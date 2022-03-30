Міноборони РФ заявляє про планове перегрупування військ на Київському та Чернігівському напрямках: "Всі основні завдання виконані"
У Міноборони РФ повідомили про планове перегрупування окупаційних військ на Київському та Чернігівському напрямках, зазначивши, що всі основні завдання на цих напрямках виконані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На Київському та Чернігівському напрямах відбувається планове перегрупування військ, всі основні завдання ЗС Росії на Київському та Чернігівському напрямках виконані", - зазначили у Міноборони РФ.
"На першому етапі операції планувалося змусити супротивника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі виконані", - зазначили у відомстві країни-агерсора.
Нагадаємо, у Міноборони України раніше заявили, що попри заяви росіян у Стамбулі щодо зменшення активності ЗС РФ на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення російських військ не спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів, вважають у відомстві.
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100% Ці ****** будуть намагатися відрізати Київ від постачання Заходом зброї з тер бульбашів
получишь ещеминимум 50000 раненых.
они что, вегетарианци? не сосут?
Среда 30.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 16741 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Хоть трупы своих орков заберите, уроды.
Устал уже орать: сухопутный коридор в Крым и далее в ПМР. Вот основная цель путлера. Уничтожение базы ВМСУ в Одессе и закрытое Черное море для Украины.
То неважливо - головне, що тільки ви точно знаєте плани путіна.
А як справи у морського десанту?
Марік до сих пір тримається біля моря - якийсь спорчений морський дєсант був.
Минских соглашений уже нет.
Мы их будем долбить до последнего, главное чтобы снарядов хватило.
Никто останавливаться не будет.
Ти хоч почитай, що це значить, а то в методичці написали, а мозку зрозуміть значення слів немає.
шухевич вдень...с самого утрячка в режимі нон-стоп..
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.