До Ірпеня не можна буде повернутися щонайменше місяць. Місто постійно обстрілюють війська РФ з Бучі та Ворзеля, - мер Маркушин

Протягом щонайменше місяця мешканцям звільненого Ірпеня на Київщині не можна повертатися до своїх домівок.

Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Хочу звернутися до наших містян. Не повертаємося поки в місто, це небезпечно. Я скажу, коли повернутися. Але в найближчий місяць точно повертатися не можна. Дайте нам час впоратися з ворогом. Не буває вільного Ірпеня без вільної Бучі, Ворзеля та Гостомеля. Бо звідти йдуть на нас обстріли. Коли ми звільнимо ці міста, нам буде легше працювати над відновленням нашого міста", - пояснив він.

Мер попередив, що в місті діє суворий пропускний режим, і він не пускатиме туди мешканців, щоб не наражати їх на небезпеку.

Коли в місті стане безпечно, міська влада має ще відновити критичну інфраструктуру.

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Маркушин повідомив, що Ірпінь на 100% перебуває під контролем українських військових, але постійно зазнає обстрілів.

"Нас постійно обстрілюють з районів Бучі, Ворзеля. Ірпінь страждає від обстрілів "Градів", мінометів, від важкої артилерії, частково нас обстрілюють з танків і стрілецької зброї", - сказав він.

Мер уточнив, що російські війська обстрілюють все місто, але особливо частину району Синергії, Стоянки, Романівки і СМУ.

"Що було зрозуміло: район з напрямку Ворзеля, район з напрямку Житомирської траси, романівський напрямок і напрямок з Гостомеля. Бо та територія окупована тимчасово російськими військами", - пояснив він.

Мер також повідомив, що російськими окупантами були частково заміновані парки міста, але їх уже розміновано. Тепер українські фахівці перевіряють ліси поблизу.

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За словами Маркушина, в Ірпені лишається близько 3,5 тисяч мешканців. Але їх може бути більше, оскільки зараз перевіряються підвали на території, що була захоплена російськими військами.