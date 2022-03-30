ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі. Система моніторингу радіаційного забруднення не працює, - голова ДАЗВ
Чорнобильська атомна станція (ЧАЕС) отримує електропостачання з Білорусі, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.
"Станція заживлена. Але заживлена за рахунок Білорусі. На території самого Чорнобиля та інших територіях зони відчуження енергопостачання відсутнє", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом" у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Крамаренка, персонал станції, який декілька днів тому змінив тих працівників, які залишалися на станції з дня її захоплення 24 лютого майже 600 годин, підтримує станцію в безпечному режимі.
"Тут ми ризиків не бачимо", - наголосив голова ДАЗВ.
Втім, він зазначив, що пункти захоронення ядерних відходів, розташовані на території зони, не менш небезпечні для самої ЧАЕС.
"Нам невідомий рівень радіаційного забруднення на цих майданчиках", - наголосив Крамаренко.
Крім того, він пояснив, що автоматична система моніторингу радіаційного забруднення також не працює, і невідомо, що відбувається в зоні в плані радіаційного забруднення.
Крамаренко також зазначив, що не зустрічався з головою МАГАТЕ Гроссі під час його візиту в Україну, але, зі свого боку, ДАЗВ неодноразово інформувало агентство про ситуацію на ЧАЕС, зокрема, втрату моніторингу показників радіації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Радіаційна невідома
Так що купляйте сукі газ, ублажайте терориста, через вас може бути велика біда світового маштабу.
- Довго ще стояти? В мене чоловік на обід прийде, не встигну приготувати.
- Ой, а ваш муж сєйчас работаєт?
- Так, працює.
- Ето ж надо как повєзло. І гдє же он работаєт?
- В полку "Азов".
Черга замовкає, і наступної миті всі переходять на українську.
Історію почуто від колеги-азовця, чоловіка тієї жінки.