ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі. Система моніторингу радіаційного забруднення не працює, - голова ДАЗВ

Чорнобильська атомна станція (ЧАЕС) отримує електропостачання з Білорусі, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

"Станція заживлена. Але заживлена за рахунок Білорусі. На території самого Чорнобиля та інших територіях зони відчуження енергопостачання відсутнє", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом" у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Крамаренка, персонал станції, який декілька днів тому змінив тих працівників, які залишалися на станції з дня її захоплення 24 лютого майже 600 годин, підтримує станцію в безпечному режимі.

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"Тут ми ризиків не бачимо", - наголосив голова ДАЗВ.

Втім, він зазначив, що пункти захоронення ядерних відходів, розташовані на території зони, не менш небезпечні для самої ЧАЕС.

"Нам невідомий рівень радіаційного забруднення на цих майданчиках", - наголосив Крамаренко.

Крім того, він пояснив, що автоматична система моніторингу радіаційного забруднення також не працює, і невідомо, що відбувається в зоні в плані радіаційного забруднення.

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Крамаренко також зазначив, що не зустрічався з головою МАГАТЕ Гроссі під час його візиту в Україну, але, зі свого боку, ДАЗВ неодноразово інформувало агентство про ситуацію на ЧАЕС, зокрема, втрату моніторингу показників радіації.