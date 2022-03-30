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На рахунку ППО Харівщині сьогодні три знищені ворожі літаки-винищувачі та один БПЛА
Повітряні сили командування "Схід" сьогодні, 30 березня, плідно попрацювали та знищили три літаки та один БПЛА РФ на Слобожанському напрямку.
Про це захисники українського неба повідомили на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Підвищуємо ставки! Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку. Тримаємо стрій! Слава ППО! А ми попереджали!", - йдеться у повідомлення Повітряного командування "Схід".
Попередньо, збіті літаки окупантів – винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Топ коментарі
+19 Evgeniy Suhoteplyy
показати весь коментар30.03.2022 19:05
+15 Старый пионэр
показати весь коментар30.03.2022 19:07
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.03.2022 19:13
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Ну ви хлопці даєте!
Где самолеты? - Упали...
якось так...(наші сьогодні і в Запоріжській обл трохи оррків поганяли))) бо в нас кордон з декільками обл... тому і там допомагають наші... бо ніколи сортувать))) нам летить - чи не нам побачили - шмякнули...
Вертолёты временно удерживали первое место только благодаря успехам в Чернобаевке. Лодари.