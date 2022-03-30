З початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів, - Денісова

На тимчасово окупованих територіях України тривають масові викрадення людей російськими загарбниками.

Про це уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Херсонщині рашисти, які представилися співробітниками "міліції", захопили в полон відомого громадського діяча, волонтера та священика Православної церкви України Сергія Чудиновича. Троє бойовиків увірвалися до церкви, провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх, після чого забрали Сергія у невідомому напрямку", - написала Денісова.

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Вона також повідомила, що за добу російські військові викрали мера Приморська Запорізької області Олександра Кошелевича, мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича у Херсонській області.

У Сумській області загарбники викрали старосту Новоборовицького старостинського округу Анатолія Сірого. Бойовики зазначили, що повернуть старосту за умови, якщо буде розчищено дорогу до Нових Борович від повалених дерев.

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За її словами, загалом, з початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів.

"Захопленнями заручників російські бойовики грубо порушують статі 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини", - зазначила Денісова.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилювати санкційний та економічний тиск на державу-терориста РФ для припинення військового вторгнення в Україну та повернення усіх захоплених заручників.

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