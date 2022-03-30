У Болгарії заявили, що вимога РФ платити за газ у рублях порушує контракти
Вимога Москви платити за газ в рублях порушує контракти і не може бути прийнята, вважають у Болгарії.
Про це заявив офіційний представник уряду Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення існуючих договорів, в яких чітко зазначено, що платежі повинні проводитися в євро або доларах США, не допускається", - сказав він.
Як зазначається, Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб у газі за рахунок імпорту російського Газпрому. Її центристський уряд провів у середу нараду, щоб обговорити, які заходи можуть бути вжиті в разі припинення поставок російського газу.
Інші члени ЄС також намагаються забезпечити поставки після того, як Москва, незадоволена санкціями Заходу у зв'язку з її вторгненням в Україну, які вдарили по рублю, дала зрозуміти, що може припинити постачання газу, якщо покупці не будуть платити в рублях.
Однак у середу Кремль заявив, що не буде негайно вимагати оплати за газ в рублях.
Болгарія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, веде переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу і вивчає способи імпорту скрапленого природного газу (СПГ) через термінали СПГ в Греції і Туреччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А теперь - даже в этом кацапском ресурсе не сказано, что Шольц согласился платить в рублях.
****** katsap.
Далее, с юридической точки зрения, отказ от оплаты в евро/долларах обозначает, что рашка объявляет дествующие контракты на поставку недействительными. Встает вопрос о штрафных санкциях за неисполнение действующих договоров. Вот эти все моменты и обсуждаются.
Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.
Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.
Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.
Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.
Привыкайте к этому.
Дальше будет больше.
И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.
И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели.
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/