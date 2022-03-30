Велика Британія не готова дати Україні гарантії безпеки, як у НАТО, - заступник прем’єра Рааб
Велика Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.
Про це сказав заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".
"Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов'язання НАТО щодо членів НАТО", - сказав Рааб.
За його словами, рішення Британії щодо готовності стати гарантом безпеки України "залежатиме від того, що саме задіяно". Але він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ.
"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати Росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО", - сказав він.
Росія вимагає від України нейтрального статусу та відмови від вступу в НАТО. Україна, зі свого боку, намагається отримати гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема, постійних членів Радбезу ООН, серед яких є Британія.
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2014-го года определенно было мало…
Всё будет неимоверно тяжело, если мы сами не отстоим Украину, нас не будет.
Нато - це взаємовигідний блок. Ти воюєш за мене - я воюю за тебе.
А тут нам хтось якісь благодійні гарантії має давати.
Якби ми підписали, що в випадку нападу на них - ми їм теж допомагаємо - інша справа.
Поэтому их так волнует вступление Украины в НАТО .
Они говорят, что не допустят , чтоб НАТО было рядом с их границей , НО страны Балтии рядом с ними и их это не волнует .
Кацапам нужна Украина беззащитная и внеблоковая , чтоб если не сейчас, то потом , постараться опять поработить её.
Если сейчас в этой войне Мордор не добить , через 5-10-20 лет опять будет война. Все поколения должны жить как на пороховой бочки, оглядываясь на сумасшедшего «соседа» , а там конченных 90% .
Они ненавидят украинцев , они ненавидят русских украинцев , они ненавидят всех кто за Украину . В итоге - либо мы их плюс санкции , либо они нас - другого адекватного варианта не будет.
Все поддерживают Украину , НО гарантий никто не даст на жаль …
то тогда в 90х тем более они были
в 2008м до начала войы в грузии кто высказался против?
германия и франция
как раз эта была и причиа войны рашки с грузией
они поняли что нато не будет никак вмешиваться
и пошоли на обострение ситуации и потом и начали войну под выдуманным предлогом
Это даже не наглость, а дебилизм какой-то . . . Типа "продавить", выехать на комплексе вины Запада, что не защитил ???
Ну и холодный душ из Лондона - это чтобы даже тупые поняли, альтернативы НАТО, к сожалению, на данном историческом этапе для Украины нет. Вот просто нет и всё.
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Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
несших бред про всемирную поддержку страны?
Наверное, то же, что и про их начальника,
строившего дороги (с откатами) для рашистских танков...
Моя страна в 1939-40 г. тоже полагалась на международные гарантии её нейтралитета. В итоге она осталась один-на-один с СССР. Ни один из "гарантов" и пальцем не пошевелил для её спасения. Дальше - оккупация, национальное унижение и террор со стороны оккупантов. Не идите по этому пути.
Международные гарантии независимости Украины сейчас - это санкции в отношении России и поставки западного оружия вашим доблестным вооружённым силам. Однако эта поддержка сохранится только при условии, что Украина идёт на Запад, а не болтается на крючке у орды. Нельзя отказываться от курса на вступление в НАТО, пусть даже сейчас вас не готовы принять. Не готовы принять сегодня - примут завтра или послезавтра, когда падёт Мордор. Главное, Запад будет знать, что Украина стремится к нему присоединиться и поэтому её стоит поддерживать.
За вашу и нашу свободу!
Президент і зелена шобла схоже не розуміє, що доля України залежить від прийнятих ними рішень. Але вони хочуть перекинути відповідальність на громадян, але то так просто не вийде . Вас обрали, вам і приймати рішення.
Коротка відповідь: бізнесмен на букву К, післявоєнний ґешефт.
те що було очевидно для всіх притомних людей з самого початку .. але декому треба, щоб про їхню дурість сказали в очі, бо самі не звикли думати головою, і найбільше бісить, що навіть не залучають людей, які здатні виробити адекватні рішення
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна, в яку варто буде вкладати гроші,
- зазначила Крістіна Квін.