У Болгарії заявили, що вимога РФ платити за газ у рублях порушує контракти

Вимога Москви платити за газ в рублях порушує контракти і не може бути прийнята, вважають у Болгарії.

Про це заявив офіційний представник уряду Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення існуючих договорів, в яких чітко зазначено, що платежі повинні проводитися в євро або доларах США, не допускається", - сказав він.

Як зазначається, Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб у газі за рахунок імпорту російського Газпрому. Її центристський уряд провів у середу нараду, щоб обговорити, які заходи можуть бути вжиті в разі припинення поставок російського газу.

Читайте також: Євросоюз відмовився платити за російський газ рублями

Інші члени ЄС також намагаються забезпечити поставки після того, як Москва, незадоволена санкціями Заходу у зв'язку з її вторгненням в Україну, які вдарили по рублю, дала зрозуміти, що може припинити постачання газу, якщо покупці не будуть платити в рублях.

Однак у середу Кремль заявив, що не буде негайно вимагати оплати за газ в рублях.

Болгарія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, веде переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу і вивчає способи імпорту скрапленого природного газу (СПГ) через термінали СПГ в Греції і Туреччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива