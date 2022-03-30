Україна заявила про готовність виконати принципові вимоги, на яких упродовж останніх років наполягала Росія, - Мединський

Голова російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський заявив про готовність Києва виконати ключові вимоги РФ.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна заявила про готовність виконати ті принципові вимоги, на яких протягом усіх останніх років Росія наполягала. Якщо ці зобов'язання буде виконано, то загрозу створення на українській території натівського плацдарму буде ліквідовано", - сказав Мединський в середу.

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Він додав, що ці тези Україна сформулювала письмово та представила російській делегації на переговорах у Стамбулі у вівторок.

"Вони передали нам зафіксовані на папері принципи можливої ​​майбутньої угоди. Ці принципи передбачають: відмова від вступу до НАТО, фіксація позаблокового статусу України, відмова від ядерної зброї, а також володіння, придбання та розробки інших видів зброї масової поразки, відмова від розміщення іноземних військових баз та військових контингентів, зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил лише за погодженням із державами-гарантами, серед яких буде і Росія", - уточнив він.

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Мединський наголосив, що Україна "вперше за всі попередні роки заявила про готовність домовлятися з Росією".

Помічник Путіна також зазначив, що принципова позиція РФ щодо Криму та Донбасу залишається незмінною. За його словами, "робота триває, переговори продовжуються".