Меджліс про перемовини з РФ: Обов'язковою умовою переговорів щодо завершення війни є відновлення територіальної цілісності України
Меджліс кримськотатарського народу наполягає на відновленні суверенітету й територіальної цілісності України як головної умови ведення переговорів із представниками РФ.
Як повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров , вночі 29 березня 2022 року відбулася онлайн-нарада членів Меджлісу кримськотатарського народу за участю лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Учасники наради заслухали інформацію Джемілєва про зустріч 29 березня 2022 року у Стамбулі членів української делегації з представниками делегації РФ та обмінялися думками щодо позицій сторін, озвучених під час зустрічі.
"За результатами наради членів Меджлісу кримськотатарського народу ухвалено рішення, реалізація яких покладена на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", - наголошується в повідомленні.
При цьому члени Меджлісу кримськотатарського народу звернули увагу всіх політиків України та загалом українського суспільства на незмінну позицію вищого представницького органу корінного кримськотатарського народу - Меджлісу, викладену в заяві від 18 березня 2022 року "Про переговори між Україною та Російською Федерацією щодо завершення війни, розпочатої РФ 20 лютого 2014 року".
У заяві закріплено, що: "Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів уповноваженими представниками України з представниками країни-агресора РФ, а також з представниками будь-яких залучених сторін та міжнародних організацій російсько-української війни має бути умова відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та Севастополя".
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Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.
Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?
Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
хламидия чего только стоит
одна надежда на татар и Залужного с нашими бойцами
а всё это клоунское шобло ждёт суд
Давно пора выгнать всю эту зеленую плесень из Украины!
Посада в нього така..
Не український ?
Обережніше у формулюваннях.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
Так само буде з Кримом і ОРДЛО.
До речі, по Придністров'ю переговори йдуть вже 33 роки...