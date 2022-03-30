Україна заявила про готовність виконати принципові вимоги, на яких упродовж останніх років наполягала Росія, - Мединський
Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський заявив про готовність Києва виконати ключові вимоги РФ.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна заявила про готовність виконати ті принципові вимоги, на яких протягом усіх останніх років Росія наполягала. Якщо ці зобов'язання буде виконано, то загрозу створення на українській території натівського плацдарму буде ліквідовано", - сказав Мединський в середу.
Він додав, що ці тези Україна сформулювала письмово та представила російській делегації на переговорах у Стамбулі у вівторок.
"Вони передали нам зафіксовані на папері принципи можливої майбутньої угоди. Ці принципи передбачають: відмова від вступу до НАТО, фіксація позаблокового статусу України, відмова від ядерної зброї, а також володіння, придбання та розробки інших видів зброї масової поразки, відмова від розміщення іноземних військових баз та військових контингентів, зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил лише за погодженням із державами-гарантами, серед яких буде і Росія", - уточнив він.
Мединський наголосив, що Україна "вперше за всі попередні роки заявила про готовність домовлятися з Росією".
Помічник Путіна також зазначив, що принципова позиція РФ щодо Криму та Донбасу залишається незмінною. За його словами, "робота триває, переговори продовжуються".
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мединский!
Военные учения - только с РФ???!!!
Хотят отдать ВСУ под контроль РФ?!
а потом сразу сдохнуть.
"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.
Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.
"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он.
Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".
Помощник президента РФ также отметил, что "принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной". По его словам, "работа продолжается, переговоры продолжаются".
https://www.interfax.ru/russia/832212
Як окупанти можуть щось гарантувати і контролювати в Україні, УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА!
Росія запитувала у України дозволу вступати в якесь ОДКБ?
УКРАЇНА ВИМАГАЄ ВІД РОСІЇ ПОВНОГО ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ І ВІДМОВИ ВІД БУДЬ-ЯКИХ БЛОКІВ!
ЗЕЛОХ, А ГДЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ??? ТЫ ВСЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЁШЬ СВИНОСОБАКАМ!!! НЕ ТОЛЬКО КРЫМ И ДОНБАСС, А ВСЮ УКРАИНУ СЛИВАЕШЬ В УНИТАЗ!!!
х..., не очень.
Мединський зацінив нових знайомих і сьогодні оприлюднив зміст договорняка
Или это признание того факта что им не удалось поставить нас на колени.
Враг очень коварный.
Замініть їх всих
Навіщо все було, якщо здатися треба тоді було без бою.
Ганьба переговорникам!!!!!!
1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО
2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах
3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО
4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах
5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав
6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил
7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України
8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС
9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни
10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО
11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу
12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
В Україні з'являться центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на науку.
НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби.
Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів.
Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО.
Прапор над Кремлём - это прекрасно, только сколько Украина сможет платить пенсии и зарплаты бюджетникам с неработающей экономикой и разбиваемой инфраструктурой?
Какой дятел насрал вам в головы, что Германия, Франция, Италия и Венгрия проголосуют за вступление Украины в НАТО?