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Україна заявила про готовність виконати принципові вимоги, на яких упродовж останніх років наполягала Росія, - Мединський

мединський

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський заявив про готовність Києва виконати ключові вимоги РФ.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна заявила про готовність виконати ті принципові вимоги, на яких протягом усіх останніх років Росія наполягала. Якщо ці зобов'язання буде виконано, то загрозу створення на українській території натівського плацдарму буде ліквідовано", - сказав Мединський в середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України на перемовинах з РФ не буде, - Зеленський

Він додав, що ці тези Україна сформулювала письмово та представила російській делегації на переговорах у Стамбулі у вівторок.

"Вони передали нам зафіксовані на папері принципи можливої ​​майбутньої угоди. Ці принципи передбачають: відмова від вступу до НАТО, фіксація позаблокового статусу України, відмова від ядерної зброї, а також володіння, придбання та розробки інших видів зброї масової поразки, відмова від розміщення іноземних військових баз та військових контингентів, зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил лише за погодженням із державами-гарантами, серед яких буде і Росія", - уточнив він.

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Мединський наголосив, що Україна "вперше за всі попередні роки заявила про готовність домовлятися з Росією".

Помічник Путіна також зазначив, що принципова позиція РФ щодо Криму та Донбасу залишається незмінною. За його словами, "робота триває, переговори продовжуються".

перемовини (2848) путін (23740) росія (64871) переговори з Росією (1056)


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Топ коментарі
+159
Я як громадянин України висловлюю повну недовіру переговорній групі, та забороняю підписання будь яких договорів з террористами від імені народу України.
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30.03.2022 18:58
+77
Хочу спитати в тих, кому Порох був "вінават в Ілавайскє", регулярно "слівал Морєуполь", "падпісал прідатільскіє мінскіє", "дамбил Бомбас" і "наживалса на вайнє": ну шо ви, *****? "єсть вапроси" до бубочки, чи "какаяразніца" і "неначасі"?
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30.03.2022 19:03
+61
Зустріч в Стамбулі продовжується в звуженому форматі. Zелена годована свиня Хамія ліпить якийсь договорняк з Медінським. Zелені злочинці віддали сухопутний коридор і воду в Крим - це вже ФАКТ, який ця мерзота активно замовчує.
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30.03.2022 19:01
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Пошёл за кораблём ,
мединский!
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30.03.2022 19:33 Відповісти
А кто ещё помнит, как они вначале искусно аргументировали свое участие в переговорах? " Мы просто должен показывать свою готовность к диалогу, но никто ничего уступать не будет"
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30.03.2022 19:34 Відповісти
" зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил лише за погодженням із державами-гарантами, серед яких буде і Росія"

Военные учения - только с РФ???!!!

Хотят отдать ВСУ под контроль РФ?!
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30.03.2022 19:37 Відповісти
Обидно получить жирнючий откат от Абрамовича,
а потом сразу сдохнуть.
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30.03.2022 19:38 Відповісти
Ух ты!На папэри! Забовьязання?
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30.03.2022 19:41 Відповісти
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он.

Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Помощник президента РФ также отметил, что "принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной". По его словам, "работа продолжается, переговоры продолжаются".

https://www.interfax.ru/russia/832212
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30.03.2022 19:42 Відповісти
*** тобі мразота!
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31.03.2022 00:34 Відповісти
Сама головна вимога - окупанти мають піти з усіх окупованих українських земель без виключень!
Як окупанти можуть щось гарантувати і контролювати в Україні, УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА!
Росія запитувала у України дозволу вступати в якесь ОДКБ?
УКРАЇНА ВИМАГАЄ ВІД РОСІЇ ПОВНОГО ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ І ВІДМОВИ ВІД БУДЬ-ЯКИХ БЛОКІВ!
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30.03.2022 19:45 Відповісти
Да правильно пошляк, по кличке "клоун", назвался зЕлохом! Такого лоха, ещё найти нужно! С самого начала говорил, что зЕлох подарок ***** от 73%! Вопрос зЕлоху: а репарации, мы будем платить? И не пора ли нам называться: украинской ********** Рузьгэ Фашистов (РФ)?
ЗЕЛОХ, А ГДЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ??? ТЫ ВСЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЁШЬ СВИНОСОБАКАМ!!! НЕ ТОЛЬКО КРЫМ И ДОНБАСС, А ВСЮ УКРАИНУ СЛИВАЕШЬ В УНИТАЗ!!!
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30.03.2022 19:46 Відповісти
Ну раз даже цензор про это напечатал, то значит дела у Зеленского действительно х..., не очень.
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30.03.2022 19:51 Відповісти
А головне, де це бачено, щоб програвший диктував умови ПЕРЕМОЖЦЮ, яким є і має бути УКРАЇНА!
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30.03.2022 19:56 Відповісти
доки військові РФ в будь якому вигляді в межах географічних кордонів Держави України не які перемовини окрім обмін полоненими ,. ... питання гуманіарних конвоїв і каридорів та євакуації цивільного населення не повинно бути взагалі .... це постійна складова будь яких військових дій маштабного тим більше геополітичного гатунку , як аксіома ..... це матиматична постійна , - це просто маніпуляції під час військових дій яке у цій пеальності йде на цілковите знищення .... і проговорюючи такі речі на паперах це злочин до повного виведення війск РФ .... Позиція РФ розмита юридично однозначно - хотелки РФ не мають юридичної підстави на такі вимоги і врешті решт просто прослідковується позиція на знищення поняття як юридично так і фізично на знищення Держави України як такої взагалі разом із її інституціями ( кардинально це звучить так - Южний Федеральний округ Ураина .... навіть не республіка ... з усіма наслідками тоталітарних режимів ) Позицію РФ сформувала уже давно все таки восьмий рік неоголошеної війни з березня ,.. квітня 2014 року і готувались ця інтервенція ще з часів перевороту РФ а можливо і раніш 1993 року ....Таким чином щоб униможливити відкат у минуле потрібно розуміти що вище керівництво РФ і не тільки розуміє тільки з позиції сили .... жорстокої військової тактичної , геополітичної та дипломатичної .... Потрібно не реальні речі робити реальними і з позиції неомінно сили.... у випадку інаше не повинно навіть обмірковуватись ,.. - причому категорично за для існування самого поняття державності України та загалом існування Держави України з її повноваженнями та інституціями та народом як нація яка спромоглася через делегування і виборчі процеси сформувати саму Державу України ... Вважаю що моя думка є правильною як пересічного громадянина України і не цілковито особистою так як є втіленням думок вільного демократичного світу як за межами України так і територіально ...
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30.03.2022 20:01 Відповісти
Чебурахамію - назад в ящик з апельсинами і додому!
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30.03.2022 20:05 Відповісти
Брехня, ядерна, хімічна зброя - та її і не було. В НАТО не йдуть, позаблокові будуть - які були, такими і залишаємось. Это не заявление помощника президента, это слуга лижет задницу своему гегемону. Говорит то, что хозяин хочет слышать, а взамен может будет существовать. А заодно кинули подкормку зомбированым рашистам, мол вот какие мы великие, захотели - нате. Враки в этом вся сущность рашки.
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30.03.2022 20:09 Відповісти
Мединській, Арахамія і Подоляк попивали на трьох антисептик.
Мединський зацінив нових знайомих і сьогодні оприлюднив зміст договорняка
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30.03.2022 20:19 Відповісти
Щось підказує що ця хламідія вже казково розбагатіла на такому явному зливі України. Це ж треба,ще навіть 10 років не громадянин і вже долю всієї країни вирішує.
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30.03.2022 20:25 Відповісти
Це вологі мрії ***** . Якщо хтось із наших пірігаворніків хоче піти по курсу ***** - то може теж про це поговорити
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30.03.2022 20:28 Відповісти
Нажаль, це пропозиції від України.
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31.03.2022 02:07 Відповісти
Скорее всего это правда насчёт соглашения ведь зеленский всегда старался угодить путину и россии. Говорил, что нужно просто перестать стрелять, надо договариваться и все такое. Это нонсенс когда насильник/убийца насилует, а ему при этом вместо наказания просто говорят "давай перестань насиловать, сядем договоримся и найдём формулу, чтобы перестать это делать". Да ещё этот насильник, заинтересованное лицо, выступит в качестве гаранта недопущения возможного преступления. Это однозначно тихая капитуляция! Народу говорит одно, а сам за его спиной договаривается. Иначе зачем все это! Особенно Референдум - что, если украинцы откажутся от Крыма и Донбасса, то он тогда его отдаст? А если люди скажут нет, как ему откатить договор? Только через диктатуру- будет как сейчас его команда закрывать всем рты и говорить мы сами все решим, это только некоторые люди считают по-другому чем мы, а народ с нами, это порохоботы и т.д. Я думаю, что надо сражаться пока весь мир, даже каждый по-немного, нам помогает. Особенно санкции со временем сделают своё дело, а так их отменять. Как- то так...
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30.03.2022 20:29 Відповісти
Прекратите писать гадости.
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30.03.2022 20:39 Відповісти
Я передам вашу просьбу Арахамии, но боюсь текст соглашения, он не изменит.
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30.03.2022 20:44 Відповісти
Глупости пишите. Во-первых, Зеленский никогда не старался угодить россии и путину. Откуда вы вообще этот бред взяли?.. Во-вторых, референдум планируется не о признании спорных территорий, а о нейтральном статусе. Ну и в конце-концов, абсолютно все войны заканчиваются мирными соглашениями, даже Вторая мировая война закончилась договорами.
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30.03.2022 20:51 Відповісти
Ты серьезно? 2 МВ окончилась капитуляцией, это если ты придурок зеленый не знаешь или забыл по скудоумию своему.
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30.03.2022 20:56 Відповісти
А ну ка напомните...какими она закончилась договорами...назовите хоть один...кроме Акта о капитуляции
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30.03.2022 20:58 Відповісти
Україна - це Європа, будет в ЕС и НАТО.
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30.03.2022 20:36 Відповісти
Не верьте русским, это может быть провокация чтобы внести разбрат в наши ряды. Это их методы.
Или это признание того факта что им не удалось поставить нас на колени.
Враг очень коварный.
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30.03.2022 20:41 Відповісти
Портніков у своєму блозі на youtube правильно сказав, що ці перемовини є частиною спецоперації, мета якої є внутрішні чвари в українському суспільстві. Куйло не піде навіть на такі вимоги української делегації.
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30.03.2022 20:51 Відповісти
Бажаю мединському, смерті від раку жопи, як і всій Московії згинути як роса на сонці!
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30.03.2022 20:51 Відповісти
Слышишь бот...а ну ка расскажи какие учения проводились пр согласованию с какими соседями?
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30.03.2022 20:59 Відповісти
Я не складу зброю, хоч зеля і зрадник. Всі росіяни будуть знищені.
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30.03.2022 21:24 Відповісти
Что украинского у Аграхамии?
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30.03.2022 21:26 Відповісти
"Владімір Мєдінскій", а не "Володимир Мединський"!... Так само, як "Алєксєй Толстой", а не "Олексій Товстий"...
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30.03.2022 22:42 Відповісти
Зараз, коли ЗСУ і західні санкції починають по справжньому тиснути на Росію, і є РЕАЛЬНА можливість взяти ОРДЛО, і звільнити всю материкову частину України, починають продавлювати якісь зрадницькі "переговори". Таке враження, що переговорники з боку України, допомагають слабнучій Росії добитися того, чого вона не змогла на полі бою. Домовлятися можливо тільки коли ЗСУ вийдуть на кордони хоча б материкової України. І ще, - РФ один з гарантів?! Смієтесь?? Росії серед гарантів безпеки і духу не може бути.
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30.03.2022 23:17 Відповісти
Повна недовіра переговорній групі
Замініть їх всих
Навіщо все було, якщо здатися треба тоді було без бою.
Ганьба переговорникам!!!!!!
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31.03.2022 00:17 Відповісти
Переговорники донесли пропозиції держави Україна.
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31.03.2022 02:16 Відповісти
Як би Україна була в НАТО то було б ***** на всіх.
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31.03.2022 00:36 Відповісти
Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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31.03.2022 00:39 Відповісти
Чи знаєте ви, що завдяки НАТО

В Україні з'являться центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?

НАТО виділяє фінанси на науку.

НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби.

Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів.

Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО.
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31.03.2022 00:42 Відповісти
Ну що, тепер зрозумів, чому британці не можуть бути гарантами нашої безпеки в повному обсязі?
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31.03.2022 02:22 Відповісти
Тут главное что будет с территориями, однажды ротеояаь трудно вернуть. Приведенные условия , не так уж важно, ибо их можно нарушить спокойно, потому что противоречить суверинитету страны.
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31.03.2022 00:49 Відповісти
На ціх перемовинах питання окупованих територій не обговорювалось.
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31.03.2022 02:14 Відповісти
По результатам переговоров Хламидия будет повешен на фонарном столбе
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31.03.2022 00:56 Відповісти
Зеленський Ко реально намагаються здати Україну,як вже здали Маріуполь.
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31.03.2022 09:45 Відповісти
А вот интересно - ХОТЬ ОДИН из этих крикливых борцов и барцыц силит в окопе?
Прапор над Кремлём - это прекрасно, только сколько Украина сможет платить пенсии и зарплаты бюджетникам с неработающей экономикой и разбиваемой инфраструктурой?
Какой дятел насрал вам в головы, что Германия, Франция, Италия и Венгрия проголосуют за вступление Украины в НАТО?
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31.03.2022 11:33 Відповісти
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