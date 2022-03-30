Зеленський закликав ЄС і Норвегію закрити порти для російських суден
Президент Володимир Зеленський закликає Європейський Союз та Норвегію заборонити російським суднами користуватися портами на континенті.
Про це він заявив у зверненні до норвезького парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Також Євросоюз, а отже, я сподіваюсь, і Норвегія мають нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватись портами на континенті. Поки Росія блокує наші порти, вона не має права користуватись усіма портами вільного світу", - сказав Зеленський.
За його словами, це питання не про гроші, а питання про свободу і безпеку мореплавства у світі.
Глава держави подякував Норвегії за приєднання до санкцій ЄС проти рф, однак наголосив, що важливо, щоб європейські компанії не допомагали російській воєнній машині, яка вбила вже тисячі українців, зруйнувала десятки українських міст повністю.
"Жодної крони, прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії. Наприклад, ваша компанія MOTUS TECH та інші компанії повинні припинити підтримувати російську здатність знищувати сусідів. Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства?" - підкреслив Президент.
Зеленський переконаний, що санкції - єдиний засіб, який може спонукати рф шукати мир, тому нові санкційні пакети мають запроваджуватись щотижнево, без пауз.
На його думку, чим жорсткішими будуть санкції, тим швидше вдасться повернути мир.
Будь ласка, зачекайте...
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Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...