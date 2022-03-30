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Новини Війна
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ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі. Система моніторингу радіаційного забруднення не працює, - голова ДАЗВ

чаес,окупанти

Чорнобильська атомна станція (ЧАЕС) отримує електропостачання з Білорусі, повідомив голова Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

"Станція заживлена. Але заживлена за рахунок Білорусі. На території самого Чорнобиля та інших територіях зони відчуження енергопостачання відсутнє", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом" у середу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Крамаренка, персонал станції, який декілька днів тому змінив тих працівників, які залишалися на станції з дня її захоплення 24 лютого майже 600 годин, підтримує станцію в безпечному режимі.

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"Тут ми ризиків не бачимо", - наголосив голова ДАЗВ.

Втім, він зазначив, що пункти захоронення ядерних відходів, розташовані на території зони, не менш небезпечні для самої ЧАЕС.

"Нам невідомий рівень радіаційного забруднення на цих майданчиках", - наголосив Крамаренко.

Крім того, він пояснив, що автоматична система моніторингу радіаційного забруднення також не працює, і невідомо, що відбувається в зоні в плані радіаційного забруднення.

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Крамаренко також зазначив, що не зустрічався з головою МАГАТЕ Гроссі під час його візиту в Україну, але, зі свого боку, ДАЗВ неодноразово інформувало агентство про ситуацію на ЧАЕС, зокрема, втрату моніторингу показників радіації.

Автор: 

радіація (186) ЧАЕС (537) Крамаренко (6) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


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Топ коментарі
+8
Вони там, у Рудому лісі, нормально хапнули гостинців))
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30.03.2022 18:44
+6
Київ. Черга в Аптеку. Усі розмовляють про життя, війну, проблеми. І все це російською. Бо ж Київ. Серед людей старшого віку у черзі молода жінка, вона мовчки, слухає і раптом промовляє:
- Довго ще стояти? В мене чоловік на обід прийде, не встигну приготувати.
- Ой, а ваш муж сєйчас работаєт?
- Так, працює.
- Ето ж надо как повєзло. І гдє же он работаєт?
- В полку "Азов".
Черга замовкає, і наступної миті всі переходять на українську.
Історію почуто від колеги-азовця, чоловіка тієї жінки.
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30.03.2022 18:59
+4
Орки тепер будуть народжувати двоголовий, точно як їх герб. Нех шастать!
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30.03.2022 18:43
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Іх,там нєт...
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30.03.2022 18:40 Відповісти
Вже поповнюють мартиролог
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30.03.2022 18:39 Відповісти
Там,в білоруську лікарню радіаціцної медиуини,автобусами звозять кауапсьеу протоплазму.
Радіаційна невідома
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30.03.2022 18:37 Відповісти
Дивно,але писали, що відмовилися
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Саме так і писали тоді.
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30.03.2022 18:51 Відповісти
Хто від чого відмовився?
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30.03.2022 20:57 Відповісти
Орки тепер будуть народжувати двоголовий, точно як їх герб. Нех шастать!
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30.03.2022 18:43 Відповісти
у тех кто там стоит, Жены теперь считай вдовы, потому что стоять у них уже будет нечему... как эти долбоёбы вообще согласились туда ехать, каким аутистом надо быть.... отбитым...
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30.03.2022 18:47 Відповісти
Вони там, у Рудому лісі, нормально хапнули гостинців))
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30.03.2022 18:44 Відповісти
Там только что Шольц согласился платить за газ рублями. Я уже мечтаю чтобы ***** запустил по евротварям пару ракет
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30.03.2022 18:54 Відповісти
Кацапи все життя мріють " бамбить НАТО" , а бункерному вже втрачати нічого. Тай ще від поразки в Україні треба відволікти зомбо-бидло. Аще ж " ядєрний пєпєл в амєріке". Пуйло вже одною ногою в пеклі а ще скільки мрій не реалізовано. А найгірше що бункерний хворий, не захоче йти сам до пекла,не знищивши світ...
Так що купляйте сукі газ, ублажайте терориста, через вас може бути велика біда світового маштабу.
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30.03.2022 19:09 Відповісти
тобто бульбофюреру "соучастіє" не скрити ніяк...
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30.03.2022 18:56 Відповісти
Київ. Черга в Аптеку. Усі розмовляють про життя, війну, проблеми. І все це російською. Бо ж Київ. Серед людей старшого віку у черзі молода жінка, вона мовчки, слухає і раптом промовляє:
- Довго ще стояти? В мене чоловік на обід прийде, не встигну приготувати.
- Ой, а ваш муж сєйчас работаєт?
- Так, працює.
- Ето ж надо как повєзло. І гдє же он работаєт?
- В полку "Азов".
Черга замовкає, і наступної миті всі переходять на українську.
Історію почуто від колеги-азовця, чоловіка тієї жінки.
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Типа все испугались?
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30.03.2022 20:00 Відповісти
Ніт, засоромились.
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31.03.2022 00:38 Відповісти
Якась маячня, не менш половини киян розмовляють українською
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30.03.2022 20:56 Відповісти
цикаво який процент репарацій впаде на мінськ...
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30.03.2022 18:59 Відповісти
Поки що тільки бульбофюрера чекає шибениця, як військового злочинця. До поки армія Біларусі не переходить кордон і не руйнує у нас нічого, країна Біларусь ще нічого не вина.
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30.03.2022 19:15 Відповісти
Рыжий лес ждет тебя, оккупант...
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30.03.2022 19:29 Відповісти
 
 