З початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів, - Денісова
На тимчасово окупованих територіях України тривають масові викрадення людей російськими загарбниками.
Про це уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова повідомила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на Херсонщині рашисти, які представилися співробітниками "міліції", захопили в полон відомого громадського діяча, волонтера та священика Православної церкви України Сергія Чудиновича. Троє бойовиків увірвалися до церкви, провели обшук, перевірили документи та месенджери у присутніх, після чого забрали Сергія у невідомому напрямку", - написала Денісова.
Вона також повідомила, що за добу російські військові викрали мера Приморська Запорізької області Олександра Кошелевича, мера Берислава Олександра Шаповалова та мера Голої Пристані Олександра Бабича у Херсонській області.
У Сумській області загарбники викрали старосту Новоборовицького старостинського округу Анатолія Сірого. Бойовики зазначили, що повернуть старосту за умови, якщо буде розчищено дорогу до Нових Борович від повалених дерев.
За її словами, загалом, з початку війни окупанти викрали 11 мерів міст та 8 інших посадових осіб муніципалітетів.
"Захопленнями заручників російські бойовики грубо порушують статі 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини", - зазначила Денісова.
Омбудсмен закликала міжнародну спільноту посилювати санкційний та економічний тиск на державу-терориста РФ для припинення військового вторгнення в Україну та повернення усіх захоплених заручників.
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А що там по полоненим ЗСУ???
А ти ******* повинна САМА виїхати і обмінювати!