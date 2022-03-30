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Мінфін очікує дозволу регулятора США залучати до купівлі українських військових облігацій американських громадян

сергей,марченко

Міністерство фінансів обговорює з Комісією з цінних паперів і бірж США можливість допустити до купівлі військових облігацій України американських громадян, повідомив глава Мінфіну Сергій Марченко.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам-американським громадянам - купувати наші військові облігації", - сказав глава Мінфіну на брифінгу у середу.

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Міністр додав, що аналогічна робота триває і за європейським напрямком - обговорюється спрощення купівлі українських військових облігацій для фізосіб країн-членів ЄС.

За словами Марченка, основним завданням є залучити ширше коло іноземних інвесторів до купівлі таких цінних паперів.

Автор: 

Мінфін (3627) облігації (1491) Марченко Сергій (574)


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Нафіга ті облігації? І так весь світ баблом скинувся. Зебіл хоче нагрести кредитів під шумок?
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30.03.2022 17:52 Відповісти
может с них он хочет дороги строить - а ты вот так сразу о Вэлыком крадывныцтве...!)))
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30.03.2022 17:59 Відповісти
Аблігація ілі Облігація?
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30.03.2022 18:06 Відповісти
З цього починається Ленг Лиз
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30.03.2022 18:15 Відповісти
 
 