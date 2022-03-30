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Новини Війна
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До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць. Місто постійно обстрілюють війська РФ з Бучі та Ворзеля, - мер Маркушин

маркушин

Протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.

Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Хочу звернутися до наших містян. Не повертаємося поки в місто, це небезпечно. Я скажу, коли повернутися. Але в найближчий місяць точно повертатися не можна. Дайте нам час впоратися з ворогом. Не буває вільного Ірпеня без вільної Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Бо звідти йдуть на нас обстріли. Коли ми звільнимо ці міста, нам буде легше працювати над відновленням нашого міста", - пояснив він.

Мер попередив, що в місті діє суворий пропускний режим, і він не пускатиме туди мешканців, щоб не наражати їх на небезпеку.

Коли в місті стане безпечно, міська влада має ще відновити критичну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Тих, хто не подобався, розстрілювали. Вбитих давили танками": в Ірпені загинули до 300 цивільних, - мер Маркушин

Маркушин повідомив, що Ірпінь на 100% перебуває під контролем українських військових, але постійно зазнає обстрілів.

"Нас постійно обстрілюють з районів Бучі, Ворзеля. Ірпінь страждає від обстрілів "Градів", мінометів, від важкої артилерії, частково нас обстрілюють з танків і стрілецької зброї", - сказав він.

Мер уточнив, що російські війська обстрілюють все місто, але особливо частину району Синергії, Стоянки, Романівки і СМУ.

"Що було зрозуміло: район з напрямку Ворзеля, район з напрямку Житомирської траси, романівський напрямок і напрямок з Гостомеля. Бо та територія окупована тимчасово російськими військами", - пояснив він.

Мер також повідомив, що російськими окупантами були частково заміновані парки міста, але їх уже розміновано. Тепер українські фахівці перевіряють ліси поблизу.

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За словами Маркушина, в Ірпені лишається близько 3,5 тисяч мешканців. Але їх може бути більше, оскільки зараз перевіряються підвали на території, що була захоплена російськими військами.

Автор: 

Ірпінь (358)


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Топ коментарі
+4
не пророк а военный преступник и мега мудак
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30.03.2022 17:31
+1
Тобто під Києвом кацапи мінімум місяць сидіти будуть?
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30.03.2022 17:29
+1
який місяць. Ви думаєте, кацапи відходять? Повірили кацапам, що ім Києв не треба. Вони вже обстрілбвали околиці, вже бачили вогні міста. Це як голодного поманили іжею Накопичують сили, враховують помилки та через тиждень-два вдарять знову. Мінувати, рити траншеі, заходитм в Бучу, Ірпінь та перетворювати руіни в фортеці. Ця війна на виснаження.
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30.03.2022 17:37
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Гіркін - https://patrioty.org.ua/politic/nas-bytymut-z-pid-kozhnoho-kushcha-teroryst-hirkin-rozpoviv-chomu-rosiisku-armiiu-chekaie-rozghrom-415929.html пророк .
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30.03.2022 17:27 Відповісти
не пророк а военный преступник и мега мудак
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30.03.2022 17:31 Відповісти
Почитай.
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30.03.2022 17:41 Відповісти
Тобто під Києвом кацапи мінімум місяць сидіти будуть?
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30.03.2022 17:29 Відповісти
Это предварительно - через месяц уже никто и не вспомнит об этом. 25 мая 2014 года тоже говорили что аєропорт Донецк временно закрыт на 2 недели или на неделю.... НО что было дальше мы все знаем
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30.03.2022 18:19 Відповісти
ой, божечки, оце ми чуємо цілу ніч і цілий день, як наших там орки гатять. а ми думали, це наші гатять орків! сподіваюсь, ми їх знищимо всіх до одного!
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30.03.2022 17:32 Відповісти
Я на окраине киева в сторона ирпенябучи живу,вчера наши норм артой херачили по кацапам,седня поменьше
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30.03.2022 17:43 Відповісти
який місяць. Ви думаєте, кацапи відходять? Повірили кацапам, що ім Києв не треба. Вони вже обстрілбвали околиці, вже бачили вогні міста. Це як голодного поманили іжею Накопичують сили, враховують помилки та через тиждень-два вдарять знову. Мінувати, рити траншеі, заходитм в Бучу, Ірпінь та перетворювати руіни в фортеці. Ця війна на виснаження.
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30.03.2022 17:37 Відповісти
Щось не зрозуміло, те ж саме він казав 2 неділі тому. З його логики будемо чекати ще місяць поки у них не закіньчаться **********?
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30.03.2022 17:39 Відповісти
На заходь ,живи там.
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30.03.2022 17:47 Відповісти
Не зрозумів Бучи вже ж як мінімум 5 раз звільнили...чи то просто тексти були?
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30.03.2022 18:19 Відповісти
Збройні сили це 250 тис чоловік. Кацапи ввели 100-150 тис мяса. Чого кацапи їдуть куди їм заманеться, сидять руйнують все навкого, грабують і гвалтують, а ЗСУ їх місяцями вибивать будуть з перевагою у 1,5-2 рази???
Це якась така фішка не нашкодить нікому руками ЗСУ, а дать наробить вдесятеро більше шкоди руками кацапів????
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30.03.2022 18:35 Відповісти
за останньою інформацією, вже 300 тисяч увійшло, якщо включати дебіків з ОРДЛО і ЧВК.
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30.03.2022 19:48 Відповісти
 
 