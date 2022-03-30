Меджліс про перемовини з РФ: Обов'язковою умовою переговорів щодо завершення війни є відновлення територіальної цілісності України

Меджліс кримськотатарського народу наполягає на відновленні суверенітету й територіальної цілісності України як головної умови ведення переговорів із представниками РФ.

Як повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров , вночі 29 березня 2022 року відбулася онлайн-нарада членів Меджлісу кримськотатарського народу за участю лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники наради заслухали інформацію Джемілєва про зустріч 29 березня 2022 року у Стамбулі членів української делегації з представниками делегації РФ та обмінялися думками щодо позицій сторін, озвучених під час зустрічі.

"За результатами наради членів Меджлісу кримськотатарського народу ухвалено рішення, реалізація яких покладена на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", - наголошується в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У можливому договорі між Україною та РФ обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією, - Джемілєв

При цьому члени Меджлісу кримськотатарського народу звернули увагу всіх політиків України та загалом українського суспільства на незмінну позицію вищого представницького органу корінного кримськотатарського народу - Меджлісу, викладену в заяві від 18 березня 2022 року "Про переговори між Україною та Російською Федерацією щодо завершення війни, розпочатої РФ 20 лютого 2014 року".

У заяві закріплено, що: "Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів уповноваженими представниками України з представниками країни-агресора РФ, а також з представниками будь-яких залучених сторін та міжнародних організацій російсько-української війни має бути умова відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та Севастополя".