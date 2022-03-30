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Новини Війна
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Меджліс про перемовини з РФ: Обов'язковою умовою переговорів щодо завершення війни є відновлення територіальної цілісності України

чубаров

Меджліс кримськотатарського народу наполягає на відновленні суверенітету й територіальної цілісності України як головної умови ведення переговорів із представниками РФ.

Як повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров , вночі 29 березня 2022 року відбулася онлайн-нарада членів Меджлісу кримськотатарського народу за участю лідера кримськотатарського народу, народного депутата Мустафи Джемілєва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Учасники наради заслухали інформацію Джемілєва про зустріч 29 березня 2022 року у Стамбулі членів української делегації з представниками делегації РФ та обмінялися думками щодо позицій сторін, озвучених під час зустрічі.

"За результатами наради членів Меджлісу кримськотатарського народу ухвалено рішення, реалізація яких покладена на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова", - наголошується в повідомленні.

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При цьому члени Меджлісу кримськотатарського народу звернули увагу всіх політиків України та загалом українського суспільства на незмінну позицію вищого представницького органу корінного кримськотатарського народу - Меджлісу, викладену в заяві від 18 березня 2022 року "Про переговори між Україною та Російською Федерацією щодо завершення війни, розпочатої РФ 20 лютого 2014 року".

У заяві закріплено, що: "Меджліс кримськотатарського народу виходить з того, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів уповноваженими представниками України з представниками країни-агресора РФ, а також з представниками будь-яких залучених сторін та міжнародних організацій російсько-української війни має бути умова відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності Української держави в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи територію Автономної Республіки Крим та Севастополя".

Автор: 

Крим (14122) Меджліс (329) перемовини (2848) Чубаров (562)


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https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Санченко

...

Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.

Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?

Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
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30.03.2022 18:23
+17
Он прав! Я за крымских татар!
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30.03.2022 18:23
+15
Мені здається вже й Меджліс вступив в праведний конфлікт з Зе-бобіками стосовно їх зрадницького формулювання "компромісних територій".
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30.03.2022 18:41
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Перед анексією Крима, кацапи так само окупували Стародубщину в 1919 р. і фейковим референдумом відірвали від України
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30.03.2022 18:21 Відповісти
Мені здається вже й Меджліс вступив в праведний конфлікт з Зе-бобіками стосовно їх зрадницького формулювання "компромісних територій".
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30.03.2022 18:41 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Санченко

...

Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.

Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?

Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
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30.03.2022 18:23 Відповісти
Падляки і є падляки. Переговори тільки після того, як останній окупант покине територію України. А до того - глухе мовчання у відповідь на кацапські бекання. Обмін полоненими - окремий розділ, нехай говорять.
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30.03.2022 18:30 Відповісти
А як же гешефти з Абрамовичем? Декому вже нетерпиться спокійно відпочити в Омані від всього цього.
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30.03.2022 18:45 Відповісти
там переговорщики один лучше другого
хламидия чего только стоит
одна надежда на татар и Залужного с нашими бойцами
а всё это клоунское шобло ждёт суд
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30.03.2022 18:52 Відповісти
+1000 відсотків. Зеленим ні в якому разі не має віри!
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30.03.2022 19:54 Відповісти
Он прав! Я за крымских татар!
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30.03.2022 18:23 Відповісти
Оце вірна позиція.
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30.03.2022 18:32 Відповісти
Ми все життя відпочивали в Криму. До 2008 року. З 2000 знімали житло виключно у татар. І от зараз згадалось що за всю свою історію перебування в Криму я жодного разу не бачив татарської повії. Жодної! Бачив там проституток навіть з Лівії, не кажучи вже про всі регіони СНГ та області України...
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30.03.2022 18:34 Відповісти
У меня иногда складывается ощущение, что крымские татары борются за Крым больше, чем все эти ермаки/арахамии/подоляки и прочие зе-билятки...
Давно пора выгнать всю эту зеленую плесень из Украины!
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30.03.2022 18:35 Відповісти
Вам не здається, так і є.
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30.03.2022 18:54 Відповісти
Залужний он сказав що деп.перемовини ідуть правильно. Хто не згоден то а бо сам йде на фронт і звільняє захоплені території або йде за російським корабльом. Короче як співав Кузьма"кажись чувак нас просто кинули"
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30.03.2022 18:49 Відповісти
Де сказав? Можна посилання на статтю чи брифінг? Бо щось не знаходиться
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30.03.2022 18:51 Відповісти
брехня,Залужный сказал будем освобождать все территории
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30.03.2022 18:53 Відповісти
Звичайний подоляцький жополиз, який типу розумний, лякає армією. Ще й хамить. Напевне за лизання провладних дуп копійчина капає.
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30.03.2022 19:00 Відповісти
Буквально час назад по тв в єдиних новостях
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30.03.2022 19:04 Відповісти
Залужний піддакував зеленим що наступу москалів не буде. І що ?
Посада в нього така..
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30.03.2022 19:12 Відповісти
******** по чому такса в годину чи за пост?
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30.03.2022 19:40 Відповісти
Для мене це хобі. Так що і далі "торгуйте" своїми переконаннями, хто вам там і за що платить. (нічого не поробиш як на більше вмієте тож не вмирати з голоду рукожопому)
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30.03.2022 19:54 Відповісти
ну я так і зрозумів що ти бидло ідейне йди асфальту погризи
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30.03.2022 20:04 Відповісти
А Крим татарський чи що ?
Не український ?
Обережніше у формулюваннях.
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30.03.2022 19:13 Відповісти
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 19:10 Відповісти
ОЗВУЧЕНІ ПЕРЕГОВІРНИКАМИ ПРОПОЗИЦІЇ НЕ РЕАЛЬНІ ДЛЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…

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https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=*********************************************-k-2clsB2jJUP01Zd17h4Gv8DxQvLvoNTdEMf09qdQRXIDGeuc0sNLb24iFQmgxEKyZLZERhR7_8m3CR49NuGg&__tn__=-]K-R Андрій Смолій
З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.

.
Попіл Маріуполя стукає в наші серця...
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30.03.2022 19:19 Відповісти
С это из серии "какая разница". Если помните, до недавнего времени секретарь президента работала без допуска к гостайне и даже получая зарплату в та-дам-м... - "95-й квартале". И ничего, прокатывало до скандала с вагнергейтом. Боюсь 2019г нам еще будет долго аукиваться
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30.03.2022 19:31 Відповісти
Избрание янелоха в президенты с последующим монобольшинством в раде и привело в конечном итоге к войне. ***** для себя решило: сейчас можно...
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30.03.2022 19:56 Відповісти
Дякуємо Вам друзі! Ахарамія якщо хоче, може свою Мегрелію зробити на 15 років предметом переговорів.
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30.03.2022 19:49 Відповісти
Ти трошки помилився. Переговори стосовно Абхазії вже йдуть 30 років. І кінця краю не видно. І не закінчаться доти, допоки не розвалиться в друзки ******* касапська імперія.

Так само буде з Кримом і ОРДЛО.

До речі, по Придністров'ю переговори йдуть вже 33 роки...
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30.03.2022 20:05 Відповісти
Навіть якщо московщина розвалиться, залишиться наступник з ядерною зброєю існувати в ізоляції вони зможуть так довго скільки і північна Корея і за Крим чіплятимуться ще більше. А на спроби силового вирішення труситимуть ядерною зброєю. Тому ідея відкласти вирішення проблеми в довгий ящик дуже погана.
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30.03.2022 20:28 Відповісти
Ніщо не вічне... І ЯЗ застаріває... а може, вже застаріло? І пускові застаріли? А замінити деякі деталькі нічим... Зберігаємо спокій, в питанні ЯЗ час працює на нас. ⏳
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30.03.2022 23:44 Відповісти
 
 