Зеленський закликав ЄС і Норвегію закрити порти для російських суден

Президент Володимир Зеленський закликає Європейський Союз та Норвегію заборонити російським суднами користуватися портами на континенті.

Про це він заявив у зверненні до норвезького парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Також Євросоюз, а отже, я сподіваюсь, і Норвегія мають нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватись портами на континенті. Поки Росія блокує наші порти, вона не має права користуватись усіма портами вільного світу", - сказав Зеленський.

За його словами, це питання не про гроші, а питання про свободу і безпеку мореплавства у світі.

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Глава держави подякував Норвегії за приєднання до санкцій ЄС проти рф, однак наголосив, що важливо, щоб європейські компанії не допомагали російській воєнній машині, яка вбила вже тисячі українців, зруйнувала десятки українських міст повністю.

"Жодної крони, прошу вас, жодного євро податків на допомогу російській агресії. Наприклад, ваша компанія MOTUS TECH та інші компанії повинні припинити підтримувати російську здатність знищувати сусідів. Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства?" - підкреслив Президент.

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Зеленський переконаний, що санкції - єдиний засіб, який може спонукати рф шукати мир, тому нові санкційні пакети мають запроваджуватись щотижнево, без пауз.

На його думку, чим жорсткішими будуть санкції, тим швидше вдасться повернути мир.