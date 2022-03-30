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Новини
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У Болгарії заявили, що вимога РФ платити за газ у рублях порушує контракти

ес,газ

Вимога Москви платити за газ в рублях порушує контракти і не може бути прийнята, вважають у Болгарії.

Про це заявив офіційний представник уряду Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Позиція Болгарії, яка також була узгоджена на європейському рівні, полягає в тому, що таке порушення існуючих договорів, в яких чітко зазначено, що платежі повинні проводитися в євро або доларах США, не допускається", - сказав він.

Як зазначається, Болгарія задовольняє понад 90% своїх потреб у газі за рахунок імпорту російського Газпрому. Її центристський уряд провів у середу нараду, щоб обговорити, які заходи можуть бути вжиті в разі припинення поставок російського газу.

Читайте також: Євросоюз відмовився платити за російський газ рублями

Інші члени ЄС також намагаються забезпечити поставки після того, як Москва, незадоволена санкціями Заходу у зв'язку з її вторгненням в Україну, які вдарили по рублю, дала зрозуміти, що може припинити постачання газу, якщо покупці не будуть платити в рублях.

Однак у середу Кремль заявив, що не буде негайно вимагати оплати за газ в рублях.

Болгарія, яка споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, веде переговори з Азербайджаном про збільшення імпорту газу і вивчає способи імпорту скрапленого природного газу (СПГ) через термінали СПГ в Греції і Туреччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон заявив Путіну, що оплата російського газу в рублях неможлива

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Болгарія (778) газ (10403) Газпром (3386) росія (64871)


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Топ коментарі
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...і це промосковська шістнадцята республіка сересеру

Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели.
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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30.03.2022 19:14
+2
бусами стеклянными и водой огненной...
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30.03.2022 19:11
+2
Ссылку можете дать на соответствующее заявление?
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30.03.2022 20:41
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а Шлюха Шольц там уже согласился платить в ржублях. КЕК
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30.03.2022 19:08 Відповісти
Ссылку можете дать на соответствующее заявление?
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30.03.2022 20:41 Відповісти
https://www.mk.ru/economics/2022/03/30/putin-obyasnil-sholcu-neobkhodimost-prodazhi-gaza-za-rubli.html
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30.03.2022 20:48 Відповісти
Да ты, сынок, оказывается, кацап? Как узнать, что кацап брешет? Если кацап что-то сказал, значит, сбрехал.
А теперь - даже в этом кацапском ресурсе не сказано, что Шольц согласился платить в рублях.
****** katsap.
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30.03.2022 20:58 Відповісти
ну ты то так не разбрасывайся обвинениями. не кацап, но тебе не кажется подозрительным, что сначала Шольц сказал что платит в фублях не будут, а тут бац и уже обсуждают? А Зачем обсуждают? что обсуждают? отказались и всё? или не отказались? да кацапский сайт, да они обычно лгут, переворачивают факты, а что тут переворачивать. если отказались? что обсуждают?
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30.03.2022 21:02 Відповісти
А я скажу, что обсуждают. Во-первых, Германия готовится к отключению газа из рашки. Во-вторых, путлер пуганул в стиле "а не будут платить, отключим газ", но выяснилось, что отключить газ - себе дороже, и сразу это сделать не получается, а личико как-то держать надо, вот рашка и придумывает как на двух стульях усидеть: заявляют уже не об оплате с 1 апреля, а о "постепенном переходе на оплату рублями", и, как выяснилось, в самОй рашке еще толком не понятно, как они себе это представляли. Путен еще будет с Газпромом и центробанком совещаться о том, как это должно выглядеть.
Далее, с юридической точки зрения, отказ от оплаты в евро/долларах обозначает, что рашка объявляет дествующие контракты на поставку недействительными. Встает вопрос о штрафных санкциях за неисполнение действующих договоров. Вот эти все моменты и обсуждаются.
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30.03.2022 21:13 Відповісти
ну если так, тогда ты прав, имеет смысл, надеюсь что всё так, учитывая что поступления от продажи газа для рахи довольно приличный %, им отрезать поставку, как они хорохорились то и не совсем с руки, но кто знает, путлер то давал команду отрубить с 1 апреля, если ржублей не будет прислано в уплату. ну посмотрим, да это я зраду чуток рановато развёл, спасибо за розъяснение
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30.03.2022 21:18 Відповісти
На здоровье. Не хотел вас ругать, но ведь известно: не читайте кацапской пропаганды, и тем более не разгоняйте ее по украинскому информпространству. Верифицируйте данные, проверяйте по источникам с противоположной стороны. Может быть, кто-то когда-то и согласится платить в рублях (хотя я слабо в это верю), но пока что такого согласия никто не давал.
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30.03.2022 21:22 Відповісти
Не возможно остановить поток газа из скважины, на сегодня нет таких технологий, это не вода, кран закрутил и все. По трубопроводу подачу газа перекрыть можно, но это не остановит добычу. Добываемый газ можно закачивать в условные "бочки", но этот объем не бесконечен. Как вариант только сжигать, если этого не делать, то по достижении критической концентрации курить бросят все в округе.
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31.03.2022 01:54 Відповісти
Немцы говорят, что остановить можно, но очень долго процесс тянется. Какая-то процедура выведения скважины из работы как будто существует. Подробностей не знаю, выдумывать не буду.
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31.03.2022 02:40 Відповісти
бусами стеклянными и водой огненной...
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30.03.2022 19:11 Відповісти
Тем временем Шольц дал согласие на оплату в рублях. Тварь
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30.03.2022 19:13 Відповісти
Цитату и ссылку, или кацапское брехло.
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30.03.2022 20:59 Відповісти
...і це промосковська шістнадцята республіка сересеру

Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели.
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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30.03.2022 19:14 Відповісти
Німці вже хвостом підмахнули, лизнули *****. Австрія заявила що не піде на такий крок.
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30.03.2022 19:16 Відповісти
И только бургеры и ******* кололись, плакали, но продолжали жрать кактус...
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30.03.2022 19:31 Відповісти
 
 