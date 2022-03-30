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Міноборони РФ заявляє про планове перегрупування військ на Київському та Чернігівському напрямках: "Всі основні завдання виконані"

донбас,рф,армія,окупанти,найманці

У Міноборони РФ повідомили про планове перегрупування окупаційних військ на Київському та Чернігівському напрямках, зазначивши, що всі основні завдання на цих напрямках виконані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Київському та Чернігівському напрямах відбувається планове перегрупування військ, всі основні завдання ЗС Росії на Київському та Чернігівському напрямках виконані", - зазначили у Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масового відведення військ РФ від Києва та Чернігова не спостерігається, - Міноборони

"На першому етапі операції планувалося змусити супротивника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі виконані", - зазначили у відомстві країни-агерсора.

Нагадаємо, у Міноборони України раніше заявили, що попри заяви росіян у Стамбулі щодо зменшення активності ЗС РФ на Київському та Чернігівському напрямках, наразі відведення російських військ не спостерігається. Ворог не відмовився від спроб захопити Київ та Чернігів, вважають у відомстві.

армія рф (17160) Київ (19401) Київська область (4001) Чернігів (786) Чернігівщина (1584) Міноборони рф (700)


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Топ коментарі
+57
План був простий - втратити 80% особового калу та "тактично перегрупуватися"

100% Ці ****** будуть намагатися відрізати Київ від постачання Заходом зброї з тер бульбашів
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30.03.2022 18:24
+43
Скоро и в Херсоне все поставленные задачи будут выполнены, а там и в Донецке, и в Луганске, и в Севастополе.
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30.03.2022 18:26
+34
Сосать они будут, а не намагаться
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30.03.2022 18:27
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План був простий - втратити 80% особового калу та "тактично перегрупуватися"

100% Ці ****** будуть намагатися відрізати Київ від постачання Заходом зброї з тер бульбашів
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30.03.2022 18:24 Відповісти
Сосать они будут, а не намагаться
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30.03.2022 18:27 Відповісти
17000 уже отсосали.
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30.03.2022 18:31 Відповісти
а умнож на 3.
получишь ещеминимум 50000 раненых.
они что, вегетарианци? не сосут?
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30.03.2022 18:43 Відповісти
Мінімум 60 тис кто там их считает.
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30.03.2022 19:00 Відповісти
Серед 50 мвнімум ще 5-10 відійшли,щей немврчно спалили,розчавили...
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30.03.2022 19:56 Відповісти
GeneralSVR(reserv) Скоро 2 афгана маченай мардвы будет.
Среда 30.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 16741 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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30.03.2022 19:21 Відповісти
Але будуть робити спробу, запевняю вас, з використанням білоруських військ.
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Из белорусов такие вояки как из меня главнокомандующий.
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30.03.2022 19:44 Відповісти
Навряд,будут пробувати вийти на кордон,лугдон областей,хоча хз шо в них в голові
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Це ще не кінець. Крим з'єднали з Донбасом. А там знов якісь угоди "просто перестать стрелять" щоб зализати рани і знову в бій поки не знищить Україну. Вони ж воюють не проти влади в Києві там все добре, вони воюють з народом України.
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30.03.2022 18:57 Відповісти
Орки больше всего бояться лезть на западную Украину, там же по их мнению колыбель Бандеровцев.
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30.03.2022 18:57 Відповісти
і недарма бояться.Тут їх точно в полон не братимуть.
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30.03.2022 19:10 Відповісти
так може ви до нас, блище до фронту, та вони злякаються і потікають до кордону?
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31.03.2022 03:35 Відповісти
Уроды.
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30.03.2022 18:24 Відповісти
Скоро и в Херсоне все поставленные задачи будут выполнены, а там и в Донецке, и в Луганске, и в Севастополе.
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30.03.2022 18:26 Відповісти
Як би ж так.
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30.03.2022 18:38 Відповісти
и в Чернобаевке
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31.03.2022 07:03 Відповісти
и в Чернобаевке
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31.03.2022 07:03 Відповісти
и в Чернобаевке
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31.03.2022 07:06 Відповісти
перегрупповалысь,бо половына нырнула у грунты наши...
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30.03.2022 18:28 Відповісти
свіже м'ясо
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Через недельку будут на Донбассе.
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30.03.2022 18:28 Відповісти
Сасать
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30.03.2022 18:32 Відповісти
С грунтовыми водами.
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30.03.2022 19:22 Відповісти
Им пока пендаля не дашь, не свалят с Украины - увидев как живут украинцы они разбежались как коровы в кукурузе. Теперь их от сюда нужно батогом гнать.
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30.03.2022 18:29 Відповісти
Бункерный о реальных выполненных задачах не знает, видимо.
Хоть трупы своих орков заберите, уроды.
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30.03.2022 18:30 Відповісти
рано ещё..."жыдоугробурят в собственном соусе" ещё не хит в рецептах местных поваров..
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30.03.2022 18:33 Відповісти
"На першому етапі операції планувалося змусити супротивника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі виконані", - зазначили у відомстві країни-агерсора.

Устал уже орать: сухопутный коридор в Крым и далее в ПМР. Вот основная цель путлера. Уничтожение базы ВМСУ в Одессе и закрытое Черное море для Украины.
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30.03.2022 18:30 Відповісти
То чому ж на основний удар було так мало кинуто, що вистачило аж до Миколаєва? ))
То неважливо - головне, що тільки ви точно знаєте плани путіна.
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30.03.2022 18:33 Відповісти
Посмотрим. Заскриньте мой кооментапий.
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30.03.2022 19:11 Відповісти
Тому що вони були змушені кидати морський десант на Маріуполь
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30.03.2022 19:49 Відповісти
Ага, у рашки тільки один був морський десант?
А як справи у морського десанту?
Марік до сих пір тримається біля моря - якийсь спорчений морський дєсант був.
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30.03.2022 20:20 Відповісти
навіщо вони тоді весь боєздатний десант в гостомелі положили 24-25.02 ?
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30.03.2022 18:34 Відповісти
Головне завдання їхнє полягало в захопленні Києва, а інші напрямки для відведення наших збройних сил, на першому етапі. Тому був Гостомель. Цей етап,захоплення Києва вони програли і нарешті дійшло,що це нереально. Тепер і чернігівський напрямок не потрібен оркам, якщо Києва не брати. Зараз зосередять все на південно-східному напрямку. Але я не експерт, надіємся компетентні фахівці вже вивчають стратегію ворога і приймають відповідні рішення.
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30.03.2022 18:58 Відповісти
Луку не просто було пов'язати кров'ю, і це лише для захоплення Києва - першочергове завдання провалилося і інші проваляться.
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31.03.2022 00:43 Відповісти
кек) сухопутний коридор в Крим і так є - називається Кримський міст.Ти якусь фуйну написав якшо чесно.
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30.03.2022 19:00 Відповісти
Честно Ваня, то ты дебил. Извини, конечно, но ты не соображаешь что такое сухопутье для тяжелых войск и что такое мост, который в любой момент может быть уничтожен.
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30.03.2022 19:10 Відповісти
Не стоит из прутина злого гения лепить. Он просто банальное *****.
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30.03.2022 19:03 Відповісти
Ну если основная задача было получить ********, то да, согласен
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30.03.2022 18:31 Відповісти
тут даже перевиповнили))
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31.03.2022 03:38 Відповісти
Схоже на правду.
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30.03.2022 18:31 Відповісти
хто приперся не броні - повертається в труні (чорній пластик)
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30.03.2022 18:31 Відповісти
Розвалити міста і села, щоб потім платити за їх відбудову - це супер цілі.
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30.03.2022 18:32 Відповісти
Ты так уверен что заплатит? Что заберут у него эти 300ярдов?
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30.03.2022 19:30 Відповісти
Думаю что сейчас основная задача у них будет отрезать донецкую и луганскую область, Мариуполь и Херсон. После этого объявить типо завершения "операции".
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30.03.2022 18:33 Відповісти
парад на красні площі 9 травня...)(уйлу покажуть пабєду.тому будуть орки лізти мов оскаженілі
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30.03.2022 18:48 Відповісти
В курск они согнали очень много техники , и личного состава возможно и харьков обойдут,не зря же им изюм нужен
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30.03.2022 18:50 Відповісти
Нехорошие дела...а всякие експерты недавно говорили что кацапская армия истощается и вот скоро потеряет боездатность..как бы не так...
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30.03.2022 19:35 Відповісти
Наша ьакже к сожалению истощается(((
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30.03.2022 22:40 Відповісти
Вся надія на друге дихання - поставки від союзників.
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31.03.2022 00:30 Відповісти
Уже...
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30.03.2022 21:51 Відповісти
А дальше что?
Минских соглашений уже нет.
Мы их будем долбить до последнего, главное чтобы снарядов хватило.
Никто останавливаться не будет.
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30.03.2022 20:57 Відповісти
Зеленский!Не веди сепаратные переговоры.Украина,уже ментально победила рашку.«Дубина народной войны»добьёт рашку и война закончится, а русские оккупанты навсегда забудут дорогу в Украину.
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30.03.2022 18:33 Відповісти
***... Сєпаратниє пєрєгавори, яке слово розумне.
Ти хоч почитай, що це значить, а то в методичці написали, а мозку зрозуміть значення слів немає.
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30.03.2022 18:35 Відповісти
Задача выполнена. Зашварено 17000 солдат , из них 1-2 тысяч призовников.
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30.03.2022 18:33 Відповісти
"операція" - 1. прийшли; 2.сдохли; 3.пішли - геніально!
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30.03.2022 18:33 Відповісти
Хай брешуть далі. І хай у це вірять. Верной дорогой идёте, товарищи! Попутного х.я в спину!
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30.03.2022 18:34 Відповісти
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30.03.2022 18:35 Відповісти
те шо сверху, мабуть на перегрупировку?
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30.03.2022 18:43 Відповісти
щас самое время отвоевывать территории, потому что уже никто не ссыт что атопутеннападет. щас можно уже стрелять чем угодно и куда угодно потому что уже состояние войны
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30.03.2022 18:35 Відповісти
Это они понимают и боятся
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30.03.2022 20:59 Відповісти
не дадут, за шаг до победы зельц побежит подписывать бумаги...
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31.03.2022 03:39 Відповісти
отримали пізди, коли відгребуть на донбасі, то що будуть казати?
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30.03.2022 18:36 Відповісти
Шо план выполнен на 100%
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30.03.2022 18:40 Відповісти
Упоротые на России ждут 9 мая, парада победы, праздника победобесия, как бункер-дед обещал. Мы будем ******* путинскую рашку без переговоров и разговоров, чтобы русские оккупанты навсегда забыли дорогу в Украину.
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30.03.2022 18:37 Відповісти
Все идёт по плану, а я люблю Нирвану
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30.03.2022 18:39 Відповісти
Як хитро щурі поразку перетворюють в перемогу. Але це їм не допоможе.
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30.03.2022 18:40 Відповісти
Не на часі розслаблятись. Боюсь що тепер по східному кордону завжди буде як у Ізраїля з сектором гази.
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30.03.2022 18:41 Відповісти
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30.03.2022 18:44 Відповісти
та то полуправда...
шухевич вдень...с самого утрячка в режимі нон-стоп..
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30.03.2022 18:49 Відповісти
Все срочно евакуируйтесь в Чернобаевку, самое безопасное место на сегодня.
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30.03.2022 19:34 Відповісти
тобто вбивство наших жінок і дітей, руйнування наших міст, створення гуманітарної катастрофи і геноцид - це і є їх основні завдання.
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30.03.2022 18:44 Відповісти
Пограбили, помародерили, понастловали и домой в улус, в орду. Тысяча лет прошла, ничего не меняется, пора выучить.
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30.03.2022 22:38 Відповісти
вони хочуть щоб улус був тут, щоб тут була територія їх грьобаної орди, їх курви заздрять що українці ліпше живуть, так, ніби ми за їх рахунок ліпше жили, от і послали своїх вишкрябків до нас, щоб і ми погано жили. це ж не путін їх сюди посилає, він тільки накази надає як йому вигідно, це їх старі підорви і молоді курви сюди їх посилають відмарадьорити, вбити, от послухайте їх розмови.
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31.03.2022 08:18 Відповісти
Перегруппировка 17 тыс солдат в полиэтилен и чернозем, задание выполнено.
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30.03.2022 18:48 Відповісти
тут надо шота с ЮМЗ делать! если бабульки дает запад, да и в бюджете что-то есть, нужно его запустить работать в 3 смены, а не как до войны- 2 раза в неделю! и дальность ракет увеличить, ведь есть же все эти вещи! и то что Пашинского поставили сейчас( не знаю правда или фейк) каким то большим чиновником по оборонке это очень хорошо! Слава Нации!
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30.03.2022 18:49 Відповісти
Хто там ближче, плюньте в харю тому "Міноборони РФ".
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30.03.2022 18:49 Відповісти
****** ховрашки https://t.me/crisis2022/5407
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30.03.2022 18:50 Відповісти
оркестр, парадная форма, уехали в Донецк? А если и там облом? Куда потом, на Лондон?
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30.03.2022 18:53 Відповісти
У них что была цель получить пиZ.. на киевском и черниговском направлениях? Тогда да - выполнено. Ждём выполнения целей на других направления
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Считаю, что нужно по достоинству оценить их титанические попытки придумать хоть бы отдаленно правдоподобную причину, которая объясняла бы рускому ватному быдлу причину тотального провала...
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 18:57 Відповісти
"Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею."

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.












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30.03.2022 18:57 Відповісти
Основными задачами были разрушение сел и городов.
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30.03.2022 18:58 Відповісти
Перетрупировались точнее
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30.03.2022 18:58 Відповісти
Писты получили, можно по домам..
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30.03.2022 18:58 Відповісти
Если дать им выйти, они усилят группировку в зоне ООС и там будет нелегко, давить гадов пока совсем не сдохнут😡😡
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30.03.2022 19:00 Відповісти
да уж, "отрицательный рост", "хлопок" теперь вот "все плановые задания выполнены".
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30.03.2022 19:05 Відповісти
Такшо , я не понял !? Парад уже в Киеве атменяецца ?!
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30.03.2022 19:07 Відповісти
Добити оті перегрупування ворога!
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30.03.2022 19:32 Відповісти
Мишель де Монтень цитата: - Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого.
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30.03.2022 20:00 Відповісти
 
 