо, за даними британського видання The Times, російський олігарх Роман Абрамович є посередником у перемовинах між Банковою та Кремлем, зокрема він передавав записку, написану власноруч президентом України Володимиром Зеленським до російського президента Володимира Путіна.

Також читайте: Абрамович та ще двоє учасників переговорів України з РФ мали симптоми отруєння хімічною речовиною, - Bellingcat

Абрамович Роман (184) перемовини (2848) росія (64871) Офіс Президента (2018) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+87
А янукович ще кращий, дебіли
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30.03.2022 17:08
+57
Его эффективность измеряется в количестве денежных знаков, запрещенных для кацапов??
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30.03.2022 17:09
+52
Мы заметили. Эффективно сдали Украину.
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30.03.2022 17:09
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Не розумію цього
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30.03.2022 17:50 Відповісти
Гыгыгыгыгы...
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30.03.2022 17:50 Відповісти
Оманський розуміє,що буде повна конфіскація? Повнішої небуває
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30.03.2022 17:51 Відповісти
Квартал-95 рулить!
"В Израиль прибыла для переговоров https://www.newsru.co.il/israel/30mar2022/talks_503.html украинская делегация во главе с Сергеем Шефиром "

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30.03.2022 17:55 Відповісти
То всі перехворники від України вже дуже багаті ,чи ще трошки залишилось ?
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30.03.2022 17:56 Відповісти
Олег Насобин в своем вчерашним стриме говорит, что накануне этих переговоров на рейде возле Черногории состоялась встреча Абрамовича с Кломойским, есть соответствующие фото. Абрамович просил Коломойского за соответствующее вознаграждение поспособствовать в решении вопроса снятия санкций против него, путем воздействия на Байдена через администрацию президента Зеленского.
https://youtu.be/u6iZpfuxV44
Примерно с 20 минуты
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30.03.2022 18:02 Відповісти
Жах!
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Афігєть.
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30.03.2022 18:04 Відповісти
Ну, еврей с евреями всегда договорится
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30.03.2022 18:06 Відповісти
Всеравно "Эвэртон" разхренячит "Челси".
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31.03.2022 00:54 Відповісти
вагнергейт
Єрмак-Патрушев

війна
Єрмак-Абрамович

Ні-ні!!! Яка ж тут держзрада...
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30.03.2022 18:09 Відповісти
маланці вони такі , дуже ефективні...
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30.03.2022 18:10 Відповісти
Видно, добряче ділиться ?
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30.03.2022 18:21 Відповісти
Гаманець ***** акуєнний переговорник!!! Серйозно?!! Попугаю абоахамії відвали фублі? Чи великий гівнокомандувач **** по роялю перед ним грав? Як там, до речі, проживає квартирка зелі у Криму? Це ж не липецьку фабрика, так?
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30.03.2022 18:23 Відповісти
А не чи не піти нашим вкрай ефективним керівникам країни вслід за вкрай ефективним посередником на свій Оман та не гадити більше Україні?
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30.03.2022 18:24 Відповісти
Очевидно одно. Абрамович очень эффективен для карманав этих "переговорщиков". Он башляет Коломойскому , а Коломойский руками Дермака, Подляка, Агрохимии.организует отмену санкций Абрамовичу, и сливает нашу победу в угоду рашке Подляк, ****, ты что думаешь , что люди идиоты, и ничего не понимают? Свои карманы вы набили, но страна потеряла миллиарды долларов, на которые можно было отстраивать наши разрушенные города.! Вы делаете свой бизнес на крови украинцев, возмездие вас настигнет!
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30.03.2022 18:34 Відповісти
він НЕ ДУМАЄ! Він знає, що у нас в країні 50 % ідіотів((((
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Я канєшна діко ізвіняюсь, але гешефтмахери такі рулят.

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30.03.2022 23:30 Відповісти
Результата - ноль, но очень эффективен.
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30.03.2022 18:36 Відповісти
Рома - пєрєдаст. Він передав посланіє.
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30.03.2022 18:43 Відповісти
Как бы еврей не помогал разруливать понимание, на кону страна, а решение зависит от безумной крысы, загнанной в угол

Только сильные позиции( союзники, наша армия) помогут, а не Абрамович, то же мне радетель мира в Украине, смешно.
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30.03.2022 18:49 Відповісти
Що вся ваша зелена шобла згоріла в пеклі цієї війни.
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30.03.2022 18:52 Відповісти
План Єрмака провалився про залученя Абрамовича, Президенту потрібно терміново позвонити Байдено щоб наклали санкції
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30.03.2022 18:53 Відповісти
Не переживайте, - з Байденом уже про все перетерли. )))

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30.03.2022 23:42 Відповісти
Тому що до влади потрібно приводити Українців. 73% робіть висновки.
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30.03.2022 19:01 Відповісти
Если бы 73% умели бы делать выводы, они бы не были в этих 73%.
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30.03.2022 21:29 Відповісти
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 19:06 Відповісти
абрамович, чалий, тимошенко - дуже ефективні переговірники. До речі, демченко теж дипломат, де він зараз?
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30.03.2022 19:25 Відповісти
ні, там інший тиМошонко був; а ще агрохімія і заподлянк....
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30.03.2022 19:58 Відповісти
ОПА озолотилась и согласна на всё, что требует Абрамович.
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30.03.2022 19:29 Відповісти
ОП ЗЄ, якщо я правильно зрозумів, то ви вже знайшли безпечне місце перебування на цій планеті?
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30.03.2022 19:40 Відповісти
Это кто сказал про абрамовича, ермак(швондер) ?
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30.03.2022 19:44 Відповісти
***** що за переговорники якісь діджєеі, журнашлюхи, 95 квартал ! суцільний сором бо вони ж тупі і все життя ніколи не були патріотами України багаж знань в них 0 як і в зеленського !
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30.03.2022 19:55 Відповісти
І ще, цьому шоблу невистачае гогі, аристовича і сівохи
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30.03.2022 19:57 Відповісти
Поява Абрамовича під протекцією Зеленського в перемовниках свідчить про те, що Беня і його вірний вихованець роблять файний "гешефт", поки гої гинуть на війні. Абрамович віддячить цим двом за зняття арештів зі свого майна... Але то таке...

Президент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.

Про це https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860 пише The Wall Street Journal.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684567/

До речі фільми студії шапіто-95 в Мордорі не заборонені, як і кримські апартаменти президента не арештовані. Бізнес успішно працює, податки оркам платяться.
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30.03.2022 20:21 Відповісти
Кошелёк ***** - эффективный посредник в переговорах.... это я ******** или Подоляк?
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30.03.2022 20:30 Відповісти
Зрадники в ОП!
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30.03.2022 20:40 Відповісти
Доверяй, но проверяй, русскому почти никогда не надо верить.
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31.03.2022 00:22 Відповісти
Ой дежавю..... Что то я такое слышал от Порошенко про Медведчука...
Где результат а не бла бла бла
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31.03.2022 06:07 Відповісти
Зеленський Ко підраховують гешевт якій зможуть отримати за здачу України.
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31.03.2022 09:49 Відповісти
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