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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На рахунку ППО Харівщині сьогодні три знищені ворожі літаки-винищувачі та один БПЛА

рф,літак

Повітряні сили командування "Схід" сьогодні, 30 березня, плідно попрацювали та знищили три літаки та один БПЛА РФ на Слобожанському напрямку.

Про це захисники українського неба повідомили на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Підвищуємо ставки!  Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку. Тримаємо стрій! Слава ППО! А ми попереджали!", - йдеться у повідомлення Повітряного командування "Схід".

Попередньо, збіті літаки окупантів – винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Також читайте: ЗСУ на Харківщині збили один БПЛА та винищувач-бомбардувальник РФ, - Повітряне командування "Схід"

ППО (3140) літак (2897) знищення (7131) Повітряні сили (2583)


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Топ коментарі
+19
Отлично. Спасибо. Каждый день так и еще дней 10-15 и *********** не смогут летать. Слава Украине.
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30.03.2022 19:05
+15
Старстрик уже на местах, похоже...
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30.03.2022 19:07
+12
ППО України-респект...
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30.03.2022 19:13
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Невже нічого кращого, ніж Єврофайтер не знайшли для фотозаголовку?
Ну ви хлопці даєте!
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30.03.2022 19:05 Відповісти
Через месяц...
Где самолеты? - Упали...
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30.03.2022 19:05 Відповісти
Отлично. Спасибо. Каждый день так и еще дней 10-15 и *********** не смогут летать. Слава Украине.
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30.03.2022 19:05 Відповісти
Написано же на слобожанском направлении .Днепровская область граничит с харьковской и возможно оттуда был залёт на её территорию
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30.03.2022 19:26 Відповісти
Граница области - Перещепино. Слобожанское Харьковкая обл.
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30.03.2022 20:24 Відповісти
Старстрик уже на местах, похоже...
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30.03.2022 19:07 Відповісти
тссс , тихонько ...дичь спугнёте
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30.03.2022 19:23 Відповісти
РЕДАКЦІЯ цензор.нет, УВАЖНІШЕ ВИЧИТУЙТЕ МАТЕРІАЛ. СЛОБОЖАНЩИНА - ЦЕ НЕ ДНІПРОПЕТРОВЩИНА!
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30.03.2022 19:11 Відповісти
Слобожанське є і на Харківщіні і на Дніпропетровщіні .
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30.03.2022 19:22 Відповісти
збили не над Дніпрпетровщиною а на Слобожанському напрямку (але Дніпровські ПВО)
якось так...(наші сьогодні і в Запоріжській обл трохи оррків поганяли))) бо в нас кордон з декільками обл... тому і там допомагають наші... бо ніколи сортувать))) нам летить - чи не нам побачили - шмякнули...
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30.03.2022 19:29 Відповісти
Чорним по білому написано "на Слобожанському напрямку". Тобто летіли через Харьківську область на Січеславську. І над Січеславською були сбиті.
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30.03.2022 19:33 Відповісти
сводки завтра покажуть скільки збили сьогодні... до речі, свинособаки катапультувались? їх половили чи знищили?
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30.03.2022 19:11 Відповісти
литачки перегонят вертолётиков по завтрашней сводке.
Вертолёты временно удерживали первое место только благодаря успехам в Чернобаевке. Лодари.
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30.03.2022 19:20 Відповісти
ППО України-респект...
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30.03.2022 19:13 Відповісти
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30.03.2022 19:21 Відповісти
SUPER !!!! ТАК И ДЕРЖАТЬ!!! ДОЛГИХ ВАМ ЛЕТ ЖИЗНИ РЕБЯТА!!!
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30.03.2022 19:28 Відповісти
Похоже что-то меняется к лучшему, и тихо-тихо)))
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30.03.2022 19:35 Відповісти
Не не, нам НАТО ничего не даёт, негодяи такие....
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30.03.2022 19:42 Відповісти
Велика шана й повага ППО України!!! Завдяки вашому вдалому полюванню на ворожі літаки Україна ще тримається та може воювати впевненіше!!!
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30.03.2022 20:25 Відповісти
 
 