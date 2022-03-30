Міноборони РФ заявляє про планове перегрупування військ на Київському та Чернігівському напрямках: "Всі основні завдання виконані"

У Міноборони РФ повідомили про планове перегрупування окупаційних військ на Київському та Чернігівському напрямках, зазначивши, що всі основні завдання на цих напрямках виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Київському та Чернігівському напрямах відбувається планове перегрупування військ, всі основні завдання ЗС Росії на Київському та Чернігівському напрямках виконані", - зазначили у Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масового відведення військ РФ від Києва та Чернігова не спостерігається, - Міноборони

"На першому етапі операції планувалося змусити супротивника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі виконані", - зазначили у відомстві країни-агерсора.

Нагадаємо, у Міноборони України раніше заявили, що попри заяви росіян у Стамбулі щодо зменшення активності ЗС РФ на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення російських військ не спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів, вважають у відомстві.